Krijgt de opvolger van de Volvo XC90 deze naam?

Volvo wil hun compleet nieuwe generatie auto’s ‘echte namen’ geven en de eerste naam is waarschijnlijk bekend. De opvolger van de XC90 gaat Embla heten.

Volvo heeft al een tijdje niks meer gedaan met ‘echte’ namen. Hun auto’s hadden altijd een letter/nummercombinatie die altijd aansluit op de huidige reeks. Het is altijd wel logisch, zoals in de huidige strategie. S staat voor sedan, V staat voor stationwagon en XC staat voor SUV/crossover. Vervolgens staat 40 voor de kleine serie, 60 voor de middenserie en 90 voor de topserie. Zo kun je snel uitvogelen welke auto waar geplaatst wordt.

Echte namen

Volvo gaat het echter radicaal anders doen. Auto’s krijgen echte namen! Goed, dat maakte CEO Hakan Samuelsson vorig jaar al bekend, maar nu is waarschijnlijk bekend welke naam er voor de eerste gebruikt gaat worden. De eerste auto die een naam krijgt is de eerste auto die we gaan zien: de opvolger van de Volvo XC90. Een elektrische SUV in de topklasse. De naam? Volvo Embla.

Volvo Embla

Dat denkt Autocar te weten aan de hand van een ingediend patent. Ook sluit de naam Volvo Embla aan op Volvo-denkwijzen. Ten eerste omdat Embla de naam is van de eerste vrouw volgens de Noorse mythologie. Volvo mag dan wel Zweeds zijn, maar hun Thor-designtaal is op basis van Noorse mythologie. Ook zou ‘de eerste vrouw’ een link zijn naar ‘de eerste van zijn soort’: de eerste Volvo van een compleet nieuwe richting voor het merk.

Ten tweede omdat Samuelsson noch Volvo nog niks heeft bevestigd, maar de CEO zei een tijdje terug wel dat de naam gaat beginnen met een klinker. Dat kan toeval zijn, maar je weet wat men zegt over toeval.

We durven dus nog geen keiharde conclusies te trekken, maar aangezien er meerdere hints zijn: bereid je maar eens voor op de naam Volvo Embla. Dan valt de schok straks ook mee.