Fiat verkocht in 2024 meer auto’s dan Opel en Peugeot sámen

Dacht je dat het slecht ging bij Fiat? Dat valt reuze mee.

Je hebt waarschijnlijk de indruk dat het niet zo lekker gaat bij Fiat. Dat klopt ook wel, want de productie van de Fiat 500e is meermaals stilgelegd en die van de Panda ook. En dat zijn nu juist modellen die in grote getalen moeten verkopen. Desondanks was Fiat vorig jaar het bestverkochte merk van Stellantis.

Het Italiaanse merk wist vorig jaar toch maar mooi 1,2 miljoen auto’s aan de man te brengen. Dat is meer dan Opel en Peugeot bij elkaar opgeteld. Die verkochten respectievelijk 414.012 en 641.246 auto’s in 2024.

Voor alle duidelijkheid: we hebben het hier over de wereldwijde verkoopcijfers. Waar Opel, Peugeot en Citroën niet actief zijn buiten Europa is Fiat dat wel. Fiat is mateloos populair in Brazilië, waar ze vorig jaar 521.000 auto’s wisten te slijten. Dat zijn er dik 200.000 meer dan ze in heel Europa (!) verkochten. Ook in Afrika doet Fiat relatief goede zaken: ze verkochten 64.000 auto’s in Algerije.

1,2 miljoen auto’s is een indrukwekkend aantal, maar dat zijn er wel minder dan vorig jaar. Toen verkocht Fiat 1,35 miljoen auto’s wereldwijd. Fiat ziet 2025 echter rooskleurig in, want dit moet het jaar van de Grande Panda worden. Daarnaast hebben we ook nog de nieuwe Fiat 500 Hybrid, die eind 2025 op het toneel verschijnt. Dit zijn wel allebei auto’s die de potentie hebben om een bestseller te worden.