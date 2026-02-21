Kun je een boete krijgen voor te langzaam rijden in Nederland?

Is er überhaupt een minimumsnelheid op de Nederlandse wegen?

Te hard rijden kan geld kosten. Heel veel geld. Dat hebben we allemaal al wel eens ondervonden denk ik. Maar wat als je het absolute zekere voor het onzekere neemt en expres te langzaam gaat rijden. Kun je dan ook een boete krijgen? En zo ja, waar ligt die grens dan?

Ik kom op dit onderwerp door een nieuwtje van Autoblog.com (geen familie van onze website) uit de Amerikaanse staat Georgia. Daar werkt het ministerie van publieke veiligheid aan een minimumsnelheid voor op de snelwegen. Die is er nu 40 mijl per uur (64 km/u) en moet 50 mijl per uur (80 km/u) worden.

Regels minimumsnelheid in Nederland

Laten we om te beginnen eens kijken naar het Nederlandse wetboek. De Rijksoverheid geeft als antwoord op de vraag ‘Wat is de minimumsnelheid voor wegverkeer?’, het volgende antwoord: ”Er geldt geen minimumsnelheid voor wegverkeer. Als u te langzaam rijdt kunt u wel het overige verkeer hinderen of in gevaar brengen. U krijgt dan een boete.”

Je hoort het: geen minimumsnelheid dus, behalve als je in de weg rijdt. Bedankt voor het lezen!

Nee geintje. Natuurlijk nemen we hier geen genoegen mee. Want wat is ”het overige verkeer hinderen of in gevaar brengen” precies? En wil dat zeggen dat je wel om 04:00 uur als je helemaal alleen op de A4 rijdt, er 30 km/u mag rijden omdat je niemand hindert? En vanaf welke snelheid onder de maximumsnelheid doe je dat?

Minimumconstructiesnelheid

Een minimale snelheid die je moet rijden, is er dus niet. Er is echter wel iets dat de minimumconstructiesnelheid heet. Hiermee wordt bepaald of het voertuig waar je in rijdt wel op bepaalde wegen mag komen. Denk aan brommobielen en de snelweg.

De overheid zegt hierover: ”Motorvoertuigen mogen alleen op autowegen als zij minimaal 50 kilometer per uur kunnen en mogen rijden. Voor autosnelwegen is dit 60 kilometer per uur. Deze snelheid heet ook wel de minimumconstructiesnelheid.”

Boete voor te langzaam rijden

Voor de boete voor het hinderen moeten we terug naar het wetboek en bladeren we naar Artikel 5 van de Wegenverkeerswet. Onder dit artikel vallen veel verschillende de straffen voor onnodig links rijden en door rood rijden. Het hinderen van anderen is in de gevallen van te langzaam rijden aan de politie.

De agenten mogen je een geldboete geven van maximaal 8.700 euro! Ik vermoed dat je dan opzettelijk 10 km/u rijdt op de snelweg en hevig van links naar rechts beweegt met als doel om zoveel mogelijk slachtoffers te maken. Een celstraf kan ook met een maximum van zes maanden of een rijontzegging van twee jaar. Creëer je een ongeval door je trage rijgedrag? Dan kunnen de straffen nog zwaarder uitpakken. Oftewel: een beetje doorrijden mensen of er zwaait. Niet teveel, maar wel een beetje.

Foto: Challenger SRT8 gespot door @kuifje