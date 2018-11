Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van Brazilië 2018

Caipirinhas in de aanslag en goan!

Het kampioenschap bij de rijders is beslist! Lewis Hamilton is wederom kampioen geworden. Tien jaar geleden deed de Brit dat voor het eerst, toen bij de laatste race van het seizoen in Brazilië. Het was misschien wel het mooiste sportevenement ooit, al is het maar omdat het eigenlijk de culminatie was van twéé F1-seizoenen. Een bittere strijd tussen Ferrari en McLaren mondde uiteindelijk uit in een kampioenschap dat HAM met één punt verloor en een kampioenschap dat HAM in de allerlaatste bocht met één punt won. Als een regisseur het zo bedacht had zouden we het minder serieus nemen dan de epische blockbuster Driven.

Dit jaar is er dus geen kampioenschapsspanning in het land van Senna. Althans, niet als het om de rijders gaat. Bij de constructeurs heeft Ferrari nog een theoretische kans om Mercedes te verslaan, maar eigenlijk moeten er daarvoor wel gekke dingen gebeuren in de laatste twee races van het jaar. En daar de laatste race naar alle waarschijnlijkheid een door Bottas gewonnen snorefest van jewelste wordt in Abu Dhabi, moet het dan feitelijk dit weekend gebeuren voor Ferrari. Het baantje tussen de meren in São Paulo heeft ons in het verleden namelijk wel veel mooie races voorgeschoteld, onder andere omdat het er regelmatig regent. Zeg, is dat nou een donkere wolk die in de lucht hangt?

Q1:

Jazeker is het dat! De timing van de Braziliaanse weergoden is wederom on point, want vlak voor Q1 pakken donkere wolken samen boven het Circuit Carlos Pace. De teams zijn het er wel over eens: die regen gaat komen. Dus is er een beetje haast bij. Iedereen gaat zo snel mogelijk naar buiten om een rondetijd neer te zetten. Leclerc is iets te enthousiast en gaat een keer in de rondte. De toekomstig Ferrari-coureur komt echter met de schrik vrij en kan zijn weg vervolgen naar Q2.

Ontzettend veel invloed op de uitslag van Q1 lijken de regendruppels, die na een minuut of acht echt beginnen te vallen, dan ook niet te hebben. De afvallers heten Sainz, Hartley, Alonso, Stroll en Vandoorne. Vooral de twee Spanjaarden zullen daar wat ontevreden mee zijn, de rest is er wel aan gewend dat de kwalificatie maar 18 minuten duurt. Oplettende lezers zal het opvallen dat Sergey Sirotkin niet bij de afvallers staat. Onder de radar ontpopt de Rus zich stiekem als een soort kwalificatiebeest(je). Over het hele seizoen heeft hij het interne duel met Stroll nu in ieder geval in zijn voordeel beslist

De afvallers: Sainz, Hartley, Alonso, Stroll, Vandoorne

Q2

Q2 lijkt een herhaling van zetten. De regendruppels zijn weer grotendeels verdwenen, maar Kevin Magnussen wordt verteld dat er meer vocht op komst is. Iedereen gaat snel naar buiten, maar de strategen van Ferrari denken duidelijk goed na. Het team stuurt haar coureurs naar buiten op de rode banden maar bedenkt zich dan en laat Kimi en Vettel stoppen voor geel rubber. Team rood is net op tijd en beide coureurs zetten een tijd neer die goed genoeg is voor Q3. Red Bull Racing en Mercedes hebben hun rijders echter eerst naar buiten gestuurd op de supersofts en als zij realiseren dat het misschien handig is morgen op geel te mogen starten is het al te laat. De regen valt nu weer, dus er is geen mogelijkheid dat ze nu nog een snellere tijd neerzetten. Klein overwinninkje voor Ferrari dus.

Bij Mercedes lijkt ook Hamilton niet helemaal scherp te zijn. Eerst knijpt hij Raikkonen een beetje af en daarna bezorgt hij Sergey Sirotkin een hartverzakking door de Rus de pas af te snijden als deze hem voorbij wil rijden. We hebben nog bijna geen foutjes gezien van Hamilton dit jaar, maar dit zou hem weleens een strafje kunnen opleveren.

De coureurs die de baan nog opzoeken lijken dat gezien de omstandigheden voor spek en bonen te doen. Doch bij het sluiten van de markt onderscheidt Leclerc zich dit keer in positieve zin, door een rondje uit de hoge hoed te toveren dat goed genoeg is voor een plek in Q3. Magnussen is het kind van de rekening. Ook voor Perez, Ocon, Hulkenberg en Sirotkin eindigt de kwalificatie na het tweede bedrijf. Grosjean, Ericsson en Gasly mogen wel door.

De afvallers: Magnussen, Perez, Ocon, Hulkenberg, Sirotkin

Q3

In Q1 én Q2 was Bottas de snelste van het stel. Kan de Fin ook de belangrijkste sessie van de dag owneren? Terwijl we nog een funny homevideo zien van Vettels frustratie op de FIA-weegschaal zet Leclerc de eerste tijd neer in Q3. Maar ja, het wachten is natuurlijk op de guys van Ferrari, Mercedes en in mindere mate Red Bull. Vettel lijkt ondanks dat hij wat wijd gaat over een kerbstone (kan de besten overkomen) een mooie tijd neer te zetten, maar Hamilton gaat net wat sneller. De eerste slag is dus voor de Brit. De roden stieren moeten het vooral in de eerste en laatste sector afleggen. Max is vijfde op 0,477 seconden, Daniel zesde op 0,479 seconden.

De tweede run veranderd uiteindelijk weinig aan de rangen en standen. Toto Wolff jubelt omdat zijn man de pole pakt, Vettel blijft tweede. De Finnen van de respectievelijke topteams staan morgen direct achter hun kopmannen op de grid (tenzij Hamilton nog bestraft wordt voor zijn moves in Q2). Ericsson beleeft een persoonlijke topdag door aan te sluiten als best of the rest, vlak voor teamgenoot Leclerc. Grosjean en Gasly maken er een Franse vijfde startrij van op de plaatsen 9 en 10.

UPDATE 1: hoewel we hierboven schrijven dat HAM misschien nog uitgenodigd zou worden voor een gesprekje met de stewards, is wellicht juist (of ook) Vettel de klos. De Duitser heeft met zijn ongeduld op de weegschaal in de pitstraat kennelijk het hele ding gesloopt. Het is niet het jaar van Seb (boordradio).

De volledige uitslag:

1. Hamilton

2. Vettel

3. Bottas

4. Raikkonen

5. Verstappen

6. Ricciardo

7. Ericsson

8. Leclerc

9. Grosjean

10. Gasly

11. Magnussen

12. Perez

13. Ocon

14. Hulkenberg

15. Sirotkin

16. Sainz

17. Hartley

18. Alonso

19. Stroll

20. Vandoorne