Grote terugroepactie Citroën, ook in Nederland

Er is een kans dat ook jouw Citroën terugmoet naar de dealer vanwege deze terugroepactie.

Brief thuis gekregen met een Citroën-logo op de envelop? Dikke kans dat je aan de beurt bent voor de wereldwijde recall die de Franse autofabrikant heeft opgezet. Dit heeft alles te maken met airbags die niet goed zouden functioneren.

In Europa roept Citroën 869.000 auto’s terug voor dit probleem. In Nederland gaat het om 45.475 auto’s die onderdeel vormen van de recall. Er bestaat de kans dat een ploffende airbag bij een ongeluk ook metaaldeeltjes door de auto kan verspreiden. Dat laatste kan ernstige letsel tot gevolg hebben.

Om te voorkomen dat er ooit zo’n ongeluk gaat gebeuren én dat Citroën tot in den eeuwigheid hiervoor wordt aangeklaagd is een terugroepactie in het leven geroepen. Het gaat hier specifiek om de modellen C3 en de DS3, bouwjaren 2009 tot en met 2019.

Takata

De airbags in deze auto’s werden geleverd door Takata. Geen onbekende naam als het gaat om recalls. Het Japanse bedrijf leverde aan tal van merken dit soort foutieve airbags. Uiteindelijk is Takata op de fles gegaan, mede door dit gigantische probleem. Ook de Citroën C3 en de DS3 zijn uitgerust met de beruchte airbags en nu

Het klinkt natuurlijk vrij laat dat er nu pas geluiden zijn voor een terugroepactie bij Citroën. Dat komt omdat er niet direct een probleem werd vastgesteld. Pas al de auto’s en dus de airbags op leeftijd raken kan er een issue ontstaan.

De kwaliteit van de airbags zou met name in landen met een warm en vochtig klimaat slechter zijn. Daarom is ervoor gekozen warme landen voorrang te geven met de terugroepactie. Nederland is later aan de beurt. Is dat koude, saaie Nederlandse weer toch nog ergens goed voor. Eigenaren van een Citroën C3 of DS3 krijgen vanzelf een bericht.