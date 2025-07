Alle uitvoeringen van de elektrische Renault 5: welke moet je hebben?

Alles wat je moet weten over de populaire EV.

De lancering van de nieuwe Renault 5 was een behoorlijk maak-het-of-kraak-het moment voor de Franse autofabrikant. Met de nieuwe 4 en Twingo nog op de korrel moest de moderne 5 wel slagen. En dat deed ‘ie. Journalisten vinden hem geweldig en ook het clientèle weet hem te vinden.

Sinds de lancering zijn er meer dan 40.000 exemplaren van verkocht waarvan 2.538 in Nederland. In de maand april van dit jaar was de elektrische Renault 5 zelfs de bestverkochte EV van Europa. In Nederland komt de 5 E-Tech ook geregeld voor in de top 5 bestverkochte EV’s. Wat elektrische crossovers gooien roet in het Franse eten, maar dat mag de pret niet drukken.

Uitvoeringen van de elektrische Renault 5 E-Tech

Renault Nederland maakt vandaag bekend dat alle uitvoeringen van het succesvolle model vanaf vandaag gepresenteerd zijn en te koop worden aangeboden. Bovenaan het gamma staat de Turbo 3E, maar die laten we voor nu even buiten beschouwing. Laten we de verschillende uitvoeringen inclusief hun specificaties eens doornemen en zien welke versie van de elektrische Renault 5 E-Tech het beste bij jou past.

Five

De aller-allergoedkoopste Renault 5 heeft als uitvoeringsnaam ‘Five’. Leg je dus aan een Engelsman uit wat voor EV je hebt, dan moet je zeggen: ”I have got a Renault Five Five”. Lekker handig. De instapper heeft altijd een 95 pk sterke elektromotor en een 40-kWh batterij. Die accu zorgt voor een actieradius van 310 kilometer. Een probleempje: opladen kan alleen met een 11 kW AC-lader.

Standaard is de Five voorzien van parkeersensoren aan de achterkant en de toffe 18-inch wieldoppen die op steelies lijken. Je kunt hem alleen in het groene ‘vert pop!’ en het zwarte ‘noire etiole’ bestellen. In het interieur vind je grijze stoffen bekleding, een 10,1-inch scherm met Apple Carplay en Android Auto, vier speakers en een handmatige airco. De prijzen beginnen bij € 24.990.

Evolution

Vanaf de tweede uitvoering – de Evolution – kun je de 5 bestellen met een 120 pk elektromotor met 40-kWh batterijpakket of 150 pk sterke aandrijflijn met een accu met 52 kWh aan capaciteit. De eerste is uiteraard de goedkopere versie en komt 312 kilometer ver. De sterkste variant komt 416 kilometer op een volle accu.

Ten opzichte van de Five groeien de standaard spulletjes aanzienlijk met V2L-laden, een warmtepomp en – nog belangrijker – 80 tot 100 kW DC-snelladen. Van 10 naar 80 procent laden duurt ongeveer een half uur. Je kunt de Renault 5 vanaf deze uitvoering samenstellen in het bekende ‘jaune pop’. In het interieur verandert alleen de airco: die kan nu automatisch werken. De prijzen beginnen bij € 27.990 voor de 120 pk versie en € 30.990 voor de 150 pk uitvoering.

Techno

Door naar de techno waarbij het kleurenpallet flink wordt uitgebreid. Dat komt doordat de Renault 5 E-Tech uitvoeringen vanaf de Techno omhoog te bestellen zijn met een zwart dak. Ook de wielen veranderen van wieldoppen naar echte 18-inch lichtmetalen velgen.

Verder kan de batterij zichzelf conditioneren op basis van de navi en zit er een achteruitrijcamera op. In de cabine zit je op gerecyclede spijkerbroekenstof, is er een extra 10-inch scherm en kun je draadloos je telefoon opladen. De prijzen beginnen bij € 29.990 en € 32.990.

Iconiq cinq

Voor het complete Renault 5 E-Tech-pakket moet je de Iconiq cinq-uitvoering nemen. De wielkeuze wordt uitgebreid met chrono-velgen, er zijn parkeersensoren aan de voorzijde en zijkanten. Er zit ook een parkeerassistent in. De bekleding is gemaakt van gerecyclede stoffen en heeft dubbele gele stiksels. De voorstoelen zijn net als het stuur in deze variant verwarmbaar. Je betaalt minimaal € 31.490 en € 34.490.

Roland Garros

We sluiten af met een speciale uitvoering voor tennisliefhebbers. De Roland Garros-versie is naast de Five de enige uitvoering waarbij je geen keuze hebt uit aandrijflijn. De tennisauto heeft altijd de sterkste motor met de grootste accu.

Hij staat op behoorlijk leuke 18-inch electro-velgen en zit natuurlijk boordevol Roland Garros-verwijzingen. Denk aan badges op de koets, maar ook op de rugleuning. De kleikleurige interieurdelen zijn een verwijzing naar het gravel waarop wordt gespeeld in Parijs. Het dak is altijd zwart en heeft een zilveren lijst. Ook prettig: de Renault 5 E-Tech Roland Garros kan zichzelf inparkeren.

Dus, welke moet ik nemen?

Welk van de uitvoeringen van de elektrische Renault 5 E-Tech het best bij je past hangt natuurlijk af van waar je naar op zoek bent. Ga je de EV gebruiken als boodschappenautootje en staat ‘ie meer op de oprit dan dat je ermee onderweg bent? Dan volstaat de Five.

Is de 5 je enige auto thuis of heb je hem als auto van de zaak? Dan zou ik adviseren om de sterkere motor te pakken. Niet per se vanwege die motor, maar door zijn batterij. Die 100 kilometer extra kun je goed gebruiken. Welke uitvoering je dan kiest, is afhankelijk van het budget en hoeveel waarde je hecht aan zaken als draadloos opladen. Wat nog wel het overwegen waard is, is de accuconditionering op basis van navigatie. Dat maakt laadstops een stuk korter.

Wil je een 5 E-Tech, maar niet dezelfde als de buurman? Dan moet je de Renault 5 ‘Williams’-reïncarnatie hebben.