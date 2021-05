Zo kun je 1.600 km gratis in een auto met 754 pk rijden - Autoblog.nl

Altijd handig om te weten hoe je 1.600 km gratis in een dikke auto met 754 pk kunt rijden.

Wie op dit moment op zoek is naar een elektrische pick-up, komt van een vrij koude kermis thuis. Er is op dit moment nog niet heel erg veel te krijgen als je een handige pick-up wenst. Logisch, in veel gevallen is het een bedrijfswagen en werkt men er daadwerkelijk mee. Dan wil je niet gebonden zijn daar weinig range n lange laadtijden. In Nederland wordt dan vaak ‘toevallig’ voor een dikke Ram of F-150 gekozen omdat het de enige manier is om enigszins betaalbaar een dikke V8 te kunnen rijden.

En toch staat er een enorme lading elektrische pick-ups te trappelen van ongeduld. Zo keert de naam ‘Lightning’ heel toepasselijk terug voor de F-150 EV’s. Daarnaast wordt Hummer een nieuw leven ingeblazen. Tesla wil dolgraag uitbreiden met de Cybertruck en er zijn ook compleet nieuwe merken die zich voornamelijk richten op elektrische pick-ups, zoals Lordstown en Rivian. De reden is simpel: de markt is werkelijk enorm.

Rigoreuze beloftes

Ook kan het interessanter zijn voor een beginnend fabrikant. Die hoeven niet én gewone auto’s te bouwen en te ontwikkelen. Met voldoende investeerders kun je meteen vol inzetten op elektrische voertuigen. Maar een nieuwe naam betekent wel dat mensen geen flauw idee hebben waar je merk voor staat. Daarom gaat Rivian een paar rigoreuze beloftes doen. Mooi voor de consument, uiteraard.

Het begint al met de garantie. Op de elektrische motoren en accupakketten krijg je een garantie van maar liefst 280.000 km. Maar het wordt mooier. Jouw Rivian wordt bij jou thuis afgeleverd. Daar krijg je een uitgebreide uitleg (en hopelijk smakelijk appelgebak met vers geklopte slagroom).

Maar het wordt beter. Je krijgt een ‘niet goed geld terug’-garantie. Deze zijn altijd een beetje tricky. Voor ons is het een gevalletje kat op het spek binden, qua titel boven dit artikel. Want ja, zo kun je 1.600 km (of zeven dagen) ‘gratis’ in een auto met 754 pk rijden. Zoveel power heeft de sterkste R1T namelijk. We zetten gratis even tussen haakjes, want je krijgt dan je geld terug. Het is niet dat je pas na zeven dagen hoeft te betalen.

Personeelskorting

Ook gaat Rivian de verzekering voor je regelen. Dat gebeurt overigens al bij veel automerken (als je dat wenst). In dit geval zijn het heel specifieke verzekeringen waarbij er rekening gehouden wordt dat de auto’s zwaar belast gaan worden en voor serieus offroaden ingezet worden.

Mocht dit alsnog een te dure manier zijn om Rivian te rijden, kun je ook voor ze gaan werken. Ze hebben namelijk speciale persooneelskorting. Je kan ‘m op afbetaling kopen en krijgt dan 1.000 dollar korting per maand, dus 24 mille in totaal. Reken je zelf niet te rijk, want een Rivian R1T kost 67.500 dollar, aldus de Rivian- configurator.

Tot slot de levering van de elektrische pick-up. De eerste exemplaren worden deze zomer afgeleverd. Als je er nu eentje besteld, dan krijg je ‘m in 2022.