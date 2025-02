Goedkoopste Maybach van Marktplaats mét V12

Een echte Mercedes-Maybach hoeft niet de hoofdprijs te kosten.

Er was een moment dat Mercedes het merk Maybach opnieuw leven gaf. Nee, niet die mislukte aparte modellen, maar als verlengstuk van de S-klasse. Dat werd wel een succesrecept, waarbij andere modellen volgenden zoals recent met de SL.

Maar wat kost de goedkoopste Maybach van Marktplaats eigenlijk? Geen eenvoudige zoektocht. Het plakken van badges op een S-klasse en deze vervolgens een Maybach noemen is geen uitzondering. Door de fugazi’s heen vonden we een échte. Even dubbel checken, want sommige zaken zijn wel opmerkelijk.

Goedkoopste Maybach van Marktplaats

De Mercedes-ster voor- en achter zijn bijvoorbeeld vervangen voor Maybach logo’s. Typische elementen van een nep-Maybach. Een kentekencheck leert dat dit toch een echte is. Een Mercedes-Maybach S 600 om precies te zijn. Met 531 pk en 800 Nm koppel uit een 6.0 liter grote biturbo V12. Het slagschip sprint in 6,6 seconden naar 100 km/u. De topsnelheid? 250 km/u.

Die foute badges zijn wel te herstellen naar de oorspronkelijke Mercedes-ster. Het interieur is op het niveau van een echte Maybach. Overal waar je kijkt zit leder, met schermpjes, luxe vertier en heerlijke zetels voor de passagiers achterin. De auto heeft wel 226.810 km gedraaid. Het frisse is er dus wel van af.

Het predikaat goedkoopste Maybach van Marktplaats verdien je ook zomaar natuurlijk. We hebben het immers niet over de mooiste van Marktplaats. Voor 49.950 euro mag jij deze Maybach naar huis rijden. Geen gek prijsje toch? De nieuwprijs van deze auto uit 2014 bedroeg maar liefst 282.133 euro. De afschrijving heeft lekker z’n ding gedaan.

Als je op de verjaardag komt vertellen dat je een Maybach hebt gekocht denken ze dat je de loterij hebt gewonnen. Moet je niet over de kilometerstand beginnen natuurlijk. En even het interieur laten opfrissen kan ook geen kwaad. Maar dan staat er wel een échte Mercedes-Maybach op je oprit.