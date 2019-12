Zoek de verschillen met deze gefacelifte Opel Insignia

Ja, je moet even twee keer kijken maar wij hebben voor je uitgezocht wat er is veranderd.

Een facelift is een leuke, makkelijke én goedkope manier om je oudere modellen wat meer sjeu te geven. Je kan doen alsof ze spiksplinternieuw zijn, terwijl het gros van de auto eigenlijk al een paar jaar meedraait. Sommige fabrikanten gaan in dit faceliften een stuk verder dan andere. Neem de onlangs geüpdatete Jaguar F-Type. Die auto heeft nu een compleet andere smoel waardoor je in één oogwenk kan zien dat je tegenligger net een nieuwe auto heeft gekocht. Al was er hier op de redactie van Autoblog wel wat discussie of het nieuwe model nou een verbetering was ten opzichte van de vorige, of niet.

Die discussie zullen we vermoedelijk niet hebben over de facelift van de Opel Insignia. Want waar je de nieuwe F-Type meteen kan onderscheiden van de oude, is dat bij deze auto wat minder eenvoudig. Want wat hebben ze nou daadwerkelijk gedaan? Nieuwe koplampen, een iets andere voorbumper en twee nieuwe uitlaten aan de achterkant.

Die koplampen spelen bij de onthulling de hoofdrol. Het gaat hier namelijk om de nieuwste generatie IntelliLux LED-lampen. Concreet hebben beide koplampen in totaal 168 LED-lichten, bij de vorige generatie waren dit er 32. Dit betekent volgens Opel dat er meer van de weg wordt verlicht en de lichtstraal beter gestuurd kan worden. Het grootste voordeel van dit systeem is wat deze auteur betreft echter dat tegenliggers met deze generatie koplampen minder snel verblind moeten worden. Dit zou een welkome toevoeging zijn, al is hier ook lichtelijk sprake van ‘eerst (niet) zien, dan geloven’.

Nu we toch met lampen bezig zijn: de twee hoeken van de voorbumper waar de mistlampen gevestigd zijn, zien er bij de facelift wel flink anders uit. Zo zit hier een stuk minder chroom in verwerkt. De grill is ook lichtjes aangepast, de horizontale chromen lijnen gaan bij het Opel-logo niet langer opeens schuin naar beneden. Tot slot zitten er in de achterbumper nog twee rechthoekige uitlaten verwerkt, het is aan de foto’s niet goed te zien of dit echte uitlaten of nepperds zijn.

En dat was eigenlijk wel de facelift in een notendop. Althans, wat Opel tot nu toe laat zien en melden dan. Zo zijn er van het interieur nog geen afbeeldingen getoond en zijn er ook maar amper technische details gedeeld. Wel gaat de auto lichter zijn dan de voorganger en komen er nieuwe benzine- en dieselmotoren. In het interieur komt ook een draadloze telefoonoplader en het infotainmentsysteem heeft een update gekregen. De Insignia wordt tot slot uitgerust met een achteruitrijcamera en -radar. Meer weten over de Insignia? Dan moet je even wachten tot januari, wanneer Opel de auto laat zien op de autoshow van Brussel.

Wil je meer lezen over de oude Insignia? Lees dan hier onze rijtest.