Worden dit de toekomstige klassiekers van 2024?

Tien auto’s die wel eens flink in waarde kunnen stijgen in 2024: ze zijn op een rijtje gezet.

Geld investeren kan op vele manieren. Je fortuin kan namelijk een nog groter fortuin worden als je het in de juiste auto’s investeert. Het probleem is echter dat de automarkt moeilijk te voorspellen is. Een gelimiteerde auto klinkt meestal als de waardevastheid zelve, maar in gevallen als de McLaren Senna wil dat vies tegenvallen. Juist de auto’s waarbij de waardes tegen lijken te vallen, worden soms veel waard. Denk maar terug aan de mensen die een Porsche Carrera GT (nu meer dan een miljoen waard) in de crisis van 2009 dumpten voor zo’n 200.000 dollar.

Hagerty Bull Market list

Hagerty pakt net als elk jaar de grootste stijgers erbij om een prognose te maken voor 2024. Volgens hen zijn dit de tien auto’s die je in de gaten moet houden, voor ze veel te duur worden. Of natuurlijk om nu te kopen en je geld meer waard zien worden. Let wel dat deze lijst op de Amerikaanse markt gericht is, maar er zitten zeker modellen tussen die wij ook krijgen. Suggesties voor moderne future classics mag je achterlaten in de comments, gratis tip van ondergetekende is dat Volkswagen Golf GTI’s van de vijfde generatie wel eens in de lift kunnen zitten (objectiviteit is mijn sterkste kant).

Lamborghini Countach 25th Anniversary

De versie van de Lamborghini Countach waarvan je je altijd afvraagt of het nou de beste of slechtste is. Qua cijfers is dit cadeautje voor 25 jaar Lamborghini in 1989 uiteraard de toppen van hun kunnen van Lamborghini. De 5.2 liter V12 leverde in de 25th een dikke 455 pk. Genoeg om de Countach nog één keer uit te melken alvorens de Diablo verscheen.

Eigenlijk is de 25th voor de Countach wat de SVJ voor de Aventador is. Een model wat zeer laat in de line-up verschijnt en waar het uiterlijk lang niet zo ‘clean’ is als het origineel. Met terugwerkende kracht zit daar nog wel een krachtig aspect van de Countach 25th in: de bodykit is ontworpen door Horacio Pagani. Met de welbekende filmauto’s uit The Wolf of Wall Street kreeg de 25th weer wat aandacht in 2023 en prijzen zitten dan ook in de lift. De duurste in topstaat gaan volgens Hagerty voor zo veel als 770.000 dollar en minder dan 345.000 dollar hoef je niet te verwachten.

Chrysler Town & Country

De Woody Wagon ken je wellicht wel, waar de achterkant van een stationwagon bekleed is met hout. De president van Chrysler in de jaren ’40 was ook de president van een houtbedrijf en dus was de keuze voor hout in auto’s vrij logisch. Zo kwamen er nog meer varianten van de auto met hout, waaronder de Town & Country Convertible.

Deze Town & Country werd aangeboden in Nederland bij Gallery Aaldering.

De combinatie ‘woody’ en cabrio is een gave en iets wat we niet heel veel gezien hebben. De bouwjaren van de vroege jaren ’40 tot 1949 en de oplage van ongeveer 15.000 exemplaren maken van de Town & Country sowieso al een zeldzame auto. Volgens Hagerty speelt ook mee dat restaureren een nachtmerrie is omdat het hout onderhouden niet makkelijk was. En hypermodern imitatiehout erop plakken is natuurlijk valsspelen. Vandaar dat een goede T&C nog 144.000 dollar kan opleveren.

BMW M3 (E92)

De BMW M3 (E46) zit al jaren in de lift. Helemaal als CSL is dat toch wel de ultieme doorontwikkeling van de BMW M3 zoals ‘ie was in de jaren ’90 en ’00. Aan het einde van de jaren ’00 moest de M3 mee met de trend die in Duitsland gaande was: een zo asociaal grote motor met zo asociaal veel mogelijk pk. Met de Audi RS4 en zijn 4.2 liter V8 naast de onmogelijk dikke 6.2 liter grote V8 in de Mercedes C63, was de 3.2 liter zes-in-lijn van de M3 niet groot genoeg. De E92 kreeg dan ook voor het eerst een V8. Een doorontwikkelde versie van de S62 V8 uit de E39 M5, die vanaf toen S65 (B40 in de M3, B44 in de 4.4 liter M3 GTS) heette. Dit hoogtoerige blok en zijn 420 pk zorgde ervoor dat de M3 weer mee kon in het toenmalige autolandschap.

De hoofdreden dat de BMW M3 E92 voor altijd speciaal blijft is omdat dit de eerste en de laatste M3 met V8 is. Vanaf de F80-generatie werd de M3 weer een zes-in-lijn en dit keer met turbo’s, wat nog steeds zo is en in de toekomst zo blijft. De tijd dat extra pk kwam door het simpelweg vergroten van de motor en cilinderinhoud is een ding van het verleden. Vandaar dat een piekfijne BMW M3 E92 al op zo’n 65.000 dollar kan zitten. Speciale versies als de GTS en CRT sedan zitten daar al ver boven, er werd zelfs een tijd geleden een handgeschakelde E92 in een Individual-kleur verkocht voor meer dan 100.000 dollar.

Mitsubishi Pajero Evolution

De naam Evolution ken je uiteraard van de tien generaties Mitsubishi Lancer die klaargestoomd werden voor de rallysport. Toen werd er nog voor elke klasse de regel ingesteld dat de auto’s gehomologeerd moesten worden middels een straatversie die vrijwel identiek is. Toen Mitsubishi dus hun zinnen had gezet op de Dakar-rally, werd een extreme Evolution-versie van de Pajero ontwikkeld. En ja, die moest dus gewoon verkocht worden voor straatgebruik.

Vergelijk deze 3.5 liter V6 aangedreven Pajero met 280 pk (opgegeven dankzij het herenakkoord), die meermaals de Paris-Dakar rally wist te winnen, maar eens met de Mitsubishi ASX die momenteel verkocht wordt. Dan snap je waarom Mitsubishi-fans een compleet gedecimeerd merk zien. Zo worden ze echt niet meer gemaakt en waardes van tot en met 70.000 dollar bewijzen dat.

Ferrari FF

De bloedlijn Ferrari’s met ruimte voor vier is altijd al een serie van buitenbeentjes geweest. De ietwat vreemde 400i, de toch wel erg fraai opdrogende 456 en de ’toen heel lelijk, nu wel oké’ 612 Scaglietti hadden ruimte voor vier, toch een V12 voorin en vooral luxe was de focus, anders moest je maar een 550 of 599 kopen. Deze serie kwam tot een lekker vreemd kantelpunt in 2011.

De opvolger van de Ferrari 612 heette namelijk FF voor Ferrari Four. Dat slaat niet alleen op het aantal zitplaatsen, ook op het aantal aangedreven wielen. Vierwielaandrijving was een nieuwe uitdaging voor Ferrari en de FF had dan ook een geavanceerd systeem aan boord. Om wat meer comfort te garanderen en een flinke kofferbak te creëren werd de FF een soort hatchback. Dat terwijl er voorin gewoon een blubberdikke atmosferische 6.3 liter V12 met 660 pk ligt. Ferrari zorgde zelfs voor een opvolger met de GTC4Lusso, die als T ook nog een V8 kreeg. Daar stopt de bloedlijn echter. Ferrari vindt dat ‘ie doorgaat in de Purosangue SUV, maar dat is toch anders. Ook het concept voor de FF is daarom niet voor herhaling vatbaar en als occasion heb je dan toch snel erg veel auto voor je geld. Je kon ze ooit krijgen voor ergens tussen de 100 en 150 duizend euro in bepaalde markten, maar dat stijgt nu al naar 177.000 dollar.

Jaguar XKR

De junior Aston Martin van Jaguar. Voor het spannende nieuwe millennium werd de Jaguar XJS na jarenlange dienst opgevolgd door een hagelnieuwe coupé met een bloedmooi uiterlijk. Volgens de ontwerpers is de XK wat er gebeurt als je de E-Type naar 2000 vertaalt. Het resultaat is een auto die nog steeds erg mooi en bijdetijds is.

Een V12 hoefde je echter niet meer te verwachten, maar de V8 met supercharger was een heerlijk brullende motor voor deze Jaaag in diens topversie XKR. Een beetje XK pik je op voor bodemprijzen – de rest betaal je aan je garage – maar een piekfijne XKR begint speciaal te worden. Met 38.900 dollar is het nog te doen, maar dit wordt waarschijnlijk meer.

Chevrolet Impala SS

Dit is dan weer een auto die benadrukt dat de lijst op de VS gericht is. Wij Europeanen snappen de muscle car-dagen alleen als je er echt een fijnproever voor bent. Het concept van een slagschip op wielen met een enorme V8 is natuurlijk voor iedereen tof en voor Chevrolet was dit de muscle sedan van des tijds.

De eerste generatie Impala SS met zijn 409 cui V8 (6.7 liter) is al een speciaal ding, de tweede generatie lijkt altijd een beetje in de schaduw van andere Chevrolet-muscle cars als de Camaro, Nova en Chevelle te hebben gestaan. Van de L72 V8 zijn dan ook maar 546 exemplaren verkocht en daarvan zijn lang niet alle exemplaren nog over. Die er wel over zijn moeten nog 44.500 dollar opleveren onder de beste omstandigheden.

Jeep CJ-8 Scrambler

De Jeep Wrangler kennen we allemaal nog wel. Van origine de Willys Jeep die ‘Amerika bevrijdde’ werd het over de jaren een utilitair voertuig voor allerlei doeleinden. Iets onbekender is de Jeep CJ-8, die in de volksmond ‘Scrambler’ wordt genoemd. Ook al lijkt ie op de korte Wrangler, deze had een langere wielbasis en overhang achter. De CJ-8 kent een geschiedenis met Ronald Reagan, die er eentje had om zijn ranch te verzorgen.

De Scrambler heeft ook last van in de schaduw staan, want deze uitvoering was er enkel tussen 1981 en 1988 en er zijn zo’n 30.000 verkocht. De huidige Jeep Gladiator, ook een langere Wrangler, doet wat denken aan de Scrambler. Wellicht is daardoor de populariteit wat aan het stijgen. Een goede Scrambler doet namelijk al 52.600 dollar.

Ford Thunderbird

De Ford Thunderbird kun je kennen van de briljante eerste generatie uit 1955, één van de auto’s die de jaren ’50 iconisch maakte. Of een nogal hopeloos retro-probeersel van Ford in de jaren ’00. Daar tussenin hebben nog vele generaties gezeten. De tweede generatie was eveneens een bloedmooi ding. De derde generatie, verkocht vanaf 1964, was daar duidelijk een doorontwikkeling van. Die kreeg wel de juiste technische veranderingen, waaronder extra pk’s en de toevoeging van een 7.0 liter grote V8.

Waar alle kinderen uit de fifties zich vooral storten op het oermodel, was het toch de derde generatie die nu voor de generatie zestigers interessant begint te worden. De prijzen klimmen dan ook naar 56.400 dollar.

Plymouth Prowler

De laatste in de lijst is een auto die altijd verkeerd begrepen is. Chrysler had ineens een reeks retro-achtige modellen in de late jaren ’90 en vroege jaren ’00. De PT Cruiser, gebaseerd op de Airflow, bijvoorbeeld. De Prowler was een soort hotrod: een tweezitter met grote achtersteven, puntige voorkant met open wielen. Een ongekend design, helemaal wetende dat het de laatste van zijn soort zou zijn.

De Plymouth Prowler (in zijn laatste jaar na de opdoeking van Plymouth ook nog Chrysler Prowler genoemd) had voor fans van hotrods wel een nadeel: er was geen V8 leverbaar. De 3.5 liter V6 met 215 pk was het beste wat je ging krijgen. Het uiterlijk van zo’n auto zou juist gepaard moeten gaan met een ouderwets leuke big block. Toch was de Prowler hypermodern: veel gebruik van aluminium om sterke doch lichte constructies te creëren. Hagerty heeft het over één van de meest technisch vooruitstrevende auto’s van Chrysler ooit. Prijzen voor Prowlers schieten dan ook weer flink omhoog, tot wel 55.000 dollar. Bonuspunten als je de originele Prowler-trailer (ja, er was een trailer met dezelfde achtersteven als de Prowler, voor je Prowler) er nog bij hebt.

Zoals gezegd is dit de lijst van Hagerty voor de VS, waarvan een paar zeker relevant zijn voor onze markt. Jullie innerlijke marktkenner mag losgelaten worden in de comments als jullie nog suggesties hebben voor waar je geld heen moet. (via Hagerty)