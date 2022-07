Koop de Autoblog Audi S3 op Marktplaats!

De Audi S3 8V uit de Autoblog Garage staat te koop op Marktplaats.

Ga ik een Autoblog-lezer blij maken met mijn Audi S3 8V? Want de hot hatch staat op Marktplaats. De recente roadtrip naar Monaco was tevens voor mij het moment om het afscheid van de Audi in te luiden.

Auto’s zie ik als leuke projecten. En op Autoblog kunnen jullie die avonturen van onze bolides volgen in de Autoblog Garage. Voor mij is project Audi S3 klaar. Ik heb de Sportback motorisch naar mijn smaak gemaakt en er ruim 20.000 kilometer volop van genoten. Het is weer tijd voor wat anders.

Er zit ook een rationele reden achter de verkoop. Het aantal kilometers dat ik maak is toegenomen en gaat nog meer toenemen. Dan ga je nadenken. Bovendien hebben we een mooie Lexus IS250 in de Autoblog Garage die ik als youngtimer kan gaan rijden. Chef @michaelras wil weer van de Lexus af, dus dit is een mooi moment voor een switcheroo. De Lexus naar moi, terwijl de Audi S3 8V op Marktplaats een nieuwe eigenaar treft.

De good ol’ Lexus is natuurlijk geen waardige vervanger van de 420 pk Audi S3. Op termijn komt er wel een tweede auto naast voor de lol kilometers. Na de verkoop van de Audi ga ik eens rustig oriënteren wat dat dan maar moet worden..

Koop mijn Audi S3 8V op Marktplaats! Begin dit jaar heeft Audi Centrum Rotterdam de auto een grote onderhoudsbeurt gegeven, dus je kunt er nog tienduizenden kilometers mee vooruit. Vragen? Stuur een mailtje naar [email protected]

PS: zeggen dat je een auto van Autoblog bezit doet het altijd goed op verjaardagen.

Fotocredit: @machielvdd