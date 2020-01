Special: Renault Vel Satis

Wat willen nu eigenlijk van een grote auto? Deze moet zakelijk verantwoord te zijn, praktisch, luxe en comfortabel. De perfecte metgezel voor de vakanties en de file op de Ring. Niet bij Adenau, maar bij Amsterdam. Lekker veel opties, grote stoelen met meters velours en gerieflijke ophanging. Kortom, wat je eigenlijk wilde was een Grote Franse Berline.

Grote Franse Berline

De Grote Franse Berline is een uitgestorven soort inmiddels. Dat terwijl de meest briljante van de vorige eeuw Grote Franse Berlines waren. Zowel Citroen, Peugeot als Renault hebben uittekende grote reisauto’s gebouwd. Daarbij volgden de Fransen een vrij logische filosofie. Alles werd zo comfortabel mogelijk ontworpen.

Dat was heel erg leuk allemaal, maar het marktaandeel van de eens zo dominante Franse Berline daalde in rap tempo. In de jaren ’80 waren ze nog gemeengoed. Maar in het decennium dat volgde ging het hard achteruit. Nu gold dat niet alleen voor de grote Franse berlines. Als het niet uit Duitsland (of in mindere mate Zweden) kwam, was het lastig overleven in het E-segment.

Safrane

Dat ondervond Renault al met de Safrane. Net als met goede pasta of een goede biefstuk kun je aan de meest simpele bereiding c.q. uitvoering merken of het een geslaagde auto is. De Safrane werd ontworpen als enorme reislimousine en warempel, dat was het ook. Het was een grote familie auto voor de zakenpapa die zijn financiële huishouding op orde had. Tegenwoordig kiest men dan een BMW X1 of Renault Kadjar, maar vroeger kocht je een fijne, grote en comfortabele limousine. Fijn, groot en comfortabel: die woorden zijn totaal niet meer ‘in’ tegenwoordig helaas.

De Safrane maakte wel pijnlijk duidelijk dat de interesse van de consument aan het veranderen was. Niet alleen Renault ondervond dat, ook Peugeot (605) en Citroen (XM) zagen de verkoopcijfers van hun e-segment auto’s achteruit hollen. Begin jaren ’90 was er nog wel interesse, maar aan het einde was alle vraag opgedroogd, eigenlijk. Dan rest natuurlijk de vraag: hoe nu verder? Nog een standaard grote berline maken en hopen dat het goedkomt? Dat is het pad dat Peugeot bewandelde met de 607. Citroen toonde de C6 Lignage concept car die maar niet op de markt kwam. Wat ging Renault nu eigenlijk doen?

Patrick LeQuement en de Renault Renaissance

Welnu, Renault zat in een creatieve fase, dus dt beloofde veel goeds. Het is onmogelijk om de Vel Satis te behandelen, zonder de renaissance te benoemen bij Renault. Tegenwoordig rijden we allemaal in dezelfde crossovertjes, maar eind jaren ’90 was het ook best wel eenheidsworst op de weg. Renault’s ontwerpen waren verrassend ‘twee dimensionaal’ en de meest afwijkende designfeature was de grille in combinatie met koplampen. Gelukkig waren er ook wat creatieve geesten, waarvan Patrick LeQuement bij Renault misschien wel de meest belangrijke is geweest. In de jaren ’90 had Renault drie briljante auto’s: de Twingo, Scenic en Espace. Alledrie Monospaces waarbij maximaal gebruiksgemak voorop stond. Die auto’s waren een enorm succes. Mede daardoor kreeg LeQuement meer en meer de vrije hand en kwamen ze met de meest gewaagde modellen op de proppen.

Vel Satis Concept

In 1998 toonde Renault de Vel Satis concept. De auto werd onthuld op de Salon van Parijs in 1998. Het was een cadeautje van Renault aan, eh, Renault. Het Franse merk bestond 100 jaar en de Vel Satis was een manier om dat te vieren. Het idee was een enorme, ruime coupé met plaats voor 4. Een soort moderne interpretatie van de Citroën SM: de heren voorin, de dames achterin. Het was voornamelijk een bijzondere concept car om de aandacht te trekken. Dat deed de auto met verve. Niemand dacht dat Renault dit daadwerkelijk op de markt zou brengen.

Productiemodel

Natuurlijk deed Renault het wel. Het merk deed dat wel vaker de laatste tijd. Veel elementen nam het productiemodel zo over van het concept, alleen waren de verhoudingen totaal anders. De Vel Satis concept was laag, breed en rank. De productieversie was dat niet. De Avantime had uitermate vreemde proporties. Dan bedoelen we nog niet eens de frontoverhang, inherent aan de bodemplaat en layout van de Vel Satis.

De Vel Satis was juist bijzonder breed én hoog. De kleine en smalle koplampen benadrukten dat. In het E-segment was een sedan of stationwagon het meest populair. De Vel Satis was geen van beiden. Sterker nog, van een afstandje zag de auto eruit als een C-segment hatchback. Opvallend was de achterruit en de iets doorlopende kofferklep. De Vel Satis was geen spectaculaire of opvallende verschijning, maar wel heel bijzonder.

Ruimte

De Vel Satis was ontworpen om zijn inzittenden zo veel mogelijk te behagen. Dat is meer dan alleen een comfortabele wielophanging. Renault had zichzelf een paar doelen gesteld. Zo moest de auto de ruimste in zijn klasse worden. We mijmeren maar wat graag over de BMW 5 Serie van de E39 generatie, maar de ruimte in die auto was echt abominabel. Voorin was het prima uit te houden, maar op de achterbank was het echt behelpen. De beenruimte was veel te krap, hoofdruimte was beperkt en met zijn drieën op een rij zitten moest je eigenlijk niet willen. Vreemd, want juist bij een E-segment auto verwacht je een flinke hoeveelheid binnenruimte. Het is niet zozeer bedoeld als een sneer naar de meest geliefde auto van het meest geliefde merk, maar wel dat iets definiërends als ruimte totaal niet relevant was voor de koper c.q. leaser in deze klasse.

Dat deed de Vel Satis natuurlijk veel beter. Voorin waren er twee enorme fauteuils. Echt bijzonder groot. Qua steun was het prima, maar het comfort was ongekend. Je zakte er een beetje in weg, zonder dat het echt te week was. Het dashboard was vrij rechttoe rechtaan, met een overkapping over de tellers zoals de 25 en Safrane dat ook hadden. De Vel Satis was aanzienlijk moderner. Zeker in de juiste kleurencombinatie was het interieur zeer sfeervol.

Géén Avantime

Renault kwam in relatief korte tijd met veel versterkingen in het hogere segment. Uiteraard begreep niemand er meer wat van. De Renault Laguna was de D-segment auto. Een vooruitstrevend liftback of stationwagon. Daarboven was het wat onduidelijker, want er was een Vel Satis ook een Espace en Avantime. Alle drie de auto’s waren ruim, groot, comfortabel en vooral niet sportief.

Als het gaat om design, zou je de Avantime kunnen zien als een grote concurrent van de Vel Satis. De Avantime was nog veel gewaagder. De auto was leverbaar met een V6 benzine, later kwamen daar een viercilinder turbo benzine en diesel bij. Niet heel anders dan de Vel Satis dus. Ook qua prijs zat er niet veel verschil tussen. In technisch opzicht was dit overigens wél het geval. De Avantime stond op het platform van de Espace III. Zowel de Espace III als de Avantime hadden een kunststof carrosserie en werden gebouwd bij Matra.

De Espace IV was ook leverbaar met grotere viercilinder of een zescilinder. De Espace IV was natuurlijk een MPV, maar zat qua prijs dicht bij de andere twee in gelijke specificatie. In technisch opzicht waren de Vel Satis en Espace grote varianten van de Laguna. Platform en aandrijflijnen van de Espace en Vel Satis waren krek eender.

Vier motoren

Over motoren gesproken, de Vel Satis was vanaf de introductie leverbaar met vier motoren. Het begon met twee viercilinders. De instapper was een 2.0 Turbo met 165 pk (bij 5.000 toeren) en 250 Nm (bij 2.000 toeren). Een soepele krachtbron die redelijk moeite had met de Vel Satis, te zien aan de bescheiden prestatiecijfers en gortige verbruikscijfers. Ook de instapdiesel was niet het laatste woord in zuinigheid. Renault kon met de NEDC-meting niet eens een 1 op 12 eruit slepen met de 2.2 dCi. Met 150 pk (bij 4.000 toeren) en 320 Nm (bij 1.750 toeren) was het wel een prettigere motor dan de 2.0T benzine.

Maar als je gaat voor het ware comfort, moet je ook een motor hebben die comfort biedt. Zoals een zescilinder in dit geval. De 2.9 V6 die Renault samen met PSA heeft ontwikkeld was al wat ouder geworden. Dit blok werd wél in de Avantime en Laguna gebruikt. Voor de Vel Satis kon Renault even zoeken in de magazijnen van Nissan. De VQ35DE werd gekozen, een motor die we kennen uit de Nissan 350Z. Dat klopt wel, maar de motorspecificatie was meer gelijk aan de VQ35DE uit de Nissan Murano. Nogal altijd voldoende vermogen en koppel: met 245 pk (bij 6.000 toeren) en 330 Nm (bij 3.600 toeren). De voorwielen hadden voldoende te doen. In de snelste versie deed je er 8,3 seconden over om de 100 km/u aan te tikken. De topsnelheid was 235 km/u.

Toppunt van degelijkheid

De laatste motor was een zescilinder diesel. Dat was op dat moment een van de meest populaire motortypes. Een zescilinder pakte een aantal diesel nadelen aan ten opzichte van een viercilinder diesel. Het karakter was veel rustiger dankzij de twee extra cilinders. Ook het vermogen en koppel was hoger. De 3.0 dCi was wederom geen Renault ontwerp, maar een ingekochte diesel van Isuzu. Het blok is ook leverbaar geweest in de Saab 9-5 en Opel Signum en geldt als een van de meest onbetrouwbare Japanse motoren aller tijden. Dat is extra treurig daar de Vel Satis niet het toppunt van degelijkheid wist te zijn.

800 miljoen euro

Renault was aanvankelijk veel minder bescheiden. De Vel Satis moest immers de beste Franse auto aller tijden worden. Net zoals de Avantime, eigenlijk. En de Espace. Plus de Laguna. Het was ook niet dat er niet in geïnvesteerd werd. Renault pompte er 800 miljoen euro in om de auto te ontwikkelen. Renault was vol bravoure tijdens de lancering van de Vel Satis. In plaats van zich richten op de ‘rest van de concurrentie’, zou de Vel Satis de vloer aanvegen met de Duitse Drie. De Vel Satis was veel ruimer en verkrijgbaar met de meest vooruitstrevende gadgets. Qua verkoopcijfers was Renault eveneens ambitieus. In het eerste jaar moesten er 50.000 van de band rollen. Daarna moesten er jaarlijks 30.000 van verkocht worden.

Uiteraard faalde Renault daarin. Bij de Vel Satis zou het aan de Avantime gelegen hebben. Als je een bijzondere Renault wilde hebben, dan kocht je een Avantime. Dat was niet helemaal waar natuurlijk, want ook die auto werd bijna niet verkocht. In 2005 werd die gekke coupé-MPV van de markt gehaald. Niet veel later werd de Vel Satis voorzien van een facelift. Dat zette nog steeds geen zoden aan de dijk.

Facelift

Over die facelift: Renault was vrij subtiel. Een nieuwe voorbumper, een nieuwe grille en heldere koplampen. Verder zagen we wat meer chroomwerk en een paar nieuwe velgen. Ook waren er twee nieuwe kleuren leverbaar, waarvan Marron Glacé werkelijk briljant was. In het interieur waren de verschillen minder zichtbaar, maar wel voelbaar. Materialen en afwerking stonden op een hoger niveau.

In technisch opzicht veranderde er op het oog weinig. Pas wat later na de invoering van de facelift werden de motoren gewijzigd. Nou ja, gewijzigd. Meer bijgepunt. De 2.2 met 150 pk werd een 2.2 met 140 pk. Daarboven kwam een 2.0 dCi met 175 pk. De 3.0 dCi werd lichtjes aangepast om 400 Nm te leveren in plaats van 350 Nm. In principe was het een kansloze missie. Als je de Vel Satis niets vond in 2002, vond je er in 2005 nog steeds niets aan. Voor de liefhebbers was er wel goed nieuws, want Renault verbeterde de betrouwbaarheid van de auto op drastische wijze.

Einde productie

Uiteraard mocht het niet baten. In 2009 werd de Vel Satis uit productie genomen. Een opvolger stond niet klaar. De Vel Satis verkocht zó slecht dat Renault absoluut niet overwoog om nog zo’n avontuur aan te gaan. Sowieso had Renault geleerd van de uitspattingen, rond 2009 was het Franse merk weer heel conservatief geworden. Uiteindelijk kreeg de Vel Satis een opvolger in de vorm van de Renault Latitude, in feite niets meer dan een Samsung SM5 sedan met Renault-badge erop.

Moeten we de Vel Satis gaan missen en was de auto een complete faal? Maar natuurlijk! De Vel Satis was een gevalletje van slechte product planning. Niets wees erop dat dit type auto populair zou zijn. Ook had Renault te weinig ervaring in het segment én te veel aanbod. Zowel de Vel Satis als de Avantime waren een drama. Maar dat is helemaal niet erg. Het is juist prijzenswaardig dat Renault met dat soort projecten aan kwam zetten. Renault toonde op dat moment bijzonder veel lef met diverse auto’s.

Symbool

Vergeet niet dat sommige gewaagde Renaults een enorm succes waren. De Twingo, Scénic, Espace en Mégane II hebben Renault geen windeieren gelegd. Dan ga je een keer met een Vel Satis, Avantime of Modus onderuit. Dat kan gebeuren. Het zorgde in elk geval voor afwisseling op de weg, tijdens autoshows en in autotijdschriften. Ook is zo’n auto een symbool van trots. Ook al kopen niet zoveel mensen ‘m, het is een statement waar een merk voor staat. De Vel Satis was excentriek en ingetogen. Het was en auto waar de eigenaren gek op waren. Er was ook niet iets wat erop leek. Zeker niet als je allergisch was voor een pretentieuze badge op de motorkap. Met de Vel Satis maakte je een statement, maar niet omdat je een statement wilde maken.

Je wilde een auto die je gaaf vond. Renault bouwde de Vel Satis omdat ze hem gewoon graag wilden maken. Tegenwoordig maken fabrikanten precies de auto’s die de markt wil. Voer alle generieke wensen in de computer en je zal allemaal generieke antwoorden krijgen. Dat is precies de reden dat iedereen in generieke crossovertjes in de files uniek staan te wezen. Op weg naar hun volgende avontuur. In een winkelcentrum in Hellevoetsluis. In een vinex wijk. Capelle aan de IJssel. Op de parking bij een La Place. Of voor de hele stoute crossover-eigenaren: een parenclub in Noord-België.

Connaiseur

Niet de Vel Satis rijder. Dat is een connaisseur die zich aan dingen laaft. De persoon die een tweede kaasplankje bestelt. De persoon die niet moeilijk doet over een dikke fooi, maar wel het mapje dichtdoet. Je hoeft er niet mee te koop te lopen. Mensen die geen waarde hechten aan auto’s en hun imago, maar juist een fijne, grote en comfortabele limousine wensen. Dat is nog steeds de Vel Satis. Natuurlijk was de betrouwbaarheid van met name de eerste serie knudde. Maar dat maakt toch niet uit? Je rijdt naar de Renault dealer en die repareert het voor je. Dat je dat dan iets vaker moet doen, who cares?

Zo’n Vel Satis geeft de bestuurder een gevoel van geslaagdheid dat alleen een Vel Satis kan geven. Je maakt je er niet meer druk om. Onthaasten op vier wielen. Dat is een luxe die Duitse automerken ergens niet begrijpen. Niet dat het winstgevend was voor Renault, maar zij dachten er wél aan met de Vel Satis, waar de Vel Satis eigenaar tot op de dag vandaag mee in zijn nopjes is. Al dwalend door Zuid-Frankrijk, op zoek naar dat ene flesje Pouilly Fumé. Dat een doosje daarvan net zoveel kost als je nu kwijt bent voor een gebruikte Vel Satis, maakt niet uit. Het gaat om het genieten.