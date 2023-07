Emira met AMG motor maakt debuut op Goodwood (plus prijs)

De Lotus Emira met AMG-motor is de motor die je moet hebben. Of niet?

De Lotus Emira is nu alweer een tijdje onder ons. Het is de laatste nieuw geïntroduceerde Lotus met een verbrandingsmotor. Hierna zal Lotus enkel en alleen elektrische auto’s introduceren, zoals de Eletre en Evija. Maar dat betekent niet dat er variaties op een thema zullen zijn. Daarmee bedoelen wij: er komen nog wel nieuwe verbrandingsmotoren voor de Lotus Emira.

Tijdens Goodwood Festival of Speed zal Lotus de Emira met AMG motor presenteren. Nee, het is niet zo dat er een Lotus Emira met V8 komt. Zelfs de C63 heeft tegenwoordig een viercilinder, de M139. Die komt nu ook beschikbaar voor de Lotus Emira.

Net als in de C63 heeft de motor een slagvolume van 1.991 cc en een enorme turbo. Wel heeft de Emira minder vermogen: 360 pk tegen 476 pk in de C63. De M139 is er ook met 387 pk, 408 en 421 pk in andere Mercedessen.

Kunstmatig

Dat is ook een beetje kunstmatig laag gehouden, want de ’topmotor’ is de 3.5 liter supercharged V6 van Toyota. Nog een verschil tussen de Emira met AMG motor en de Toyota motor is de transmissie. Bij de V6 kun je kiezen uit een handbak of een automaat met koppelomvormer. De Emira met AMG motor zal altijd een automaat met dubbele koppeling hebben.

Ondanks dat we niet altijd fan zijn van downsizing, kunnen we ons bijna geen betere auto voorstellen. De AMG motor is explosief, compact en relatief licht. En de DCT-bak van Mercedes is veel sneller dan de oude automaat. Het zou maar zo de ideale combinatie kunnen zijn.

Prijs Lotus Emira met AMG motor

De prijs is ook bekend: 127.030 euro. Daarvoor krijg je wel een zogenaamde ‘First Edition’. De V6 als First Edition kostte zo’n anderhalve ton, dus je krijgt 23 mille korting bij de viercilinder.

Concurrentie Lotus Emira met AMG motor

De Emira is dus verreweg het duurst. Maar uiteraard moet alles in de juiste context gezet worden. De Toyota en Jaguar zijn wat minder sportief dan de Emira. De BMW is relatief gezien een zwaargewicht. De Alpine A110R is eigenlijk wat Lotus vroeger was en best een scherpe aanbieding in dit gezelschap. Als je kijkt naar prestaties, komt de Cayman S dicht in de buurt. Wel is de Lotus VEEL rijker uitgerust dan de Porsche, waarbij je echt alles nog moet bijbestellen.

Benieuwd wat @Wouter vindt van de Lotus Emira? Check dan onderstaande video en zie onze grijze schicht lol hebben: