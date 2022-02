Aventador langer in productie dan verwacht?

Maar de auto was toch uitverkocht en bijna uit productie? Of blijft de Aventador langer in productie?

Lamborghini zit met een klein probleem probleempje. De Italiaanse fabrikant heeft namelijk drie modellen op het moment: de Huracán, de Urus (bestseller) en de Aventador. Die laatste loopt nu op het einde van zijn zijn productieperiode. In tegenstelling tot de Urus wordt de Aventador grotendeels met de hand gebouwd en in zeer lage oplage.

De Aventador is er al sinds 2011. Nu gaan de V12-vlaggenschepen van het merk met de stampende stier vrij lang mee, maar een opvolger is onderweg. Zover niets vreemd aan de hand. Maar wat wil het feit: Lamborghini overweegt wellicht om de Aventador langer in productie te houden.

Inventariseren

De reden daarvoor is de ‘Felicity Ace’, zo meldt Autonews Europe. Daar berichtten wij jullie vorige week al over. Je weet wel, het enorme vrachtschip met duizenden Volkswagens, duizend Porsches, honderden Bentley’s plus tientallen Lambo’s en Bugs. Confrère @jaapiyo weet te melden dat het gaat om zo’n 100 Lamborghini’s en 3 Bugatti’s. Van die Lambo’s is het grootste gedeelte een Urus, maar er zitten ook een paar Aventadors in ‘Ultimae’-uitvoering bij.

Lamborghini is nu aan het inventariseren hoeveel Aventadors daadwerkelijk onverkoopbaar zijn geworden. Ondanks dat het schip behoorlijk uitgebrand is, bestaat de kans dat Lamborghini ze nog gewoon kan verkopen. Het is immers niet duidelijk wat de schade is.

Het Australische Carscoops meldt dat Porsche destijds iets soortgelijks had met de 911 GT2 RS. Toen bouwden de Duitsers nog een paar stuks, nadat een vrachtschip (de Grande America) zonk voor de kust in Frankrijk. In dat geval ging het om erg weinig exemplaren. Daarbij is de GT2 RS een variant op de Porsche 911, terwijl de Aventador een model is dat op zichzelf staat.

Aventador langer in productie is nog best lastig

Het is nog maar de vraag of Lamborghini überhaupt de productie kan verlengen. Naast EU-regelgeving, heeft Lamborghini ook te maken met toeleveranciers en planning op de productielijn. Die productielijn moet Lamborghini op de korte termijn toch gaan ombouwen om ‘m geschikt te maken voor de opvolger. De Aventador langer in productie houden is dus best lastig.

Volgens Andrea Baldi (baas van Lamborghini US) is het ook mogelijk dat de gedupeerden voorrang krijgen bij het nieuwe model. Maar eerst wil men in kaart brengen wat nu de daadwerkelijke schade is en wat ze kunnen doen met de auto’s op de Felicity Ace. Dus mocht jij nog wachten op een nieuwe Aventador, zul je even moeten afwachten.

Meer lezen? Dit zijn de duurste auto’s die in 2021 op kenteken zijn gezet!