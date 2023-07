Officieel: Lotus Emira i4 is de sterkste vierpits Lotus ooit

De Lotus Emira i4 is de nieuwe instapper van het merk. Qua prestaties is het allerminst een stakker.

We wisten al (lang) dat de Lotus Emira met deze motor er aan zat te komen, maar nu is ‘ie eindelijk echt officieel. De auto beleeft zijn publieksdebuut op het Goodwood Festival of Speed.

Motor Lotus Emira i4

Onder de kap treffen we geen 3.5 liter V6 van Toyota aan, maar een 2.0 viercilinder van AMG. Deze motor, de M139, is voorzien van een enorme turbo waardoor de prestaties alsnog zeer aangenaam zijn. De motor is met een vermogen van 360 pk (bij 6.600 toeren) nauwelijks zwakker dan de V6 (die heeft 406 pk).

Het koppel bedraagt maar liefst 430 Nm, dat tussen 3.400 en 5.500 toeren paraat staat en 10 Nm méér dan de V6 heeft.. Een ander groot verschil met de V6 is dat de Emira is dat de i4 voorzien is van een achttraps automaat met dubbele koppeling van AMG.

Prestaties Lotus Emira i4

Ondanks dat alles van AMG komt, zijn de motor wel degelijke specifiek gebouwd voor de Emira. Het in- en uitlaattraject van de motor zijn compleet nieuw en uniek voor de Lotus. De bak is afgestemd op de toepassing in een Lotus, niet om ordinair op te trekken innen de bebouwde kom in de randstad. Nee, voor de prestaties kun je beter op zoek naar een een circuit. Van 0-100 km/u sprinten is in 4,4 seconden achter de rug en de topsnelheid bedraagt maar liefst 290 km/u.

Voor een viercilinder bijzonder rap! Of beter gezegd, voor een instapper alsnog heel erg rap. Of nog beter gezegd: dit is nog altijd een bijzonder snelle auto. Om even een idee te krijgen, de V6 sprint in 4,3 seconden naar de 100 km/u en haalt ook een topsnelheid van 290 km/u.

Gewicht

Gavan Kershaw is de man die al tientallen jaren bij Lotus werkzaam is en de afstelling van een chassis tot kunst heeft verheven. Toch wel een USP van het Britse merk. Het is goed om te weten dat hij tegenwoordig ‘Director, Vehicle Attributes and Product Integrity’ bij Lotus is. Alle electronica van de motor, bak, tractiecontrole en ESP is opnieuw afgestemd.

Wat we vooral willen weten: hoeveel lichter is de Lotus Emira i4 dan de V6? Nou, dat was eventjes wat uitzoekwerk! Je kan namelijk niet het ene gewicht met elkaar vergelijken.

Een leeggewicht (waar iedereen over praat) is niet hetzelfde als een EU- gewicht. Tegenwoordig moeten fabrikanten EU gewichten communiceren (met brandstof en bestuurder), hierdoor lijkt het alsof auto’s ineens heel veel zwaarder zijn geworden, terwijl dat niet het geval is (of hoeft te zijn)

Nu we dat mysterie hebben opgelost, is het tijd voor het gewicht: de Emira i4 weegt 1.446 kg. Als je op zoekt gaat naar het gewicht van de Emira met V6, vermeldt men veelal het leeggewicht van 1.405 kg, maar het EU-gewicht is 1.493 kg (handbak, automaat is zwaarder). Dus met de M139 viercilinder is de Emira alsnog lichter dan de aluminium V6 van Toyota. Dat is erg knap, temeer omdat een bak met dubbele koppeling zwaar is en je bij een turbomotor veel koeling nodig hebt. Dat brengt ook gewicht in de schaal.

Prijs Lotus Emira i4 (plus concurrentie)

De prijs voor de First Edition was al bekend, maar delen we nogmaals graag met je. Lotus wil er heel erg graag 127.300 euro voor hebben. Dan heb je wel een luxere First Edition. Een sober uitgeruste ‘normale’ uitvoering komt later. Wat die gaat kosten, is nog niet bekend. Uiteraard hebben we ook de prijzen van de concurrentie: