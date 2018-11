Gasly: “Verstappen was altijd al zo aggro”

Let the games begin!

De relatie tussen twee teamgenoten is altijd een precaire aangelegenheid in de F1. De man in ‘de andere auto’ kan je bondgenoot zijn, je grootste rivaal, of in de meeste gevallen een combinatie van beide. Onder de streep zal je als F1 coureur door de kenners en als resultante daarvan de massa alijd beoordeeld worden op hoe goed je het doet ten opzichte van je teammaat, immers is hij (m/v) de enige die (in theorie) hetzelfde materiaal tot zijn beschikking heeft.

Verstappen heeft in zijn nog altijd prille F1-loopbaan nog maar twee teamgenoten gehad, te weten Carlos Sainz en Daniel Ricciardo. Met de eerste was de strijd behoorlijk hard, omdat beiden wisten dat de beste van het stel door mocht naar Red Bull Racing en de toekomst van de verliezer ongewis was. We weten hoe dat is afgelopen. Daarna kreeg Max Ricciardo naast zich, wat een iets ander verhaal was. RIC is een halve generatie ouder dan Max en had zich al bewezen tegen Vettel. Zodoende kon hij, zeker in den beginne, optreden als een soort ‘oudere broer’ voor Max Emilian. En nu het jonge broertje beter wordt peert hij ‘m snel naar een ander team.

Volgend jaar wacht de volgende uitdaging voor Max in de vorm van Pierre Gasly. Hoewel Pierre ietsje ouder is dan Max, geldt Verstappen nu als ‘de gevestigde orde’. Iedereen zal verwachten dat de Nederlander de Fransoos wel even de oren wast. Maar Pierre heeft stiekem ook wel wat gepresteerd in zijn race-leven, zoals we eerder al uiteen zetten in een ander artikel.

Of de Fransman zich kan verweren tegen Max zal niet in de minste plaats afhangen van de ondersteuning die hij krijgt van het team en de mindgames waarmee dit altijd weer gepaard gaat. Wie krijgt als eerste die vleugel, de beste strategie en de beste monteurs? Op basis van dit jaar is Gasly er niet vies van hier en daar wat steekjes uit te delen aan zijn teamgenoten in de pers. Zo benadrukte hij meerdere keren low key in interviews het tijdverschil tussen hem en Brendon Hartley en als hij een keer verslagen werd door de Kiwi, claimde hij herhaaldelijk dat dat lag aan het feit dat deze een betere auto/motorsetting had. Toen Brendon onlangs eindelijk openlijk ‘terugsloeg’ met wat boude claims over de voorkeursbehandeling die Gasly zou ontvangen, werd juist hij wél teruggefloten door Toro Rosso en weggezet als een zeiksnor. Zoals Gasly in Mexico zei over de kwestie: “Brendon zegt wel meer dingen dezer dagen, ik hoef daar niet per se op te reageren”. Well played…

Verstappen mag dus op zijn hoede zijn. In het AD begint Pierre namelijk vast met wat schaduw gooien. De Fransman haalt herinneringen op aan 2010, toen hij voor het eerst met Max knokte op de kartbaan van La Conca. Pierre zegt dat Max vier keer achter hem startte en hem twee van de vier keer direct na de start de baan afdrukte. Ik stond vier keer voor Max! Max is een totaalmalloot! We pakken vast de popcorn voor volgend jaar.