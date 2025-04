We gaan er even vanuit dat er überhaupt een verkeersregel is die jij aan je laars lapt…

Verkeersregels. Ooit ons brein ingestampt en naarmate we het roze pasje langer in onze zak hebben vervagen ze steeds meer. Nee, natuurlijk niet de belangrijkste als rechts heeft voorrang, niet met je fiets op de snelweg en geen 130 in de bebouwde kom. Maar andere verkeersregels.

Want wie heeft er ook alweer voorrang als je tegelijk met een tram een gelijkwaardige kruising aankomt, terwijl links een militaire colonne zit die geflankeerd wordt door een auto met AA-kenteken en daarvoor een paard en wagen waarvan de ruiter naast het paard op de stoep loopt met de teugels in de hand? Nou? Inderdaad, geen flauw idee.

Bij dat soort dingen is het dus niet heel vreemd dat je weleens een verkeersregel aan je laars lapt. Maar doe je het ook weleens bewust? Of wil jij beweren dat je zo keurig bent opgevoed dat je iedere verkeersregel respecteert en je ook zodanig gedraagt in het verkeer?

Welke verkeersregel lap jij aan je laars?

Als ik mezelf even in de spiegel aankijk zie ik aan mijn mooie ogen dat ik niet zo’n persoon ben. Met andere woorden, ik lap weleens een verkeersregel aan mijn laars. Of twee. Of zelfs drie, wat mij het beste uitkomt. Ben ik heel eerlijk in.

Ja, ik rijd soms wat te snel. Niet zoals @wouter dat doet als hij in Mexico is, maar om 14:00 uur 130 op de snelweg. Ik weet dat het niet mag, maar toch doe ik het. Of laatst, langs een lange file in Amsterdam. Toen ben ik over de trambaan gegaan om vanaf daar de eerste afslag te nemen die ik moest hebben.

Of eenrichttingsverkeer. Als ik van mening ben dat een voor mij afgesloten weg beter past bij de bestemming die ik moet hebben, dan wacht ik tot de weg vrij is en ga ik ervoor. Mag niet, maar ik doe er verder niemand kwaad mee.

Wat wel een beetje de kern is van dit betoog. Ik lap weleens een verkeersregel aan mijn laars, maar wel als niemand er last van heeft. En als ik ervoor word beboet mor ik ook niet en betaal ik de boete per ommegaande. Want dat hoort erbij, wie de billen brandt moet op de blaren zitten.

Maar goed. Hoe gedraag jij je in het verkeer? als een soort Moeder Theresa op wielen, of zit je meer in mijn kamp? Laat het weten in de comments, we zijn echt katsbenieuwd.