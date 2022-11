FIA ontkent voorkeursbehandeling voor Mercedes

De FIA, ook wel bekend als Ferrari International Assistance, ontkent dat het Mercedes een voorkeursbehandeling geeft.

Scheids! Het is een veel gebezigde term op ’s lands sportvelden. Waar er een strijd wordt geleverd waarbij de naleving van de regels in handen is gegeven van een arbiter, ligt gebakkelei altijd op de loer. Zo ook in de Formule 1 dus, waar de FIA aangewezen is om een en ander in juiste banen te leiden. Een voorbeeld daarvan zagen we vorig jaar tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi. Het was de race die Max uiteindelijk wereldkampioen maakte en Michael Masi zijn positie als wedstrijdleider kostte.

In dat geval was er in ieder geval geen sprake van bevoordeling van Mercedes, zoveel is zeker. Toch is dit jaar wel enige malen gespeculeerd dat de FIA op hand van Mercedes is. Deze geruchten staken vooral de kop op rondomide Grand Prix van Canada. Die lijkt alweer een eeuwigheid geleden, dus wellicht is het nuttig om het geheugen op te frissen: het was de race waar Mercedes opeens met een nieuwe vloer op de proppen kwam.

Deze vloer voldeed verrassend genoeg aan de vlak daarvoor nieuw geïntroduceerde regels rondom porpoising. Boze tongen beweerden dat Mercedes dit nooit had kunnen bewerkstelligen zonder voorkennis en dat Shaila-Ann Rao hierbij betrokken was. Deze vrouw is een (voormalig) adviseur van Toto Wolff, maar momenteel interim secretaris-generaal voor Motorsport van de FIA. Uiteindelijk gebruikte Mercedes de nieuwe vloer op dat moment niet, maar de verdachtmaking was een feit.

Het tweede ‘ijkpunt’ kwam in Singapore. Opeens wisten allerlei mensen dat Red Bull het budgetcap had geschonden, ondanks dat de FIA de resultaten nog niet bekend had gemaakt. Hoe kon dat nou zo gebeuren? Door middel van roddel en achterklap, zoveel was duidelijk. Maar was het dan weer Mw. Rao? Zeker is dat vooral Mercedes (later ook Ferrari en McLaren) er nogal een dingetje van maakte…

FIA-opperbaas Ben Sulayem heeft nu, net als de technisch directeur die ontkent dat de coach onder druk staat, officieel gemeld dat de FIA níet het lek is. Tevens is er geen sprake van positieve discriminatie van Mercedes. Niet van de FIA in het algemeen, maar zeker ook niet van Mw. Rao. Sterker nog, volgens Ben Sulayem vindt die laatste de straf voor Red Bull juist erg zwaar:

Shaila-Ann has been supportive a lot to me. You see her intelligence when it comes to setting big decisions for me. I’ll be very honest with you, and I’ll defend my opinion, but when it comes to Shaila-Ann, there were accusations that she is mainly a supporter of Mercedes. But actually, when the penalties were there with both teams, she said that’s a bit harsh from me. I looked and said ‘My god, there is someone who is accusing her of being with Mercedes, and she’s saying to me that it’s harsh on Red Bull’. Mohammed Ben Sulayem, zet de plaat recht

Waarvan akte.