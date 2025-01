Koop Schumacher’s Ferrari F355 van een Belg

Deze auto heeft heel lang op Belgisch kenteken gestaan, maar wordt nu geveild.

Waar we eerder vanavond schreven over de Mansory Lamborghini van Andrew Tate, gaan we het nu nog even hebben over een andere auto van een bekende eigenaar. Het betreft een Ferrari F355 GTS uit 1996, die aanzienlijk smaakvoller is dan de eerdergenoemde Lambo.

De auto is in het bezit geweest van niemand minder dan Michael Schumacher. Zijn naam is nu onlosmakelijk verbonden met Ferrari, maar dat was in 1996 nog niet het geval. Dat was namelijk zijn eerste jaar voor het team uit Maranello. En deze F355 was de eerste ‘auto van de zaak’ die hij kreeg van Ferrari.

Schumacher schijnt de auto zelf samengesteld te hebben en dat heeft hij voortreffelijk gedaan. De combinatie van Blu Le Mans met een crème interieur is om te smullen. Ironisch genoeg koos Schumacher voor de handbak in plaats van de F1-automaat.

De F355 beschikt over een 3,5 liter V8, die goed is voor 380 pk. Van de drie carrosserievarianten (coupé, cabrio en targa), was de targa a.k.a. de GTS het zeldzaamste. Hier zijn er maar 2.048 van gebouwd.

Deze F355 GTS wordt geveild door RM Sotheby’s, maar komt gewoon ‘uit de buurt’. De laatste eigenaar was namelijk een Belg, die de auto al 20 jaar in zijn bezit had. De auto is ook wel eens gespot, met ‘FER 355’ als kenteken. De eigenaar heeft er dus gewoon mee gereden. Hij kocht ‘m destijds met 21.000 kilometer en er staat nu 47.500 kilometer op. We gokken dat de meest ex-Schumacher auto’s minder kilometers maken.

De auto wordt zonder reserve geveild, via een gesloten veiling. We zullen dus helaas niet weten wat ‘ie opbrengt en RM Sotheby’s deelt ook geen schatting. De enige manier om erachter te komen is door zelf het hoogste bod uit te brengen.