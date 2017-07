A45 gaat los in Rotterdam, politie pakt bestuurder aan

De 5-0 slingerde de AMG-bestuurder twee keer op de bon.

Af en toe is het centrum van Rotterdam net hartje Londen. AMG’s, M’s, RS’en of supercars die volgas door een straat of weg sprinten in de eerste en/of tweede versnelling. Het liefst in een sportievere stand voor die dikke sound. Met name in het weekend zijn plekken als de Meent, Kruiskade, de Coolsingel en Weena hotspots.

De politie zit hier niet op te wachten. Het afgelopen weekend werd dan ook een bestuurder van een rode Mercedes-AMG A45 op de bon geslingerd op het Kruisplein. De politie omschreef de gebeurtenis als volgt:

Op het Kruisplein reed een voertuig die te veel herrie maakte. Dit deed hij door veel gas te geven waardoor er harde knallen uit zijn uitlaat kwamen. Bestuurder een bekeuring gegeven. Paar minuten later deed hij het weer. 2e bekeuring gegeven.

Tegenwoordig maken auto’s als de Lamborghini Huracán, Porsche 911 (991), Ford Focus RS, Mini Cooper S en A45 knallen als je het gas loslaat in de sportstand. Een mechanisch foefje van autofabrikanten. Speel hier niet mee in het centrum van de stad, want het kan je een fikse bekeuring opleveren.

Fotocredit: Politie Rdam-Centrum op Twitter