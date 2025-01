Waarom kost deze G-Klasse op Marktplaats maar 30k?

Dat is niet omdat het interieur zo lelijk is.

Als je de bovenstaande neus in de je binnenspiegel ziet verschijnen denk je dat er een Mercedes-AMG G63 achter je staat. Dat is een auto die al gauw €180.000 of meer kost op de tweedehands markt. Dit exemplaar staat echter voor het luttele bedrag van €29.950 op Marktplaats.

Je raadt het al: deze auto is niet wat het lijkt. Het is een oude G-Klasse uit 2002 met de complete neus van een nieuwe G 63 AMG. Ook is de auto voorzien van nieuwe achterlichten en een nieuwe achterbumper, maar dat valt minder op.

Naast de facelift is er ook badgetuning toegepast op deze auto. We zien een AMG-grille, V8 biturbo-badges en G63 AMG-typeaanduiding op de kont, maar het is een G500. Wat helemaal geen auto is om je voor te schamen, met een V8 die 296 pk en 456 Nm levert.

Het interieur moeten we ook nog even behandelen. Dat is ook niet standaard zoals je ziet. De binnenkant is volledig gehuld in oranje, met vier nieuwe stoelen. Dit vloekt behoorlijk met het dashboard uit de oertijd en de kleurstelling doet sowieso pijn aan je ogen.

Volgens de aanbieder is er maar liefst €50.000 in deze auto geïnvesteerd. Vanuit dat perspectief lijkt €29.950 een koopje, maar er zitten nog wel een paar addertjes onder het gras. De auto rijdt alleen in lage gearing, omdat de tussenbak waarschijnlijk naar de Filistijnen is. En dan zijn er nog “diverse storingen en problemen.”

Achter de gloednieuwe neus gaat dus potentieel een hoop ellende schuil. Toch is er al flink geboden op deze auto via Marktplaats. Het hoogste bod staat momenteel op €26.000.