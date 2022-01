Nieuwe gave lakken voor dikke kleine Audi’s

Er zijn nieuwe gave lakken voor de gave kleine Audi’s.

Bijzondere kleuren zijn op dit moment populair, aldus Audi. Men wenst telkens meer en meer ‘dramatische’ kleuren. Met name bij de bijzondere modellen en uitvoeringen. Nu zien wij dit niet altijd. In veel gevallen lijkt men toch te kiezen voor zilver, zwart of grijs.

Nu is het ook een beetje kip,- of ei-verhaal. Omdat er niet veel te kiezen is, kiest men een saaie kleur. Aan de andere kant zijn wraps behoorlijk populair en zien we steeds vaker bijzondere kleuren van Porsche Exclusive of BMW Individual.

Nieuwe gave lakken

In veel gevallen is dat mogelijk op de duurdere modellen. Bij BMW vanaf de 3 Serie, bijvoorbeeld. Bij Audi is er vanaf de A4 veel meer mogelijk, maar voor nu zijn er nieuwe matte lakken leverbaar voor de Hongaarse Audi’s. In Gyor worden namelijk de Q3, RS-Q3, TT, TTS en TT-RS gebouwd. Deze auto’s zijn nu allemaal te bestellen met bijzondere nieuwe matte lakken.

We beginnen even met de saaiste kleur, ‘Dew Silver’. Dit is een zilvermatte tint. Tjsa. Misschien ziet het erin het echt veel mooier uit. Vaak moeten dit soort lakken eventjes wat natuurlijk licht hebben om goed uit de verf (pun intended) te komen.

Python Yellow

De andere kleur is Python Yellow. Kijk, dat is een lekker opvallend kleurtje! Het lijkt ons bijzonder lastig om de kleur schoon te houden. Maar het ziet er ergens wel cool uit. Nu moet je een fan zijn van de ‘hooglans optiek pakketjes’, maar bij de TT RS in Python Yellow toont het waanzinnig goed.

Handig om te weten, de kleur Dew Silver is alleen voor de RS Q3 en Q3 leverbaar. Naast deze kleuren zijn er ook matte versies van Daytona Grey en Foret Silver leverbaar. Andersom is het ook het geval, je kunt Python Yellow bijvoorbeeld ook in niet-mat krijgen.

Het is best opmerkelijk dat Audi de TT nog in het zonnetje zet. Het model begint een beetje op leeftijd te raken. Een opvolger zit er helaas niet in. De kleuren zijn per direect leverbaar. Wat de kosten ervan zijn, is nog niet bekend.

