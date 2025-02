Concurreert de DS N°8 ook qua prijs met Rolls-Royce en Bentley?

DS maakt de Nederlandse prijs van de N°8 bekend.

Er waait een nieuwe wind door DS Automobiles. De strategie is anders, net als de ontwerptaal, de namencultuur en de brandstof. De belichaming van deze metamorfose is de DS N°8, wat je uitspreekt als ‘Dee Es Nu-mer-ro Wiet‘. Met deze crossover betreedt DS niet alleen het EV-segment, maar ook de luxemarkt.

Mocht je het gemist hebben: DS moet de Louis Vuitton van de automerken worden. Dat zijn niet mijn woorden, maar die van de DS-ontwerpbaas, Thierry Métroz. Het merk kijkt volgens de tekenaar niet naar Audi of andere Duitse merken, maar haalt inspiratie uit Bentley en Rolls-Royce voor het chique interieur. Betekent dit ook dat klanten een Bentley- of Rolls-Royce-prijskaartje kunnen verwachten? Op die vraag komt vandaag een antwoord.

Uitvoeringen van de DS N°8

DS is nog altijd onderdeel van de Stellantis-groep. Blijkbaar vindt Stellantis de nummer 8 niet exclusief genoeg voor een eigen platform. In plaats daarvan deelt hij zijn platform met onder andere de Peugeot e-3008 en de Opel Grandland. Qua uitvoering zijn er maar twee opties: de Pallas en de Étoile. De Pallas is de instapper en alleen te bestellen als je voor voorwielaandrijving kiest. De Étoile-versie is wel luxer uitgerust met bijvoorbeeld een andere grille, een 360 graden camera, elektrische achterklep en een uitgebreider head-up display.

Vervolgens kun je kiezen uit drie verschillende aandrijflijnen. De goedkoopste is een voorwielaandrijver met 230 pk en een 74-kWh batterij die zorgt voor 572 kilometer actieradius. De FWD Long Range heeft meer vermogen (15 pk meer) en komt het verst (750 kilometer) dankzij een 97,2-kWh accu. Tot slot is er een vierwielaangedreven Long Range-versie. Dankzij een extra elektromotor groeit het vermogen naar 350 pk. De 97,2 kWh-batterij zorgt hier voor 686 kilometer rijbereik.

De Nederlandse prijs van de DS N°8

Je kunt de DS N°8 vanaf nu configureren via de DS-website. Voor de carroseriekleur is er keuze uit vijf verschillende tinten. Deze kleuren kunnen gecombineerd worden in een two-tone kleurstelling met een zwart dak en/of een zwarte motorkap. Dit zijn de vanafprijzen per uitvoering en aandrijflijn.

DS N°8 Pallas FWD: € 57.000

DS N°8 Pallas FWD Long Range: € 62.200

DS N°8 Étoile FWD: € 64.000

DS N°8 Étoile FWD Long Range: € 69.600

DS N°8 Étoile AWD Long Range: € 73.600

Concurrenten van de nieuwe DS

De vraag die ik boven dit artikel stel, kunnen we gemakkelijk beantwoorden. Nee, DS komt qua prijs niet in de buurt van Bentley en Rolls-Royce. Bentley heeft op dit moment nog geen EV, maar de goedkoopste Bentley die je in Nederland nieuw kunt kopen, kost al ruim € 350.000. De Rolls-Royce Spectre kost nieuw ongeveer € 400.000.

Daarnaast betaal je flink extra ten opzichte van andere EV’s op dit Stellantis-platform. Zo heb je de e-3008 al voor € 45.015 en de Opel Grandland voor tenminste € 45.999. Om je een beeld te geven van de concurrenten op het prijsgebied, vind je hieronder wat EV-modellen met vergelijkbare prijzen.