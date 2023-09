Koop de BMW 535i van een grijze dakduif, op Marktplaats

Deze BMW 535i Touring op Marktplaats is altijd rustig bereden door een bekende grijze dakduif. Of zilveren vos, zo u wilt.

We hebben weer een buitenkansje gevonden op Marktplaats. Deze keer betreft het een bekende uit het verleden. Nee, het is niet de gele Audi S4 B5 van @wouter, noch de M135i. In plaats daarvan is het de dikke BMW 535i Touring xDrive van ons aller voorman. De strakke Duitse Touring die er was voordat accijns en praktische overwegingen onze leider in een recentere vierpitter geknuppeld hebben.

Zoals te lezen in enkele AB Garage-artikelen, was er altijd een beetje een haat-liefde verhouding met de 535i. Extreem fijne, snelle auto, jazeker. Maar een tikje hoog verbruik en af en toe wat onkosten waren er ook. Tegen advies van de echte kenners op de redactie in, is Wout dan ook gegaan voor de versie met turbo en vierwielaandrijving. Iedereen weet natuurlijk dat je voor de versie had moeten gaan zonder turbo, maar vooral ook zonder vierwielaandrijving. Heb je een lichtere, zuinigere auto, die ook nog eens meer premium is.

Dat gezegd hebbende: de F11 begint langzaam maar zeker zo’n auto te worden waarbij een bekende historie belangrijker is dan de juiste kleur of uitvoering. Noemenswaardige garantie heb je immers doorgaans niet. Tenzij je wellicht nog voor een laat faceliftmodel terechtkomt bij de dealer. Met deze unit op Marktplaats koop je in ieder geval een exemplaar met een zeer goed gedocumenteerde historie.

Onlangs is er nog wat onderhoud geweest waardoor de kerstbonus van ondergetekende er weer aangaat dit jaar. Minder leuk voor mij, maar leuk voor jou als je nieuwe Michelin Pilot Sport 5’s op je okkazie verwacht in plaats van Yinglings. Qua spec is het verder een ietwat saai doch chique ding. Donkergrijs metallic, Oyster leder, M Pakketje met 19″ jetsers, gewoon prima. De belangrijke opties zitten erop (Navi pro, HUD, comfortstoelen, panodak).

De vraagprijs voor deze zes-cilinder express met een krappe twee ton achter de rug bedraagt 16.535 Ekkermannen. Dat is voor jullie allen natuurlijk een koopje voor de kans een haar van Wout te vinden en hem te kloneren. Enfin, stem jij voor grijze dakduif, of toch zilveren vos? Laat het weten, in de comments!

Dank Willem voor de tip!