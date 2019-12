Koop een set ballen voor je Tesla Cybertruck

En laat ze hangen!

Elon Musk heeft ballen door een pickup op zo’n uitgesproken manier te presenteren. Het ontwerp van de elektrische auto inspireerde een stel creatievelingen om de website Cybertruck Nuts te beginnen. Het is een online webshop waar ze ballen voor je Cybertruck willen gaan verkopen.

Het project moet via crowdfunding realiteit worden. Cybertruck Nuts hoopt via Kickstarter 1.000 dollar bij elkaar te sprokkelen. Ze hebben twee jaar de tijd, want het duurt nog wel even voordat de Cybertruck op de markt komt. De maker achter de website is bloedserieus. Bij voldoende animo en inkomsten gaan ze de ballen echt maken.

Kopers krijgen de keuze uit een gerecycled plastic balzak (10 dollar) of metalen ballen (30 dollar). Wie nu een order plaatst krijgt de metalen cojones voor de helft van de prijs. De balzak plaatst men onder het kenteken, waardoor de ballen vrij bundelen onder de Cybertruck.

De eerste ballen gaan in 2021 geleverd worden, aldus het bedrijf. Het project is een initiatief van Dayton Mills uit San Diego, Californië. Hij omschrijft zichzelf als een echte Tesla-fan. Op het moment van schrijven heeft het project 61 dollar opgehaald. Zie jij een toekomst in dit plan of is het een ballen-idee?