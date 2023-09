Krijgt Red Bull in de toekomst acht F1 coureurs?

Goed nieuws voor Nyck de Vries. In de verre toekomst kan hij nog een comeback maken als Red Bull acht coureurs krijgt.

Nadat Verstappen dit jaar zijn derde, vierde en vijfde titel even ophaalt tot en met 2025, wordt de F1 in 2026 potentieel weer spannend. Er komen dan namelijk nieuwe reglementen. Echt warm worden we daar vooralsnog overigens niet van. In het technische reglement staat vooral dat de elektro-onderdelen van de auto’s belangrijker worden en de verbrandingsmotoren minder power krijgen. Red Bull houdt zelfs rekening met een scenario dat coureurs zullen moeten terugschakelen op het rechte stuk…

Maar nieuwe reglementen brengen ook nieuwe kansen voor andere teams met zich mee. Toto Wolff is er zo nog steeds van overtuigd dat de reglementen voor 2021 (die ingingen in 2022) bedoeld waren om Mercedes af te remmen. Stiekem kan hij daar best een punt hebben. De Formule 1 heeft het eigenlijk altijd zo gedaan nadat de sport in periodes gedomineerd werd door één team.

We weten al een paar dingen die de zaken sowieso op de kop kunnen zetten. Audi komt binnen als fabrieksteam. Honda gaat in zee met Aston Martin. En Red Bull gaat eigen krachtbronnen ontwikkelen met hulp van Ford. Horner heeft zich nu uitgelaten over het lange termijn doel van Red Bull Powertrains. Hij voorziet dat Red Bull in de toekomst niet vier maar acht F1 coureurs vleugels geeft:

Het is van belang dat eerst de eenvoudige taken goed worden uitgevoerd en daarna de lastige. Het is naar mijn idee heel logisch dat we eerst de twee teams van dezelfde eigenaar gaan doen. We zijn een onafhankelijke motorfabrikant met een goede relatie met Ford. Op de lange termijn heeft dat zeker voordelen. Mochten we aantrekkelijk worden voor andere teams, dan staan we ervoor open om motoren te leveren. Onze faciliteit is ingericht op zo’n vier teams. Dat is waar we naar zitten te kijken op de lange termijn. Christian Horner, geeft iedereen een Red Bull

Momenteel voorziet Mercedes acht auto’s van motoren, Ferrari zes auto’s, Honda vier auto’s en Renault twee. De verwachting is dat alle partijen ook door willen in de Formule 1. Hoewel je je bij Renault regelmatig afvraagt waarom eigenlijk. Hoe dan ook: als Audi er ook bijkomt, lijkt het doel van Horner ‘ambitieus’. Aan de adnere kant: als de Red Bull/Ford krachtbron echt goed is zullen enkele privateers de stap wellicht willen maken. Gaan de tijden van de DFV8 herleven? Laat het weten, in de comments!