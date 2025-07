Gewoon, om lekker dwars te liggen.

Porsche beweegt met zijn speciale Taycans van het ene uiterste naar het andere. De ene keer nemen ze de ingewikkeldste weg voor een limited edition om vervolgens voor de meest voor de hand liggende optie te gaan. Die logische optie is: maken zo’n beetje alle uiterlijke onderdelen zwart, plak er een Black Edition badge op et voilà: de Porsche Taycan Black Edition! Omdat ze toch bezig zijn, brengt Porsche ook meteen de Cayenne Black Edition uit.

Laten we aftrappen met het minst waardevaste model van de twee (of is dat gebbetje zoooo 2024?). De Taycan Black Edition is altijd één van de instapuitvoeringen. Dat wil zeggen: een Taycan, Taycan 4 sedan of Taycan 4S. De eerste en laatste kun je als sedan én als Sport Turismo Black Edition configureren.

De fijnste upgrade aan de Taycan Black Edition heeft niets te maken met de kleur. Standaard krijgen de speciale uitvoeringen de anders optionele Performance Battery Plus, de grootste batterij voor de Taycan met 105 kWh aan capaciteit.

Daardoor haal je de grootst mogelijke actieradius uit een Taycan.. Daarvoor moet je de basis-Taycan kiezen. Doe je dat, dan kun je maximaal 680 kilometer aan één stuk rijden. De standaard 21-inch Aero-wielen zullen daar ook wel bij helpen. De overige modellen zitten maximaal rond de 650 kilometer, behalve de Taycan 4S Sport Turismo. Die schreeuwt na 619 kilometer om een laadpaal.

Zwart, zwart en nog eens zwart

Naast de standaard giga-accu zit er altijd het SportDesign-pakket op de EV. Dat zorgt voor een boel zwarte onderdelen: sierlijsten op de zijruiten, modelaanduiding op de achterkant, zwart (maar ook rood verlicht) Porsche-logo en buitenspiegels. Aan de binnenkant gaat het zwarte feestje verder met het opbergpakket, de geborstelde (verlichte) aluminium dorpels, een Black Edition-aanduiding op de middenconsole en nog wat accenten. Wil je het nog zwarter? Dat kan met het ”Extended Black Edition Package”. Het omvat Black Edition-badges op de voordeuren en een autosleutelset en etui met bijpassende signatuur.

Geen zwarte Black Edition

Als je om wat voor reden dan ook geen zwarte Black Edition wilt, dan helpt Porsche je daar graag bij. Je kunt zonder meerprijs kiezen uit de kleuren uit de ”Shades-selectie” van Porsche. Dat wil zeggen: Jet Black Metallic, Vulkaangrijs Metallic, Dolomietzilver Metallic, IJsgrijs Metallic. Als je wel extra wilt betalen, is de keuze nog groter. Dan mag je winkelen in de Legends-, Dreams- en Contrasts-selecties. Voor de grootste gekkigheid kun je ook PTS gebruiken.

Porsche Cayenne Black Edition

Veel van de nieuwheden op de Taycan Black Edition vinden we ook terug op zijn grote broer. Denk aan bijvoorbeeld het SportDesign-pakket met alle zwartigheden, de comfortstoelen voorin met Porsche-logo op de hoofdsteunen en de HD LED-matrix koplampen (al zijn ze bij de Cayenne getint en bij de Taycan niet). Wat wel anders is, zijn de wielen. Het ontwerp ervan leent de Cayenne van een andere Porsche. Kun jij het zien? Wie dacht aan de 718 Spyder RS mag zichzelf een schouderklopje geven.

Porsche kiest ook bij de Cayenne Black Edition alleen voor de instapvarianten. Dat wil zeggen: de Cayenne, Cayenne E-Hybrid en Cayenne S E-Hybrid. Zowel de SUV- als de Coupé-versie krijgt Black Editions. Ook bij de Cayenne kun je zonder extra te betalen kiezen uit de Shades-kleuren. Daaronder vallen de tinten Kwartsiet Grijs Metallic, Vanadiumgrijs Metallic, Dolomietgrijs Metallic en – jawel – Carrara Wit Metallic. Dat is de kleur die de Cayenne hieronder heeft gekregen. Ik zie er de humor wel van in. Natuurlijk mogen ook Cayenne-klanten extra betalen voor andere kleurtjes.

De Black Edition-modellen zijn vanaf nu te bestellen bij de Nederlandse Porsche

Centra en worden vanaf de tweede helft van 2025 uitgeleverd. De prijzen zijn nog niet bekend. Om je een idee te geven, zijn hier de Nederlandse vanafprijzen van de verschillende standaard uitvoeringen.

Prijzen Porsche Taycan

Porsche Taycan: € 107.700

Porsche Taycan Sport Turismo: € 108.800

Porsche Taycan 4: € 112.400

Porsche Taycan 4S: € 127.500

Porsche Taycan 4S Sport Turismo: € 128.500

Prijzen Porsche Cayenne