Dit is de goedkoopste BMW E46 M3 Touring op Marktplaats

Uiteraard is het ook de enige BMW E46 M3 Touring op Marktplaats.

Tot de komst van de Alfa Romeo Giulia, was de BMW 3-Serie altijd de maatstaf in zijn klasse. Nooit gold dat waarschijnlijk meer dan ten tijde van de E46. De opvolger van de E36 had het eigenlijk allemaal. Perfecte proporties, achterwielaandrijving, een breed palet aan goede motoren waaronder veel zes-in-lijns, een strak zacht dash, het klopte allemaal. De W202/W203 en B5/B6 A4 konden op sommige vlakken wellicht in de buurt komen, maar als geheelpakket was de E46 Dreier onverslaanbaar.

Deze epische skills, zag je ook terug bij de E46 M3. Een blik op de tweedehandsprijzen zegt eigenlijk voldoende. Een S4 of C-Klasse AMG uit die tijd pik je op voor een fractie van de prijs van een E46 M3. De markt heeft, kortom, gesproken en geoordeeld. Het enige nadeel: je kon de E46 M3 niet als Touring krijgen. Een hard gelag, zeker ook omdat BMW zo gemeen was er wél eentje te maken als concept. Vervolgens volgde er net als bij de andere generaties echter nooit een productiemodel. Pas met de huidige M3 breekt BMW in 2023 met deze traditie.

De gedachte aan wat had kunnen zijn, heeft sommigen zo getormenteerd, dat ze besloten hun eigen M3 Touring te bouwen. Enkele creaties komen daarbij héél dicht in de buurt van hoe een OEM E46 M3 Touring eruit zou hebben gezien. De E46 M3 Touring die we tegenkwamen op Martkplaats daarentegen, is iets meer een kwestie van ‘vrije invulling’.

Het gaat dan vooral om het front van de auto. Dat verraadt immers nog dat de donor een 325i van na de facelift is. Daarbij zijn de zwarte grille en zwarte knipperlichten natuurlijk extra knaak. Jammer ook, gezien er wél de moeite is genomen om bijvoorbeeld luchtroosters in de flanken te maken alsmede de achterkant aan te passen.

De techniek is gelukkig wel grotendeels OEM M3. Onder de kap huist de 343 pk sterke S54B32, gekoppeld aan een zesbak. Tijdens de transplantatie is naar verluidt alles nog een keer nagekeken en tevens officieel gedocumenteerd. De remmerij is nog niet aangepast, maar de originele M3 onderdelen zijn al wel besteld. Ze zullen voor de verkoop nog gemonteerd worden.

En dat brengt ons bij die verkoop. Want wat is de prijs van al dat moois? Wel, dat euhm…weten we niet. De verkoper wil met deze advertentie namelijk de markt voor de auto testen. Vind jij het een mooi bod waard? Laat het weten, in de comments!

Bedankt @Rachid voor de tip!