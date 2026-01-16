Nederland is steenrijk, maar toch rijden we rond in oude barrels

Als Nederland zo ‘rijk en modern’ is, dan is dat in ieder geval niet aan het wagenpark af te zien.
Het Nederlandse wagenpark is een interessant gegeven. Jaar op jaar groeit het aantal auto’s in ons land, maar veel jonger worden? Ho maar. Branchevereniging ACEA heeft de statistieken van de Europese wagenpark in 2024 per land gepubliceerd. Daar kunnen we een aantal pijnlijke conclusies uit trekken voor Nederland.
In 2020 hadden we nog net 9 miljoen auto’s, vier jaar later zijn er hier ruim 600.000 bij gekomen. Het zijn veel auto’s, maar gezien hoeveel Nederlanders er zijn, valt het aantal reuze mee. Je zou het niet zeggen, maar we zitten met dit aantal onder het EU-gemiddelde van het aantal auto’s per 1.000 inwoners.
Nederland had twee jaar geleden 536 auto’s per 1.000 inwoners. Het gemiddelde in de Unie was destijds 570 auto’s. Italië was koning autobezit met 701 auto’s per 1.000 inwoners, of 0,7 auto per Italiaan. Ook landen als Duitsland (591 auto’s), Frankrijk (580 auto’s) en Griekenland (545 auto’s) staan hoger in de lijst.
Het Nederlandse wagenpark is relatief oud
Al die auto’s hadden in 2024 een gemiddelde leeftijd van 12,1 jaar. Dat is zeg maar zo oud als de Mégane op de afbeelding hierboven. Om je een beeld te geven: de Mégane was destijds de bestverkochte auto van Nederland, mede dankzij een BPM- en MRB-vrije dieseluitvoering.
Je hoort vaak dat het Nederlandse wagenpark een van de oudste is, maar uit de cijfers blijkt iets anders. Met de gemiddelde autoleeftijd van 12,1 jaar zitten we net onder het EU-gemiddelde van 12,7 jaar. Goed nieuws, zou je misschien zeggen. Maar als we wat verder inzoomen, blijkt het schandalig dat we geen jonger wagenpark hebben.
Nederland is rijk, maar laat het in de auto’s niet zien
We halen er voor de gein eens het bruto binnenlands product (BBP) per inwoner bij. In 2024 was dat in Nederland 63.000 euro. Daarmee stonden we op de vierde plek van de hele Europese Unie. Alleen in Denemarken (66.400 euro), Ierland (99.100 euro!) en Luxemburg (126.900 euro!!!) stonden boven ons.
De rest van de EU is armer. Toch zijn er genoeg landen met een lager BBP en een nieuwer wagenpark. Kijk maar naar onze buren. Duitsland had een BBP van 50.800 euro en een gemiddelde autoleeftijd van 10,6 jaar. In België was het 51.900 euro en 10,1 jaar oud.
Het grootste verschil vinden we bij Frankrijk. Het bbp van La Douce France was 42.600 euro in 2024 en de gemiddelde autoleeftijd 11,5 jaar. Ruim 20.000 euro minder maar toch zeker een half jaar jongere auto’s! Griekenland valt ook op. Daar hebben ze meer auto’s per 1.000 inwoners terwijl ze een erg laag het BBP 22.600 euro hadden. Tegelijk bestaat de Griekse garage uit voornamelijk oudere auto’s van gemiddeld 17,8 jaar.
Nederland doet niet mee
De pijnlijke, maar harde conclusie is dus: in welvarende landen zie je meestal óf een jong wagenpark óf een uitzonderlijk hoog autobezit. Nederland heeft geen van beide terwijl we economisch toch echt tot de top behoren. Zou dat misschien iets te maken kunnen hebben met onze belastingregels, denk je?
Foto ter illustratie: Mijn nieuwe Megane 3 RS gespot door @levivdw97
Reacties
drdre1 zegt
😂 Tja, hoe zou dát toch komen!
amsterdam73 zegt
Haha inderdaad, hou jij die duur maar voor ons open 😀
lekkerlinksrijden zegt
Het BBP kan heel hoog zijn, maar wil nog niets zeggen over datgene wat de mens heeft te besteden. Als alles heel erg duur is, of hoog in geval van belastingen, dan houd je misschien wel minder over dan in 1 van je buurlanden. Besteedbaar na aftrek van alles is een betere graadmeter. En zelfs dan kan het nog een vertekend beeld geven als er bovengemiddeld veel rijke mensen wonen met veel besteedbaar geld.
citroen55 zegt
Inderdaad, zo zie ik het ook.
maxidyne zegt
Mijn nieuwste auto is van 2003. Ik werk goed mee om het gemiddelde omlaag te krijgen/houden. Heb niets met nieuwe auto’s, uitzonderingen daargelaten. Zielloze plompe hoge hokken zijn het tegenwoordig. Als ik uiteindelijk mijn autocollectie moet verkopen vanwege de regering of het klimaat koop ik een Lucid Air, dat is mijn ogen nog wel een mooie wagen.
jaapiyo zegt
Een hoog BBP maar dat gaat naar de verkeerde NL ambtenaartjes, HR Pipo’s en consultancy schavuiten. Allemaal in de woke bibbel dus die mogen/willen geen blepper rijden. En warmbloedige dino’s worden genaaid met bpm en andere belastingen.
Hubert zegt
We zijn zo welvarend omdat we verstandig met ons geld omgaan.
Dus niet onnodig nieuwe auto’s kopen omdat de buurman ook een nieuwe heeft.
Johanneke zegt
Stiekem wil je helemaal geen nieuwere auto. Zit je met hogere onderhoudskosten door turbo’s en rekkende kettingen, EGR kleppen en meer. En je moet automaat rijden, dat is alleen voor saaie mensen. Overal bing bong bing geluidjes terwijl je rijdt dat je binnen je laan moet blijven en geen 101 mag rijden. En dan moet je je stoelverwarming aanzetten met 4x op een ipad drukken ipv gewoon een knop naast je 6 speed manual.
Fuck nieuwe auto’s man.
Homer55 zegt
Ben ik wel mee eens. Heb een W211 met dashboard vol knoppen en compacte scherm… Als je in het donker rijdt is het mooi zacht verlicht met beperkte sfeerverlichting en alle belangrijke functies hebben een knop. Straalt luxe uit, ergonomisch, dat is fijn vertoeven… Wel met automaat… Niet omdat is saai of lui ben, W211 als schakel hedde nie zo veul….Tegenwoordig is het een kaal dashboard met een scherm en een grote licht show in alle kleuren…
Johanneke zegt
Netjes hoor, mooie auto. En uit naar mijn mening het beste autotijdperk ooit. Tot de financiele crisis. Alles kon toen, auto’s waren modern genoeg en ook mechanisch genoeg nog. Ik denk dat we over 20 jaar nog steeds terugkijken op de auto’s uit de jaren 0.
potjak zegt
Je kunt als Nederlander op de wereldranglijst nog zo rijk zijn en er steeds meer salaris bij krijgen maar als de al hoge kosten als huur, energie, eten en drinken (de basis) in verhouding nog sneller stijgen blijft er weinig geld over om te sparen. Als ik kijk naar mijn ouders waar mijn moeder huisvrouw was en mijn vader alleen verdiener in de bouw, die kochten toen ik kind was om de vijf jaar een nieuwe middenklasser, met eigen geld. Nederland is duur geworden…
mashell zegt
Maar ze kochten niet een stapel iPhones voor het gezin, hadden geen handvol streaming abonnementen. Deden niet aan drie sporten.
We zijn ook veel meer geld aan andere luxe uit gaan geven.
potver7 zegt
Helemaal waar, maar je hebt het dan wel over een tijd dat die auto na vijf jaar en 100000 kilometer zover versleten was dat verder rijden een hele dure hobby werd. Een tweedehands auto kocht je daarom vooral als je je écht geen nieuwe kon veroorloven.
En dat jouw ouders dat met eigen geld deden, heeft er ook mee te maken dat lenen toen waarschijnlijk ongelofelijk duur was, terwijl dat nu juist (relatief) goedkoop is. Daarbij spelen natuurlijk ook nog de laatste restjes Calvinistische volksaard dat je vooral veel moest sparen, lenen not done was en het eigenlijk een zwaktebod was als je die auto niet zelf kon betalen. En last but not least: een nieuwe auto was echt een statussymbool.
koekwaus zegt
Waarom is dit precies pijnlijk? Dat mis ik in dit artikel
leefvrij zegt
Nederland is een fietsland. De fietspaden zijn hier veel beter dan in de rest van Europa. De afstanden zijn korter. Het land is vlak. Dus waar je in andere landen vaker een tweede auto ‘nodig’ hebt, zal de Nederlander vaker de fiets pakken. Ik verbaas me over het aantal e-bikes op de weg, die al snel meer dan 3000 euro kosten. Daar heb je een prima auto voor.
mashell zegt
Scherp. Je kunt het geld maar één keer uitgeven dus als een e-bike je sneller op de plek van bestemming brengt dan een auto dan gaat het geld daar naar toe.
potver7 zegt
Je wordt niet rijk door je geld uit te geven aan dure nieuwe auto’s waarvan de waarde al een eind is gekelderd zodra je ze de showroom uit rijdt.
Dus ja, nieuwe auto’s worden in Nederland voornamelijk aangeschaft door leasebedrijven, en mensen die niet in aanmerking komen voor een leasebak kopen voornamelijk ex-leasebakken.
Zag Doet zegt
Nederland is steenrijk, zegt men. De kluizen rinkelen zachtjes onder het Binnenhof, de pensioenfondsen deinen als volle graanschepen op een rustige Zuiderzee, en ergens in een Excel-bestand glimlacht een overschot zichzelf toe.
En toch—o toch—rijden wij. In oude barrels. In rijdende herinneringen aan betere tijden, met een koppakking die filosofischer is dan betrouwbaar en een dashboard dat meer waarschuwt dan begeleidt.
Kijk ons gaan, een trotse natie op vier piepende banden. De leasebak is voor de buurman, de Tesla voor de overkant, maar wij? Wij zitten in een metallic-grijze hatchback uit 2004, kleur: “asfalt na regen”. De radio doet het alleen op NPO 1, de airco ademt lauw optimisme, en bij elke drempel klinkt een kuchje alsof de auto even wil zeggen: “Het gaat hoor, echt.”
Het is bijna Jesque: fietsenrekken vol carbonfietsen naast een parkeerplaats waar auto’s staan die nog “startmotor” zeggen in plaats van “power unit”. We zijn rijk aan alles behalve haast. Rijk aan overleg, aan degelijkheid, aan de diepe overtuiging dat iets pas vervangen hoeft te worden als het echt, maar dan ook écht, uit elkaar valt—en zelfs dan nog even aankijken tot na de winter.
En zo rollen we voort, met onze oude barrels, door perfect aangeharkte straten, langs huizen met warmtepompen en designkeukens, terwijl de uitlaat zachtjes morst over de straatstenen. Het is geen armoede, het is karakter. Geen achterstand, maar nuchterheid op wielen. Want waarom zou je iets nieuws kopen, als het oude nog net genoeg herrie maakt om je eraan te herinneren dat je leeft?
Homer55 zegt
Ik lees het al jaren dat we in oude barrels rijden en dat andere landen wat jongere auto’s rijden….
Is dat erg? Waarom komt dit bericht jaarlijks terug? Is het de bedoeling dat het gemiddelde leeftijd omlaag moet ofzo? Staan we voorschut?
Hebben de minder rijke landen die jongere auto’s rijden die auto’s al afbetaald of zijn ze maandelijks hun schulden aan het aflossen? Ik ken wel een paar landen waar ze het “goed” hebben… Maar voor alles dat ze hebben, hebben ze wel een kredietje nodig gehad….
mashell zegt
Als je meer geld hebt kun je meer aan onderhoud besteden, blijven auto’s langer goed van, hoef je minder snel een nieuwe(re) te kopen, houd je meer geld op de bank, krijg je een wat ouder wagenpark van.