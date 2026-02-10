GROTE boete voor mini-overtreding door bizarre flitsfaal

Het gebeurde in een flits

Je kent het wel: een flits, een zucht en de gedachte “dat zal wel meevallen. Het was maar een paar kilometer te hard, hooguit. Tot de envelop op de mat valt en blijkt dat ‘meevallen’ in sommige gevallen een verrassend breed begrip is.

Van hatchback naar vrachtwagen

Dit bizarre flitsavontuur begint in september 2025, wanneer een automobilist ontspannen over de A3 bij Windhagen rijdt, in zijn Ford, koerszettend richting Frankfurt. Muziek aan, niets aan de hand. Tot daar ineens die bekende lichtflits is. De camera meet 131 km/u waar 120 is toegestaan. Na aftrek blijft er dan precies 7 km/u te hard over. Normaal gesproken goed voor een kleine boete, een zuchtje, en daarna weer door met je leven.

Maar weken later kwam de verrassing. Niet een aangename waarschuwing, maar een misselijkmakende boete van 960 euro, een maand rijverbod en twee strafpunten. De reden hiervoor is al helemaal absurd: de autoriteiten registreerden de Ford niet als personenauto, maar als vrachtwagen. En voor vrachtwagens geldt op snelwegen een maximum van 80 km/u. Opeens is diezelfde snelheid geen kleine overschrijding meer, maar 47 km/u te hard. Ernstige overtreding, aldus het systeem.

Een foto zegt meer dan duizend euro

Wat vooral opmerkelijk is, is dat de flitsfoto duidelijk een kleine auto laat zien. Wel rijdt er op hetzelfde moment een bus in de tegenovergestelde richting binnen het bereik van de camera. Waarschijnlijk raakte de techniek daar licht in de war en besloot hij dat twee voertuigen samen vast één vrachtwagen moesten zijn. Een soort digitale persoonsverwisseling, maar dan met financiële gevolgen.

Volgens verkeersadvocaat Tom Louven van Geblitzt.de leidt een verkeerde voertuigcategorie direct tot compleet andere straffen. Van onschuldig naar zwaar gestraft, inclusief de veronderstelling van opzet. De bestuurder heeft inmiddels bezwaar aangetekend.



Bron: Autobild