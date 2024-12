Nu officieel: de DS N°8, het nieuwe Franse vlaggenschip

Vergeet de DS 9, de N°8 is het nieuwe topmodel van DS.

Het was een slecht bewaard geheim: er was een nieuwe DS op komst. We wisten al dat deze DS N°8 ging heten, DS had het interieur al laten zien en het exterieur was ook al gelekt. Maar nu is ‘ie dan helemaal officieel.

Primeurs

De DS N°8 heeft een aantal primeurs voor DS. Zo is het de eerste DS die uitsluitend als EV te krijgen is. Ook lanceren de Fransen hiermee een nieuwe designtaal en een nieuwe naamstrategie. Vandaar dus de gekke naam DS N°8, oftewel ‘Nummer 8’.

Sedan?

Volgens DS is de N°8 het nieuwe vlaggenschip, en dat hoort eigenlijk een sedan te zijn. Maar ja, geen hond koopt een Franse premium sedan (dat bewees ook de DS 9 weer), dus moest het toch een logge cross-over worden. Doodzonde, want de DS N°8 had bloedmooi kunnen zijn, als ‘ie gewoon 20 centimeter lager was geweest.

Chique uitstraling

DS is er wel in geslaagd om de auto een chique uitstraling te geven. De DS N°8 ziet er duidelijk exclusiever uit dan een Citroën. En deze auto is ook een stuk geschikter om Emmanuel Macron te vervoeren dan de DS 7 Crossback waar hij nu in rondgereden wordt.

Interieurs zien er tegenwoordig allemaal een beetje hetzelfde uit, maar DS heeft er echt iets unieks van weten te maken. Zo op de foto’s voelt het zelfs meer premium aan dan het interieur van een moderne BMW of Audi. Ook kun je kiezen voor bijzondere bekleding, zoals wit nappaleer of blauw alcantara.

Aandrijflijnen

Qua aandrijflijnen heb je de keuze uit drie varianten, te beginnen bij de FWD met 74 kWh batterij. Deze heeft 572 km range en 230 pk. Daarna is er de FWD Long Range, met maar liefst 750 km range uit een 97,2 kWh accupakket en 245 pk. Deze accu is ook te vinden in de AWD Long Range, die iets minder range heeft (686 km), maar wel 350 pk. In alle gevallen kun je tijdelijk 30 pk extra aanspreken, wat in de topversie dus resulteert in 375 pk.

Met 750 km heeft de DS N°8 de grootste range van alle Stellantis-EV’s tot nu toe. De Peugeot e-3008, e-5008 en Opel Grandland hebben dezelfde accu, maar komen niet verder dan 700 km. De DS heeft zijn grotere range te danken aan de lage Cw-waarde van 0,24. Kun je nagaan hoe goed de range was geweest als het een sedan was. Oké… we houden erover op.

Wanneer komt ‘ie?

Het prijskaartje van de DS N°8 blijft uiteraard nog even een verrassing. Die krijgen we ongetwijfeld te horen in de aanloop naar de marktintroductie, ergens halverwege 2025.