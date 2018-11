Hoppa, Verstappen pakt de snelste tijd in Brazilie

Max gaat verder waar hij gebleven was, na de winst in Mexico pakt hij de snelste tijd tijdens de eerste vrije training in Brazilie.

Ondanks het feit dat men regen had voorspeld, was het vanmiddag kurkdroog op de baan. Kimi Raikkonen begon in de openingsminuten met een snelle ronde, maar zijn tijd wordt vervolgens verbeterd door new-kid Lando Norris. Hij kwam in de auto van afzwaaiend coureur Fernando Alonso de baan op. Vervolgens was het Max die korte tijd de snelste tijd pakte op de Supersoft band, maar hij werd verdrongen van de eerste positie door Lewis Hamilton. De nieuwe wereldkampioen was 0,037 sneller.

Opmerkelijke stand tot dan toe: Mercedes en Red Bull verdelen de kopposities. Merc op 1 en 3, RB op 2 en 4. Daarachter zien we pas de Ferrari’s van Vettel en Raikkonen.

Aan het einde van de sessie had Bottas wat kopzorgen: hij kampte met een olielek. Daar hadden wij ook last van tijdens de Junkyardrace. Maar goed, ondertussen knalde Verstappen nogmaals de ban op en dook hij met 1.09.011 een slordige 0.096 seconde onder de tijd van Hamilton. Nice job!

De volledige uitslag hieronder. De kwalificatie start morgen om 18u, de race is zondag om 18:10.

1 VER 1:09.011

2 VET 1:09.060

3 HAM 1:09.107

4 RIC 1:09.395

5 RAI 1:09.573

6 BOT 1:09.679

7 GRO 1:09.922

8 MAG 1:10.236

9 LEC 1:10.346

10 OCO 1:10.361

11 SAI 1:10.662

12 HUL 1:10.679

13 GIO 1:10.685

14 STR 1:10.799

15 GAS 1:10.934

16 NOR 1:11.013

17 SIR 1:11.037

18 HAR 1:11.176

19 VAN 1:11.452

20 LAT 1:11.493