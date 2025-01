Mansory bouwt custom Lambo voor Andrew Tate

Als je het niks vindt: welke kleur is jouw Lamborghini?

Je vraagt je misschien wel eens af wat voor type mensen nu hun auto bij Mansory brengt. Dat kunnen we jullie vertellen. Mansory vermeldt meestal niet de naam van de klant, maar deze keer doen ze dat wel. Hun nieuwste creatie is speciaal gebouwd voor… Andrew Tate.

Heel verbazingwekkend is het niet dat meneer Tate tot de clientèle van Mansory behoort. Hij is een soort karikatuur van een macho man en daar past een Mansory natuurlijk perfect bij.

De auto in kwestie is een Huracán Tecnica, de laatste versie van de Huracán (limited editions niet meegerekend). Deze is uitgevoerd in Viola Pasifae. Niks mis mee. Andrew Tate wilde echter nog wat meer opvallen en bracht zijn auto daarom bij Mansory.

Mansory heeft de auto overladen met forged carbon, wat ze overigens afgekeken hebben van Lamborghini. Dit zagen we namelijk voor het eerst op de Huracán Performante. Mansory gebruikt het alleen iets enthousiaster dan Lamborghini: zelfs de frunk, deurgrepen en de tankklep zijn van forged carbon.

De Huracán Tecnia heeft standaard geen spoiler, dus ook dat is een accessoire van Mansory. De fraaie Y-spaaks velgen van Lamborghini zijn vervangen door Mansory-velgen, met een ietwat saai design.

Het interieur is ook opnieuw bekleed, speciaal voor Andrew Tate. We hebben helaas geen overzichtsfoto van het interieur, maar hij heeft gekozen voor gele accenten. Als klap op de vuurpijl staat er op de middenconsole ‘Mansory 1 of 1 for Top G’. Mocht je niet bekend zijn met het vocabulaire van Andrew Tate: hij noemt zich Top G omdat hij zichzelf ziet als de koning van de (wannabe) alfamannetjes.

Hoeveel auto’s Top G heeft op dit moment weten we niet, maar het zijn er aardig wat. In een recente video op zijn Instagram zien we sowieso al vier Ferrari’s, twee McLarens, een MC20, een 992 GT3 RS en een Huracán EVO staan. En dan heeft ‘ie natuurlijk ook nog een Bugatti met Nederlandse audio.