BMW 8 X Jeff Koons is de duurste BMW van nu

Dat niet alleen, de BMW 8 X Jeff Koons is ook de meest kleurrijke.

Eigenlijk nemen wij automobilisten onszelf veel te serieus. Zwarte auto’s, carbon spoilers, zwarte velgen, zwart interieur en een hoogglans optiekpakket in het, eh, zwart. Het zal op zich wel courant zijn, maar origineel is het niet. Dat niet alleen, het is ook nog eens heel deprimerend.

Bij veel BMW’s zien we dit ook. Ondanks dat er geweldige kleuren leverbaar zijn voor het in- en exterieur, kiest men veel te vaak zwart. Deze BMW 8 X Jeff Koons brengt daar op rigoreuze wijze verandering in.

De auto is een project tussen kunstenaar Jeff Koons en BMW. Jeff Koons is niet de meest ingetogen kunstenaar die de wereld heeft gezien. Integendeel, hij is een expert als het aankomt om op het gebied van felle kleuren.

Art Cars

Jeff Koons mocht zich ontfermen over een BMW 8 Serie om zo tot de BMW 8 X te komen. Normaliter is het een grote PR-stunt. BMW Art Cars dienen als showcar of op zijn best als raceauto.

Maar in dit geval niet, de BMW 8 X Jeff Koons is namelijk gewoon te koop! Daarvoor moet je wel even emigreren naar het land van Sleepy Joe, maar dat moet geen probleem zijn als je kunstzinnig bent én van dikke BMW’s houdt.

De basis voor de BMW 8 X Jeff Koons is de M850i xDrive Gran Coupé. Het lijkt erop dat ze een blauwe auto hebben gekozen en die voorzien hebben van gele bumpers. Gek genoeg ziet het er stiekem best gaaf uit.

De auto is voorzien van wat ‘Vaillainte-esque’ uitdrukkingen, met verplicht uitroepteken, uiteraard. Op de motorkap zien we het nieuwe logo van BMW. Aan de achterkant is er een geinig gebbetje met een (letterlijk) cartooneske ontploffing.

Interieur BMW 8 X Jeff Koons

Ook in het interieur heeft de kunstenaar zich mogen uitleven op de BMW 8 X Jeff Koons. En ook hier is duidelijk dat er stripboek als inspiratie heeft gediend. De kleurstelling van de stoelen lijkt net op die van het pak van Spiderman. Of Superman. Maar mocht je dat te makkelijk vinden, er zijn ook een paar andere kleuren die niet perfect samenwerken.

Zo zijn de deurpanelen caramelbruin en is het dak bordeauxrood. Het dashboard is bekleed met zwart leder. Bijzonder is het wel, ondanks dat de combinatie zo rustgevend is als een monoloog van Bart Chabot op een paar gram speed.

Mocht je interesse hebben in dit apparaat, hebben we goed nieuws. Je kan er eentje kopen! Er worden namelijk 99 exemplaren van gebouwd de komende periode. We zeggen ‘komende periode’.

Want, omdat het productieproces behoorlijk omslachtig is, kan BMW er 2 per week fabriceren. Dat verklaart de vrij pittige prijs van 350.995 dollar. Ter referentie, een M850i xDrive Gran Coupé kost in de VS 99.900 dollar. Dus de Jeff Koons-conversie kost je tweeënhalve ton. Maar hey, dan heb je wel iets bijzonders!

Meer lezen? Dit zijn alle BMW 19 Art Cars op een rij!