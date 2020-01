Kwalificatie: ePrix Santiago

Hoe doen de Nederlanders het?





We zijn alweer aanbeland bij de tweede race van het Formule E seizoen 2019 – 2022. Wanneer de Formule 1 eindigt, gaat de Formule E verder, zeg maar. Overigens zal er ook wat overlap plaats vinden. Natuurlijk zullen we van beide raceklasses verslag doen. Voor vandaag: de kwalificatie van de ePrix van Santiago, Chili.

Bij Formule E gaan veel dingen net even wat anders. Zo is het kwalificeren anders. Op basis van het leiderschapskampioenschap wordt de volgorde bepaald. Het leuke is: dat gebeurt dan precies anders om. Er zijn vier kwalificatiegroepen: 1, 2, 3 en 4. Per sessie zijn er zes auto’s toegewezen die een snelle ronde neer moeten zetten. De top 6 gaat door voor de ‘superpole’.

Groep 1

Dus we beginnen met de top van het klassement: Sims, Vandoorne, Bird, Rowland, Di Grassi en Lotterer. Sims geldt als absolute topfavoriet en zou in normale omstandigheden pole pakken, ware het niet dat hij in Groep 1 zit en dat in die sessie de baan erg vies is. Di Grassi en Rowland kennen een zeer ongelukkige kwalificatie dankzij een ongelukje en zullen achteraan staren. Goed nieuws voor de Belgen: Vandoorne is het snelst

Groep 2

Volgens sommige kenners wil je hier zitten. In Groep 2 is de baan al behoorlijk ‘schoon’ gereden, maar je hebt nog wel een goede positie in het kampioenschap (en dus op een goed eindresultaat). Voor ons is het heel interessant, want Nyck de Vries (Mercedes) en Robin Frijns zitten in deze groep. Andere coureurs: Vergne, Mortara, Calado en Abt. Frijns gaat niet erg lekker, hij maakt een flinke 360 graden spin en wordt tijdens de kwalificatieronde ingehaald. Heel even pakt De Vries pole, maar Mortara snoept 13-honderdste van een seconde eraf. Leuk voor Mortara: zijn vrouw komt uit Santiago, dus ze zal wel trots op ‘m zijn.

Group 3

Hoppa, door naar het derde gedeelte. Ook daar zien we een paar bekende namen van oud Formule 1 coureurs. Denk aan Wehrlein, D’Ambrosio en Hartley. Andere namen zijn Da Costa, Evan en Günther. Evans, Günther en Wehrlein rijden een toptijd en leggen beslag op de eerste drie posities.

Groupe 4

In de laatste groep zitten de hekkensluiters van het kampioenschap. Nu is deze stand op basis van één race bepaald, dus ook hier kunnen we het nodige vuurwerk verwachten. Ook hier zien we bekende namen zoals Buemi en Massa. Turvey, Müller, Jani en Qinghua zijn de andere namen. De tijden liggen dicht bij elkaar en Turvey, Massa en Buemi wurmen zich in de top 6.

Superpole

Evans

Günther

Buemi

Massa

Turvey

Wehrlein

Mitch Evans heeft de snelste ronde gereden en heeft sowieso al zijn eerste punt binnen. Bij het Hale van de daadwerkelijke pole komen er nog een paar puntjes bij.

Wehrlein staat lange tijd op 1, maar Gunther weet een halve tel van die tijd af te halen. Zijn tijd is een in gevaar, vanwege het niet reglementair vertrekken uit de pitstraat. Voor Evans maakt het niet uit. Ondanks een niet perfect rondje, pakt hij alsnog pole position.

Startopstelling ePrix Santiago