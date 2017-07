Koop het huis van Jon Olsson voor 1,7 miljoen euro

Dit keer niet één van zijn auto's, maar één van zijn huizen in de verkoop.

Net als auto’s, moet je soms ook van huis verwisselen. In het geval van Jon Olsson is het een luxeprobleem. Hij is nog niet getrouwd met zijn vriendin en heeft -voor zover wij weten- ook geen zes kinderen die opeens huisvesting zoeken. Nee, sir Olsson is op zoek naar een nieuw project. Of het nu een auto is of een huis: het is een project en het moet gepimpt worden.

Casa Camo, zoals hij zijn huis noemt, is door de jaren heen behoorlijk aangepakt. Toen Jon de woning kocht was het een villa zoals velen in Zuid-Europa. Een gelige buitenkleur, een flinke tuin en natuurlijk een zwembad. Door de jaren heen heeft Olsson er veel aan laten doen. Het huis werd op een aantal punten verbouwd en op het dak kwam zelfs een sportschool. Er is een garage met plek voor een grote en een kleinere auto.

Het huis is bijna af. Voor Olsson reden om naar iets nieuws op zoek te gaan. Het huis is gelokaliseerd in Marbella, Spanje. Ook voor zijn nieuwe woning hebben Jon en Janni de Spaanse badplaats voor ogen. Niet zo vreemd, want de vader (Rickard) en zus (Michaela) van Janni wonen ook in Marbella. (Waarom weet ik deze onzin).

Het huis staat te koop voor 1,7 miljoen euro. Geïnteresseerden kunnen een mailtje sturen naar Nicke, de makelaar van Jon. (niklas.nordgren@smh.se). Jon en Janni hebben nog een woning in Monaco.





Fotocredit: Jon-Olsson.com