Stand na GP Brazilië 2022 en 7 dingen die opvielen

Check hier de stand na de GP van Brazilië 2022 en enkele dingen die ons opvielen.

De Grand Prix van Brazilië 2022 was een emotionele rollercoaster. Het was (voor het weekend) vrij lastig om te voorspellen wie nu aan het langste einde zou gaan trekken. Red Bull en Ferrari kenden een vrij ongelukkig weekende, terwijl Mercedes een enorme sterke indruk maakte. Wat heet: ze reden vrij eenvoudig naar een overmachtige 1-2.

Daarachter gebeurde er ook het nodige. Sommige coureurs leken het ene moment nog kans te maken op een mooie race, maar zagen het in tranen eindigen.

7 dingen die ons opvielen aan de race

Voordat we alle rangen, standen en overzichten delen en bespreken, waren er nog enkele dingen die ons opvielen aan het afgelopen weekend:

De leukste sprintrace. Ooit.

Het weekend begon al goed met een geweldige kwalificatie en vervolgens een leuke sprintrace. Wat heet, tot nu toe is het de leukste sprintrace aller tijden. Nu waren er ook maar zes, maar toch. Ondanks de nodige scepsis was de sprintrace véél leuker dan een extra vrije training. Belangrijk is het in elk geval dat de baan zich goed leent voor inhaalacties.

Wat was Mercedes sterk!

Het hele seizoen was Mercedes betrouwbaar, maar simpelweg te langzaam. De laatste paar races in Austin en Mexico waren aanzienlijk beter voor Mercedes, maar afgelopen weken waren ze erg sterk. Zowel in de sprintrace als in de hoofdrace stond er geen maar op het team uit Brackley. Hamilton en Russell waren de snelste coureurs op de baan.

Russell

Nog eventjes over George Russell. De Brit reed gisteren weergaloos. Natuurlijk is het makkelijk om in een goede auto vooraan te rijden. Maar Russell bleef cool en reed zeer constant. Ook nadat Hamilton de druk opvoerde na de safetycar-periode, was het huilen met de pet op.

Kevin Magnussen

Geregeld doet Kevin Magnussen denken aan Jos Verstappen. Onverschrokken, getalenteerd en een ware vechtersbaas op de baan. De laatste paar procent aan verfijning spelen soms parten. In de sprintrace deed Magnussen het uitstekend, hij beperkte de schade. Uiteraard ging hij niet de sprintrace winnen, maar belande hij wel in de punten. Helaas ging het in de hoofdrace mis voor de Deen.

Interlagos is geweldig

Een race op Interlagos is eigenlijk altijd geweldig. De baan is een garantie voor succes. Dat komt door een heel erg lang recht stuk, een paar bochten waar meerdere lijnen mogelijk zijn, flink wat hoogteverschil en natuurlijk relatief hoge mate van bandenslijtage. Ook gisteren leverde het een meer dan vermakelijke race op.

Hamilton en Verstappen worden nooit vrienden

Een sport is altijd goed als er ware Angstgegners zijn. In dit geval zijn Verstappen en Hamilton elkaars lievelingsvijanden. Je merkt gewoon als die twee bij elkaar in de buurt zijn, dat de spanning stijgt. De twee gaven elkaar nauwelijks ruimte. Strikt volgens de letter van de regel stond Hamilton in zijn recht, alhoewel hij natuurlijk wist dat die Red Bull naast hem staat. Voordat het Lewis-bashen gaat beginnen: andersom hadden de Verstappen-fans gewezen op deze regel.

Verstappen negeert teamorder

Dat Verstappen zijn teamgenoten niet echt helpt, is duidelijk. Zo liet hij Carlos Sainz (in hun Toro Rosso-tijd) niet voorbij ‘NO!’ Maar nu is hij al kampioen en nog steeds geeft hij de positie niet terug aan Sergio, vanwege ‘principes’. Dat kan zijn, maar laten we vooral Abu Dhabi niet vergeten. Zonder het gênante ophouden van Pérez Hamilton in Abu Dhabi zou Max geen kampioen zijn geweest. Een klein bedankje kan er wel afwanneer je 100 punten voor ligt. Sowieso is het ook een heel domme actie, vanwege een puntje winst (dat niet meer uitmaakt) verspeel je goodwill bij Checo, die de volgende keer iets minder hard voor je zal vechten. Een slechte transactie die door emotie gevoed is.

Rijderskampioenschap

Ondanks de matige sprintrace en desastreuze race, had Verstappen gelukkig een voorsprong van, eh, enorm veel punten. Wel is de afstand van de Mercedes-coureurs ten opzichte van die van Ferrari een stuk kleiner. De strijd tussen Pérez en Leclerc is nu spannender dan ooit (met dank aan Verstappen). Ook is er een leuke strijd tussen Hamilton en Sainz. Alonso nadert Ocon.

De stand na de GP Brazilië 2022 in het rijderskampioenschap is als volgt:

Positie Coureur Team Punten 1 Max Verstappen Red Bull 429 2 Charles Leclerc Ferrari 290 3 Sergio Pérez Red Bull 290 4 George Russell Mercedes 265 5 Lewis Hamilton Mercedes 240 6 Carlos Sainz Ferrari 234 7 Lando Norris McLaren 113 8 Esteban Ocon Alpine 86 9 Fernando Alonso Alpine 81 10 Valtteri Bottas Alfa Romeo 49 11 Sebastian Vettel Aston Martin 36 12 Daniel Ricciardo McLaren 35 13 Kevin Magnussen Haas 25 14 Pierre Gasly AlphaTauri 23 15 Lance Stroll Aston Martin 14 16 Mick Schumacher Haas 12 17 Yuki Tsunoda AlphaTauri 12 18 Zhou Guanyu Alfa Romeo 6 19 Alexander Albon Williams 4 20 Nicholas Latifi Williams 2 21 Nyck de Vries Williams 2 22 Nico Hülkenberg Aston Martin 0

Constructeurskampioenschap

Hier natuurlijk hetzelfde beeld. Mercedes loopt in op Ferrari. Alpine sprokkelt lekker wat puntjes bij elkaar, terwijl McLaren tweemaal een DNF op zijn naam heeft staan. Hierdoor lijkt de strijd om P4 in het constructeurskampioenschap te zijn beslecht. Tussen Haas en Alpha Tauri is het nog heel erg spannend.

De stand na de GP Brazilië 2022 in het constructeurskampioenschap is als volgt:



Positie Team Punten 1 Red Bull RBPT 719 2 Ferrari 524 3 Mercedes 505 4 Alpine Renault 167 5 McLaren 148 6 Alfa Romeo Ferrari 55 7 Aston Martin 50 8 Haas 37 8 AlphaTauri 35 10 Williams Mercedes 8

Kwalificatieduel

Uiteraard was de kwalificatie van Kevin Magnussen episch, zeker in vergelijking met zijn teamgenoot (Mick Schumacher stond 20e namelijk). Russell was sneller dan Hamilton, terwijl Vettel in bloedvorm is en zijn teamgenoot eenvoudig verschalkte. Bij Ferrari was Sainz sneller dan Leclerc, mede geholpen door de banden.

De stand na de GP Brazilië 2022 in het kwalificatieduel is als volgt:

Team Coureur Coureur Mercedes Lewis Hamilton (12) George Russell (9) Red Bull Max Verstappen (17) Sergio Pérez (4) Ferrari Charles Leclerc (14) Carlos Sainz (7) McLaren Lando Norris (17) Daniel Ricciardo (3) Alpine Fernando Alonso (12) Esteban Ocon (9) AlphaTauri Pierre Gasly (13) Yuki Tsunoda (8) Aston Martin Lance Stroll (8) Sebastian Vettel (11) Aston Martin Nico Hülkenberg (1) Lance Stroll (1) Williams Alex Albon (18) Nicholas Latifi (2) Williams Nicholas Latifi (0) Nyck de Vries (1) Alfa Romeo Racing Valtteri Bottas (14) Guanyou Zhou (7) Haas Kevin Magnussen (15) Mick Schumacher (6)

Snelste raceronde

George Russell is goed bezig. Niet alleen won hij de race, maar pakte hij ook de snelste raceronde. Het is nu al voor de derde keer op rij en de vierde keer in totaal voor de Brit.

De onderlinge stand na de GP Brazilië 2022 qua snelste racerondes is als volgt:

Coureur Team Aantal snelste rondes Max Verstappen Red Bull 5 Charles Leclerc Ferrari 4 George Russell Mercedes 4 Lewis Hamilton Mercedes 2 Sergio Pérez Red Bull 2 Lando Norris McLaren 1 Carlos Sainz Ferrari 1 Zhou Guanyu Alfa Romeo 1

Driver of the Day

De Driver of the Day heel verrassend: Lewis Hamilton. Nederlanders van de baan rossen is goed, aldus het stemmende publiek. Let wel, het was een race waarbij het publiek best verdeeld was, want Hamilton kreeg ‘maar’ 17% van de stemmen. Toegegeven: hij reed een puike race en had ‘m misschien wel kunnen winnen als hij niet in aanraking kwam met Verstappen.

De onderlinge stand na de GP Brazilië 2022 qua Driver of the Day nominaties is als volgt:

Coureur Team Aantal nominaties Max Verstappen Red Bull 5 Charles Leclerc Ferrari 4 Sebastian Vettel Aston Martin 2 Lewis Hamilton Mercedes 2 Sergio Pérez Red Bull 1 Mick Schumacher Haas 1 Carlos Sainz Ferrari 1 Nyck de Vries Williams 1 Daniel Ricciardo McLaren 1

Heeft de redactie de GP van Mexico 2022 goed voorspeld?

Nee! De redactie dacht dat Verstappen wederom zou zegevieren op Interlagos. Omdat Michael en Wouter alleen ‘Hamilton op het podium’ goed hadden, krijgen ze allebei slechts een schamel puntje, maar blijven de onderlinge verhoudingen gelijk. Ook Jaap had alleen Hamilton op het podium goed, en verwachtte te veel van Pérez (en Verstappen).

De stand na de GP Brazilië 2022 in het redactie-klassement is als volgt:

Redacteur Punten Michael 91 Wouter 88 Jaap 63

Deze Grands Prix zijn al verreden:

Deze Grand Prix staat nog op de kalender

20 november | GP van Abu Dhabi

De eerste meters voor de GP van Abu Dhabi 2022 worden verreden op vrijdag 18 november om 14:00.