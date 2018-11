Koop de open Rolls-Royce van Ol’ Blue Eyes

Rol door het leven op jouw manier.

A dayyyyyyy…in the life…of a fooool. Deze lyric uit een van mijn favoriete Sinatra liedjes (Manha de Carnaval, vooral het begin is tof, de rest is net wat té depri) schoot de afgelopen dagen weer met enige regelmaat door mijn hoofd. Dat had alles te maken met het feit dat ik donderdag voor het eerst iemands bloed moest prikken onder toeziend oog van wat studiegenootjes -sorry Daphne- en gisteren (spoiler alert) met instant-COPD uit een Alfa vol met rook stapte -sorry @casperH en @stekkerkoning-. Een traag liedje van Ol’ Blue Eyes is op dat soort momenten exact what the doctor ordered.

Een rondje rollen in deze Rolls zou een andere goede manier zijn om een beetje te ontstressen. De Corniche werd ooit aan Frank gegeven door zijn broeders uit het Rat Pack Sammy Davies Jr. en Dean Martin in 1984. Frank was toen al lang geen 17 meer. Enkele jaren later gaf de troubadour de Rolls-Rizzy aan zijn assistent Ingemar Fredriksson, als dank voor het feit dat hij het op dat moment al tien jaar vol had gehouden bij zijn werkgever. Kijk, dat zijn de betere secundaire arbeidsvoorwaarden.

Toen Frank tenslotte de final curtain onder ogen moest komen in 1998, verhuisde Ingemar (die op dat moment nog altijd voor Sinatra werkte) naar Spanje en nam de auto mee, om deze in 2001 te verkopen aan diens huidige eigenaar. De cabrio verbleef daarna het grootste deel van de tijd in een opslag, maar nu acht de eigenaar de tijd rijp om het ding te verpatsen. Overigens is de auto recentelijk wel in oude glorie hersteld, zowel optisch als technisch.

Dit weekend staat de Rolls te shinen op de NEC Classic Motor Show en het is de bedoeling dat ‘ie daar ook onder de hamer gaat. Morgen even bellen dus maar…