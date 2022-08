Autoblog Garage: Lexus IS250 wisseling van de wacht

De Lexus IS250 in de Autoblog Garage heeft een nieuwe eigenaar. Ikke!

Als je Autoblog keurig netjes op de voet volgt (zoals het heurt) weet je dat mijn Audi S3 te koop stond op Marktplaats. Aan interesse geen gebrek, wat natuurlijk erg leuk is. Er stak één reactie bovenuit van een geïnteresseerde Autoblog-lezer die mij benaderde op Marktplaats.

Audi S3 verkoop

De lezer was nog op vakantie, maar wilde de S3 graag hebben. Zo gezegd, zo gedaan. De advertentie ging op ‘gereserveerd’ en dame en heer kwamen bij terugkomst van vakantie langs om de auto van dichtbij te bekijken. De deal was snel gemaakt en de Audi is terechtgekomen in een goed nest. Mooi. Vanaf deze plek, veel plezier met de S3!

Hoe zit het dan met die Lexus?

De Audi S3 is exit, waardoor ik een nieuwe daily nodig had. Niet geheel toevallig heeft Autoblog hoofdredacteur @michaelras een IS250. Ook niet geheel toevallig kocht Michael deze Lexus van mijn vader in de zomer van 2021. Stiekem wilde ik de auto toen al hebben, maar ik was nog niet uitgekeken op de Audi.

Michael maakte schandalig weinig kilometers met de Lexus. Hij heeft immers een Mazda CX-5, deelt een BMW 130i met @wouter en dan zijn er nog de Autoblog duurtesters. Kortom, de Lexus mocht wel vertrekken. Dat trok mijn aandacht. Ik vond het wel een mooi moment om de Audi te verkopen, om vervolgens de Lexus over te nemen. Om een stukje context te geven. Michael heeft in één jaar bezit nog geen 800 kilometer gereden met de Lexus. Ja, de spinnenwebben moesten van de spiegels gehaald worden.

Een tweede reden dat de Lexus is gekomen in plaats van de Audi heeft te maken met kilometers. Ik ga in de nabije toekomst meer kilometers maken. Ik schat van 10.000 naar zo’n 20.000 tot 25.000 per jaar. De S3 verkopen was dan ook niet een emotionele, maar een zakelijke beslissing. Door er veel kilometers bij te zetten zou de afschrijving er hard in kunnen hakken. Er stond nu ongeveer 122.500 op en dat is interessanter om te verkopen dan 150.000, 160.000 of meer kilometers.

Eerste kilometers

De Lexus IS250 Sport met nu 275.000 kilometer op de teller is dus mijn nieuwe daily! Best veel ervaring, maar de historie is compleet bekend. Daardoor durfde ik het wel aan (klopt nu heel hard af op het bureau). De bedoeling is om nog jaren plezier te hebben van de auto.

De eerste paar honderd kilometer zit er inmiddels op en ik ben er superblij mee. Ik wist natuurlijk al wat ik ging kopen, want als puber zat ik vroeger duizenden kilometers op de achterbank. De auto staat als youngtimer op de zaak, wat het ook financieel aantrekkelijk maakt.

Het rijden met een atmosferische zescilinder is een feestje. Nee, het is naar hedendaagse maatstaven niet vooruit te fikken. Maar daar gaat het ook niet om met een Lexus. Dit is in alle rust en comfort cruisen met een fluisterstille V6 op de achtergrond.

Lexus IS250 Autoblog Garage: de grote schoonmaak

Michael had de Lexus netjes aan me overgedragen, maar de auto had wel wat meer nodig dan dat een carwash zou kunnen oplossen. Mijn goede vriend Jordy wreef al in zijn handen bij het horen dat ik met de IS250 zou aankomen. Hij heeft de auto lekker onder handen genomen zodat ik er weer mee voor de dag kan komen.

Er valt nog genoeg eer te behalen aan de auto. Maar na een uurtje wassen en koplampen polijsten ziet het er al een stuk beter uit. Wellicht dat er op een ander moment nog wat uitgebreider naar de auto gekeken gaat worden om er wat moois van te maken.

Vervanger van de Audi S3?

Nu snap ik ook wel dat deze 206 pk Lexus IS250 uit 2006 geen vervanger is voor mijn voormalige gepeperde Audi S3 met zijn dik 400 pk. Ik ben dan ook van plan om op termijn er een auto naast te gaan rijden. Net als ik dat in het verleden vaker gedaan heb.

De grote vraag is wanneer ik de stap ga zetten om een tweede auto te kopen. In mijn hoofd is het idee geparkeerd om er in medio 2023 wat mee te gaan doen. Kom maar door met die recessie, hopelijk komt er dan ook een broodnodige correctie op de soms bizarre tweedehands prijzen van leuke auto’s.

Maar Ruben, waar denk je dan aan? Als je de Mijn Auto Audi S3 video hebt gekeken weet je een beetje waar ik op mik. Ik denk dat mijn volgende hobbyauto een Porsche gaat worden. Nu het uitgeschreven is in een artikel op Autoblog moet ik het ook maar gewoon gaan waarmaken.

Natuurlijk ga ik jullie op de hoogte houden over de ontwikkelingen. In de tussentijd verveel ik mijn collega’s op de redactie van Autoblog met heel veel gelul en koppen koffie over wat het al niet moet worden. Een soort Autoblog Advies, maar dan gewoon live tegenover elkaar.

Terugroepactie en onderhoudsbeurt

Het eerstvolgende dat op de agenda staat is een terugroepactie uitvoeren. Er zijn meerdere terugroepacties in het verleden uitgevoerd, echter stond er nog eentje open.

De pakkingring van de brandstofdruksensor moet vervangen worden. Als de pakkingring niet goed afdicht kan er brandstoflekkage ontstaan. In de buurt van een ontstekingsbron neemt het risico op brand dan toe.

Als dat is opgelost kan een beurtje ook geen kwaad. Benieuwd wat er dan aan het licht komt. Kortom, in een volgende update lees je hoe de beurt verliep en wat er moest gebeuren aan deze Lexus met de nodige ervaring.

Jullie zijn in elk geval op de hoogte van de interne wissel binnen de Autoblog Garage, de Lexus IS250 van Michael naar Ruben!

