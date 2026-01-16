Nederland is steenrijk, maar toch rijden we rond in oude barrels

Als Nederland zo ‘rijk en modern’ is, dan is dat in ieder geval niet aan het wagenpark af te zien.

Het Nederlandse wagenpark is een interessant gegeven. Jaar op jaar groeit het aantal auto’s in ons land, maar veel jonger worden? Ho maar. Branchevereniging ACEA heeft de statistieken van de Europese wagenpark in 2024 per land gepubliceerd. Daar kunnen we een aantal pijnlijke conclusies uit trekken voor Nederland.

In 2020 hadden we nog net 9 miljoen auto’s, vier jaar later zijn er hier ruim 600.000 bij gekomen. Het zijn veel auto’s, maar gezien hoeveel Nederlanders er zijn, valt het aantal reuze mee. Je zou het niet zeggen, maar we zitten met dit aantal onder het EU-gemiddelde van het aantal auto’s per 1.000 inwoners.

Nederland had twee jaar geleden 536 auto’s per 1.000 inwoners. Het gemiddelde in de Unie was destijds 570 auto’s. Italië was koning autobezit met 701 auto’s per 1.000 inwoners, of 0,7 auto per Italiaan. Ook landen als Duitsland (591 auto’s), Frankrijk (580 auto’s) en Griekenland (545 auto’s) staan hoger in de lijst.

Het Nederlandse wagenpark is relatief oud

Al die auto’s hadden in 2024 een gemiddelde leeftijd van 12,1 jaar. Dat is zeg maar zo oud als de Mégane op de afbeelding hierboven. Om je een beeld te geven: de Mégane was destijds de bestverkochte auto van Nederland, mede dankzij een BPM- en MRB-vrije dieseluitvoering.

Je hoort vaak dat het Nederlandse wagenpark een van de oudste is, maar uit de cijfers blijkt iets anders. Met de gemiddelde autoleeftijd van 12,1 jaar zitten we net onder het EU-gemiddelde van 12,7 jaar. Goed nieuws, zou je misschien zeggen. Maar als we wat verder inzoomen, blijkt het schandalig dat we geen jonger wagenpark hebben.

Nederland is rijk, maar laat het in de auto’s niet zien

We halen er voor de gein eens het bruto binnenlands product (BBP) per inwoner bij. In 2024 was dat in Nederland 63.000 euro. Daarmee stonden we op de vierde plek van de hele Europese Unie. Alleen in Denemarken (66.400 euro), Ierland (99.100 euro!) en Luxemburg (126.900 euro!!!) stonden boven ons.

De rest van de EU is armer. Toch zijn er genoeg landen met een lager BBP en een nieuwer wagenpark. Kijk maar naar onze buren. Duitsland had een BBP van 50.800 euro en een gemiddelde autoleeftijd van 10,6 jaar. In België was het 51.900 euro en 10,1 jaar oud.

Het grootste verschil vinden we bij Frankrijk. Het bbp van La Douce France was 42.600 euro in 2024 en de gemiddelde autoleeftijd 11,5 jaar. Ruim 20.000 euro minder maar toch zeker een half jaar jongere auto’s! Griekenland valt ook op. Daar hebben ze meer auto’s per 1.000 inwoners terwijl ze een erg laag het BBP 22.600 euro hadden. Tegelijk bestaat de Griekse garage uit voornamelijk oudere auto’s van gemiddeld 17,8 jaar.

Nederland doet niet mee

De pijnlijke, maar harde conclusie is dus: in welvarende landen zie je meestal óf een jong wagenpark óf een uitzonderlijk hoog autobezit. Nederland heeft geen van beide terwijl we economisch toch echt tot de top behoren. Zou dat misschien iets te maken kunnen hebben met onze belastingregels, denk je?

Foto ter illustratie: Mijn nieuwe Megane 3 RS gespot door @levivdw97

Bron: ACEA, CBS