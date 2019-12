Drie keer raden welk politiekorps een Cybertruck heeft besteld

Nee, het is niet de Amerikaanse politie. Die zijn daar te conservatief voor.

Het zijn natuurlijk de agenten uit onze favoriete Arabische stad: Dubai. Als de lokale politie aldaar de kans ziet om een bijzondere auto aan hun wagenpark toe te voegen laten ze die niet schieten. Weliswaar is de Cybertruck geen supercar of hypercar, zoals we in het verleden van ze gewend waren, maar dat hem niet minder opvallend.

Qua supercars is het trouwens al een tijdje stil rond de politie uit Dubai. Blijkbaar zijn ze toch wat meer aan het milieu gaan denken. Vorig jaar schaften ze namelijk een stel Chevrolet Bolts aan. In een stad als Dubai rijdt je dan als agent toch een beetje voor lul. Wellicht dat dit meegespeeld heeft in de keuze voor de Cybertruck.

De wagen is trouwens nog niet binnen, want zover zijn ze nog niet bij Tesla. Wel hebben ze de Cybertruck alvast in Photoshop gegooid om een idee te geven hoe de auto er in politietrim uitziet.

Vorige week probeerde de politie van Zuid Wales al de blits te maken met een Ranger Raptor, maar op dat punt zullen ze toch het onderspit moeten delven ten opzichte van hun Arabische ambtgenoten. Als het gaat om pick-ups is de Cybertruck toch de overtreffende trap. En het voordeel is ook nog dat je de boeven ongemerkt kunt naderen. Dat was met de Aventador toch altijd een beetje lastig.