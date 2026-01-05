Porsche Cayenne E3 Black Edition doet het nog één keer op benzine #test

De Porsche Cayenne E-Hybrid Coupé Black Edition bewijst dat het merk voorlopig nog niet volledig afscheid neemt van benzine.

Waar de elektrische Cayenne eraan komt, blijft deze derde generatie Cayenne (E3) gewoon leverbaar. Dat is goed nieuws voor de liefhebber. Vooral zo in deze Coupé-vorm.

Onder de motorkap ligt een 3.0 V6 turbo met 304 pk, gekoppeld aan een elektromotor van 177 pk. Samen leveren ze 470 pk en 650 Nm, goed voor een sprint naar 100 km/u in 4,9 seconden en een topsnelheid van 254 km/u. Indrukwekkend, zeker als je bedenkt dat deze SUV ruim 2.400 kilo weegt. Toch voelt de Cayenne verrassend lichtvoetig. Dankzij brede banden, vierwielaandrijving, luchtvering en Porsche-afstemming “krimpt” de auto in bochten en laat hij zich opvallend enthousiast sturen.

De Black Edition voegt daar een extra dosis uitstraling aan toe: zwarte accenten, 21-inch RS Spyder-velgen, donkere koplampen en een volledig zwart interieur. Tegelijk zijn er kanttekeningen. De elektromotor is relatief bescheiden voor zo’n zware auto, waardoor de V6 snel bijspringt in e-power-modus. Volledig elektrisch rijden voelt daardoor beperkt. Met een prijs vanaf €135.500 is hij allesbehalve goedkoop, maar wel een overtuigend alternatief voor wie (nog) niet volledig elektrisch wil gaan.