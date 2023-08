EU: volledige afschaffing laadpassen gaat niet door

Goh! De EU die een belofte niet nakomt, verrassend. De afschaffing van laadpassen gaat namelijk maar gedeeltelijk door.

Ga je naar het buitenland met een elektrische auto, dan heb je legio pasjes en apps nodig om op te kunnen laden. Best vervelend. Daarom kwam de Europese Unie (EU) met een richtlijn dat ervoor moet zorgen dat het laden allemaal wat makkelijker gaat. Toch is dit niet zo eenvoudig, want de belofte wordt maar voor de helft ingelost.

Afschaffing laadpassen

De intentie was zo goed: vanaf 2027 zouden laadpaaloperatoren de prijs helder moeten aangeven en zou je kunnen betalen met een gewone betaalkaart of creditcard. Helaas pindacheese, de verplichting geldt niet voor alle laadpalen. Zo blijf je dus met een volle portemonnee zitten met een collectie pasjes.

Soms kost dit geld. Het is vaak niet duidelijk wat de prijzen zijn (van de stroom, maar ook van de laadpas zelf). Er zijn zelfs providers die vaste kosten rekenen, daar wilde de EU mee afrekenen. En terecht!

Richtlijn

De richtlijn is goedgekeurd en gaat in op 1 januari 2027. Je zit nog een paar jaar vast aan de oude pasjes, even nog doorbijten dus. Maar dit is nog niet alles, de verplichtingen zijn namelijk niet geldig voor alle laadpalen terwijl dit wel de intentie was. Alleen laadpalen die 59 kW of meer leveren vallen onder de nieuwe regels. Dit zijn veelal de palen die je kunt vinden langs de snelweg, snelladers dus. De tragere palen die vaak op parkeerplaatsen staan in steden en dorpen vallen er niet onder.

Dat is best wel balen. Veel Nederlandse vakantiegangers kunnen niet opladen op de camping of resort (en gaan ze lekker stroom aftappen). Of er zijn te weinig palen of er zijn gewoon geen palen. Dan moet je dus even naar het dorpje tuffen. En voor die laadpalen blijf je dus pasjes nodig hebben.

Welnu, het is al een verbetering dat de laadpalen langs de snelweg eronder vallen. Maar waarom niet gelijk doorpakken en het in één keer goed doen? Of zeg ik nu iets heel stoms…

Foto: groene Porsche Taycan GTS aan een laadpaal, gespot door @spotcrewda