Koop een Top Gear auto!

Deze Renault Clio 200 Cup zat in een bekende aflevering van Top Gear en kun je nu kopen.

Hoe vet is het om een auto te hebben die een belangrijke rol heeft gespeeld in een aflevering van Top Gear? Die kans heb je nu met deze groene Renault Clio 200 Cup. Kenners van de populaire tv-serie weten meteen om welke aflevering het gaat.

Top Gear auto kopen

De opvallende Renault was te zien in de Riviera Hatchback Road Trip. Oftewel aflevering 2 van serie 17. Jeremy Clarkson, Richard Hammond en James May reisden in drie hot hatches van Italië naar Monaco. Het ging hier om de DS3 Racing, Abarth 500 en een Renault Clio 200 Cup. Op laatstgenoemde kun je bieden, de auto wordt te veil aangeboden op Collecting Cars.

Autojournalisten en content makers, dus ook Top Gear, vissen uit een wagenpark beschikbaar gesteld door de autofabrikant. In het geval van Renault maakte de Clio 200 Cup deel uit van de persvloot. Ook de jaren na de opnames van Top Gear bleef de bijzondere Clio onderdeel van Renault. Pas in februari 2022 verdween de auto uit de collectie en kwam de hot hatch in handen van een particuliere eigenaar.

Specs

Deze particulier wil de auto nu verkopen via Collecting Cars. De Renault Clio 200 Cup heeft 33.755 mijl gelopen. Naast de groene kleur, is de 200 Cup uitgerust met optionele Recaro stoelen, een Cup chassis, Brembo remklauwen en in dit geval hagelnieuwe Michelin Pilot Sport 5 banden. De atmosferische 2.0 viercilinder perst er 203 pk uit en is gekoppeld aan een handgeschakelde versnellingsbak met zes verzetten.

De aflevering

In de Top Gear aflevering was het James May die achter het stuur zat van de Clio 200 Cup. In diezelfde aflevering zit ook Flavio Briatore, voormalig Formule 1 teambaas Renault en Benetton, naast May in een rondje over het circuit van Monaco. Al met al een vrij iconische episode.

Bieden

Je hebt nog tot morgenavond om een bod uit te brengen op de groene Renault Clio 200 Cup. Voor ons zit het stuur wel aan de verkeerde kant, maar daar valt vast mee te leven. Het is een stukje Top Gear historie op vier wielen. En dat moet je koesteren;)

Collecting Cars is een internationaal veilingplatform, dat ook in Nederland actief is. Veil je auto zonder kosten en zonder gedoe via Collecting Cars!