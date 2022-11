Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van Abu Dhabi 2022

Tsja zo spannend als vorig jaar is het niet, maar toch, wie pakt pole voor de Grand Prix van Abu Dhabi?

En dan is het opeens alweer de laatste Grand Prix van het jaar. Vorig jaar ging het seizoen door tot in december, maar dit keer houdt het circus wat eerder halt. Voor de casual fan is het dat laatste dag op school gevoel, want eigenlijk staat er niet zo heel veel meer op het spel. Eigenlijk gaat het alleen nog om de dagzege en om wie P2 pakt in het kampioenschap. Wordt het Perez, of toch nog Leclerc, die Verstappen in de eerste seizoenshelft nog wist uit te dagen?

De echte diehards en de teams zelf zullen er wellicht anders over denken. In het WK voor constructeurs zijn er nog wel wat robbertjes uit te vechten. In theorie zou Mercedes bijvoorbeeld Ferrari nog kunnen pakken voor P2 in het WK. Het verschil is 19 punten, dus men zal dan wat geluk nodig hebben dat een Ferrari uitvalt. Doch met een 1-2 zoals in Brazilië, zou team zilver een heel eind kunnen komen. Zou op zich toch wel wat zijn als het nog gebeurt…

Achter Ferrari en Mercedes staan Alpine en McLaren. Ook daar zit een verschil tussen van 19 punten. Echter het lijkt onwaarschijnlijker dat McLaren dat gat nog goed maakt. Al is het maar omdat er dit jaar niet veel races zijn dat McLaren überhaupt zelf 19 punten haalt. Het is enigszins een jaar van stagnatie geweest voor het team uit Woking.

Spannend is het nog wel tussen Alfa Romeo (55 punten) en Aston Martin (50 punten) en tussen Haas F1 (37 punten) en Alpha Tauri (35 punten). Alleen voor Williams lijkt er (naast voor Red Bull) niet meer veel te knokken. Het team heeft tot op heden 8 punten gescoord en het ligt niet per se in de lijn der verwachting dat er daar zomaar 27 of meer bijkomen. Of zou de kwalificatie voor een verrassing zorgen?

Q1

De toppers gaan niet direct voor snelle rondes en dat betekent dat Yuki Tsunoda een tijdje de tijdlijst aanvoert. De Japanner was hier vorig jaar ook al snel en redde toen eigenlijk zijn seizoen door eindelijk een keer Gasly in te pakken. Bij de topteams gaat men vooral voor banden sparen en zoeken naar de strategie om de banden in de juiste window te krijgen.

Sainz gaat bijvoorbeeld voor een extra opwarmronde, terwijl Leclerc twee ‘normale’ kwalificatieruns achter elkaar doet op dezelfde set banden (outlap – snelle ronde – langzame ronde – snelle ronde – inlap). Het doel hier is tweeledig: zoveel mogelijk vers rubber over hebben voor Q3 en de race enerzijds en onderzoeken hoe die laatste halve tienden te vinden voor dat perfecte rondje anderzijds.

Echt zorgen maken om Q2 niet te halen is er niet bij voor de coureurs van de drie topteams. Red Bull lijkt het snelste te zijn op dit moment, met Ferrari als tweede macht en Mercedes daar weer achter. In en rond de gevarenzone staan nu onder andere Vettel, Alonso, Tsunoda, Magnussen, Bottas en de twee Williamsen.

Vettel komt in zijn (potentieel) laatste kwalificatiesessie echter tot een mooi rondje dat goed genoeg is voor P5. Ook Alonso en Tsunoda weten zich net voldoende te verbeteren om door te gaan. Verrassend genoeg gaat dat ten koste van Gasly, die andermaal verschalkt wordt door zijn teammaat die dit jaar toch een stuk dichterbij is gekomen aan de Fransman. Ook Bottas en Magnussen zijn uitvallers. In hun geval is dat ietsje minder verrassend, echter geldt voor beiden wel dat hun teammaten wél door gaan. Dat is natuurlijk nooit helemaal top voor een F1 coureur.

De afvallers: Magnussen – Gasly – Bottas – Albon – Latifi

Q2

Mercedes zet dit keer wel de eerste snelle rondes neer en is daarmee uiteraard de vroege kop van het veld. Ook in Q2 blijken Red Bull en Ferrari uiteindelijk echter toch wat sneller. Daarbij valt op dat Perez de pace lijkt te hebben. In VT3 was Perez ook al de snelste. Is dit dan het weekend dat Red Bull alle ballen op Perez geeft voor die P2?

Verstappen sluit achter de twee Ferrari’s aan als vierde. Onze held klaagt over gebrek aan grip van zijn banden. We zullen zien hoe dit zich verder ontwikkelt op knokenvers rubber in Q3. Op het laatst moeten een aantal mannen zich weer bewijzen om in die laatste sessie te komen. Vettel denkt dat hij de boot mist door een trage Red Bull in de laatste sectie, maar zet toch een tijd neer die goed genoeg is voor Q3. Zoals wij in Broabant zouden zeggen doen ALO, TSU, MSC, STR en ZHO da nie. Zij mogen dus gaan douchen.

De afvallers: Alonso – Tsunoda – Schumacher – Stroll – Zhou

Q3

Nu is het de beurt aan Ferrari om de eerste snelle ronden neer te zetten. Leclerc is snel, maar Sainz is net iets sneller. Bij Red Bull lijkt het plan geweest te zijn om Verstappen voor Perez de baan op te sturen, maar dat gebeurt niet. Sergio vraagt zich af wat er gebeurd is, maar Verstappen lijkt echt een probleempje gehad te hebben. Je kan begrijpen dat de samenzweringsklanten er meer in zullen zien.

Perez is dus de volgende op de baan. Iedereen verwacht een provisional pole van de Mexicaan, maar hij haalt het niet. Sergio wringt zich in het bijna niet bestaande gat tussen Sainz en Leclerc. Verstappen is echter wel sneller. De enige vraag is of de Nederlander binnen de track limits is gebleven in de laatste bocht.

Leclerc gaat naar P2. Verstappen sneller onderweg, maar ook Perez zit dan op een paarse tweede sector. En…Hamilton gooit nog een joker op het veld door de snelste eerste sector te rijden. Het gaat allemaal heel rap…en dan is het ook weer snel voorbij. Verstappen verbetert zich en pakt P1, Perez blijft steken op twee tienden en pakt P2. Het is de eerste 1-2 op de grid sinds Mexico 2018 voor Red Bull. Leclerc pakt P3 voor Sainz en ook Hamilton kan toch niet meer verrassen. Hij zet de vijfde tijd op de klokken.

De tweede helft van de top-10 wordt opgemaakt door Russell, Norris, Ocon, Vettel en Ricciardo. Gaat Max ‘m morgen aan Checo geven? Het publiek lijkt dat wel te zien zitten. Max wordt door een deel toch een beetje uitgejouwd terwijl Sergio op veel liefde kan rekenen. We gaan het zien…

F1 kwalificatie Abu Dhabi 2022: De volledige uitslag