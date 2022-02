Kunstenaar blaast Lambo op om onderdelen te verkopen [video]

We hebben wel vaker auto’s gezien die verpest zijn door kunstenaars, maar dit gaat wel heel ver.

Kunst, het blijft lastig te begrijpen als doorsnee cultuurbarbaar. Je kunt je bijvoorbeeld afvragen wat voor meerwaarde Jeff Koons nu precies heeft toegevoegd aan de BMW 8 Serie. Maar dat zal wel een kwestie zijn van kunst ‘niet snappen’.

Als je denkt dat Jeff Koons een auto verpest heeft: er is nu een kunstenaar die pas écht een auto vernachelt heeft. Een zekere ‘Shl0ms’ heeft namelijk een Lamborghini Huracán compleet opgeblazen.

Nu moet een kunstenaar natuurlijk ook leven en het opblazen van Lamborghini’s lijkt niet bepaald een lucratieve bezigheid. Shl0ms heeft echter een plan uitgedacht. Hij verkoopt het stoffelijk overschot van de Lamborghini namelijk in 888 stukjes.

Dit klinkt misschien als een grap, maar niets is minder waar. Het is eigenlijk nog gekker, want de onderdelen worden niet fysiek verkocht. In plaats daarvan zijn alle 888 onderdelen gefilmd en worden de filmpjes als NFT verkocht. Welkom in 2022.

Omdat het kunst is moet er natuurlijk ook een boodschap achter zitten. Volgens de kunstenaar is de hele actie een statement tegen “hebzucht en kortetermijndenken in crypto”.

Dit klinkt wel een beetje hypocriet, aangezien hij nu zelf in één klap 888 NFT’s verkoopt. Shl0ms zegt echter dat het grootste gedeelte van de opbrengsten zullen gaan naar publieke kunstwerken. Eigenlijk moeten we dus spreken van een nobele daad.

Hoe de Lamborghini de lucht in gaat is alvast te zien in de bovenstaande video. Om het spannend te houden heeft de kunstenaar het volledige beeldmateriaal bewaard voor het moment dat de veiling van start gaat.

Video: @Shl0ms

Via: Fortune