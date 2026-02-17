Verkeersboetes in Nederland leveren een fortuin op!

Ondanks een daling in het aantal boetes levert het nog wel een leuk zakcentje op.

Het Nederlandse verkeer moet alsmaar veiliger. Want zeg nou zelf: we willen allemaal geen verkeersdoden meer, toch? Volgens de handhavers kun je beter met een stok werken dan met een wortel. Daarom komen er steeds meer technieken om de pakkans bij illegaal gedrag in het verkeer te vergroten. Of de systemen werken of niet, het heeft in ieder geval geresulteerd in een kleiner aantal verkeersboetes in 2025 dan in 2024.

Volgens cijfers van het CJIB zijn er precies 7.570.861 verkeersboetes uitgedeeld in Nederland in 2025. Een jaar ervoor waren dat er nog 7,9 miljoen. Bijna 400.000 minder dus. Een aanzienlijke daling die vooral op het conto komt van de snelheidsboetes, maar daarover later meer.

Opbrengsten verkeersboetes 2025

Ik ben namelijk ook wel benieuwd wat wij nou allemaal bij elkaar opbrengen aan verkeersboetes. De boetebedragen stijgen jaarlijks en dus is het niet gek dat het gemiddelde boetebedrag meestijgt. Het gemiddelde boetebedrag is gestegen van 104 euro naar 112,82 euro.

Let wel: dit gaat nog over het initieel opgelegde boetebedrag. Verdubbelingen vanwege te laat betalen horen hier niet bij. Dat houdt in dat er voor maar liefst 929,8 miljoen euro aan verkeersboetes is gereden in 2025. Die klapt er wel even in. Vorig jaar was het boetebedrag een stuk lager (104,23 euro) en daarmee ook de totale opbrengst (824,8 miljoen euro).

Focusflitser doet zijn werk

Waar we minder vaak gepakt werden voor te hard rijden, krijgen de weggebruikers in Nederland wel steeds vaker een bon voor het vasthouden van een telefoon tijdens het rijden (zowel op de fiets als in de auto). Het aantal boetes in deze categorie ‘afleiding in het verkeer’ steeg van 165.408 in 2024 naar 248.020 in 2025.

Zo’n dertig procent van de afgeleide bestuurders werden betrapt door een focusflitser. De speciale flitspaal die controleert of je zit te appen tijdens het rijden, werd in 2025 voor het eerst gebruikt. Hij zorgt meteen in zijn debuutjaar voor ruim 73.000 boetes. Omdat de flitspaal tegen telefoongebruik zo goed bevalt, gaat de handhaving er dit jaar nog meer op inzetten. Er zullen tegen het einde van dit jaar nog vijftig focusflitsers in Nederland actief zijn.

Andere boetes bleven vrijwel gelijk. Rijden door rood ging van 214.962 keer naar 215.539 boetes. Ook de parkeerovertredingen bleven nagenoeg gelijk (2024: 465.819, 2025: 493.220). We wennen wel steeds meer aan de milieuzones. Of we weten in ieder geval beter dat ze er zijn en wat we ervoor moeten doen. Waar er in 2024 nog bijna 300.000 verboden voertuigen reden in de autoluwe binnesteden, zijn dat er in 2025 nog maar 230.000. Daarvan waren 40.934 boetes voor overtredingen van de nieuwe zogenoemde nul-emissiezones.

Hardrijders niet aangepakt

Goed, zo’n beetje alle grote boetecategorieën stijgen dus of blijven nagenoeg gelijk. Toch is het totaal aantal flink gedaald. Dat komt dan weer doordat het aantal snelheidsovertreding drastisch is teruggelopen. We gaan van 5,9 miljoen snelheidsboetes in 2024 naar 5,4 miljoen in 2025. Het gemiddelde boetebedrag bij snelheidsovertreding is in 2025 maar liefst 79,99 euro. Alsof het een aanbieding is. In totaal is daarmee voor 439.5 miljoen euro aan snelheidsboetes gereden.