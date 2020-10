Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van Emilia Romagna 2020 - Autoblog.nl

Wie parkeert op pole position voor de deur bij Emilia?

Als je een briefje stuurt naar het adres Piazza Ayrton Senna da Silva, 1, 40026 Imola BO, Italië, dan komt deze terecht bij het circuit Enzo e Dino Ferrari. De Braziliaanse kampioen is onlosmakelijk verbonden met het fraaie circuit door zijn tragische ongeval wat hij er had in 1994. Enfin, jullie allen hebben de documentaire gezien natuurlijk…Anders weet je wat je vanavond nog even te doen staat. Top tip: kijk de langere Director’s cut.

Ook de F1 is dit jaar weer terechtgekomen op de deurmat van het circuit. Dat gebeurde voor het laatst in 2006, maar ja, dit jaar is sowieso alles anders. Alleen voor Kimi Raikkonen is ‘Imola’, zoals het circuit ook wel genoemd wordt, bekend terrein in een F1 auto. De veteraan is de enige man op de grid die er destijds ook al bij was.

Heel misschien is dat nog een klein voordeeltje voor de Fin, want voor het eerst worden de vrijdagtrainingen moedwillig overgeslagen. De vrije traning op de zaterdagochtend is daarmee de eerste en de laatste van het weekend. Nou gebeurde dat in Duitsland uiteindelijk ook, maar dat was toen niet by design. Het is een probeerseltje van Liberty Media, dat graag over een nieuw format voor het race weekend nadenkt om de show te verbeteren. Wat dat oplevert, zien we nu, in de kwalificatie voor de Grand Prix van Emilia Romagna.

Q1

Daniil Kvyat weet inmiddels dat Gasly bevestigd is voor volgend jaar bij Alpha Tauri, maar hij zelf nog niet. De Rus scheurt dus als een ontketende Torpedo over de baan en zet een mooie tijd op de klokken. Verstappen bijt zich er zelfs op stuk. Maar ja, Mercedes is natuurlijk weer veel sneller.

Toch loopt het niet helemaal vlekkeloos bij Das Haus. Valtteri Bottas heeft een trage eerste ronde gedaan en dat komt hem even duur te staan. De wedstrijdleiding pakt namelijk zijn tweede snelle ronde af en daarmee staat Bottas in de gevarenzone. Die moet dus nog een keer. Risicootje als iemand er in de slotfase aftetst en er geel valt.

BOT staat echter in goed gezelschap. Ook Ricciardo en Albon hangen rond in de gevarenzone. Die moeten toch geacht worden harder te kunnen. Gelukkig voor deze mannen wordt het circuit steeds sneller en komen ze goed weg als Magnussen langs de baan schiet maar net geen gele vlag veroorzaakt. Zo kunnen zij zich met nog een laatste poging redden. Een hard gelag voor de usual suspects: aan het einde van de rit wordt de laatste vijf toch gewoon weer opgemaakt door Alfa’s, Hazen en in dit geval de Williams van Latifi. Russell doet daarmee andermaal de beste job: hij is maar twee tienden sneller dan Latifi, maar dat is genoeg voor een plekje in Q2. Latifi daarentegen moet genoegen nemen met P19. De verschillen zijn klein.

de afvallers: Grosjean – Magnussen – Raikkonen – Latifi – Giovinazzi

Q2

Kvyat trapt Q2 andermaal af met een prima 1:15.2. Zijn teamgenoot Gasly laat echter zien dat het nog net wat harder kan. De Fransman nestelt zich achter de twee Mercs voorlopig zelfs op de derde plek. Dat ligt ook aan ellende bij Verstappen, die op de radio laat weten dat hij geen power krijgt uit zijn Honda krachtbron. Aiii…Mercedes is ondertussen weer belachelijk dominant. Op de gele mediums zijn ze bijna een halve seconde sneller dan iedereen op softs. Niet normaal.

Met nog een minuutje of drie te gaan heeft Red Bull geen van haar twee coureurs in de top-10 staan. Albon had namelijk een spinnetje bij zijn eerste poging. Verstappen gaat einde sessie nogmaals naar buiten. MV33 heeft er gewoon de gele mediums onder geschroefd. Zoals Louis van Gaal zou zeggen: Death or the gladiolas! Het huzarenstukje slaagt makkelijk. Verstappen rijdt naar een vierde plek. Die wordt vervolgens nog wel afgepakt door Albon en Ricciardo op softs, maar dat mag de pret niet drukken.

Kind van de rekening is Racing Point, dat beide auto’s ziet afvallen in deze sessie. Perez komt tien duizendsten tekort, Stroll veel meer. Hoe dan ook heeft het team duidelijk niet de beste afstelling gevonden voor de roze Merc in de enige training van het weekend. Ocon, Vettel en Russell zijn de anderen die de douche mogen opzoeken.

De afvallers: Perez – Ocon – Vettel – Russell – Stroll

Q3

Lewis Hamilton laat een beetje stof opwaaien, maar voelt daarvan in de eerste run kennelijk geen pijn. Zijn 1:13.781 is sneller dan Bottas’ 1:13.812. Verstappen komt niet in de buurt, hij is exact zeven tienden van een seconde langzamer dan Hamilton. Gasly is na de eerste run vierde en daarachter staat Leclerc, die reeds een dikke seconde toegeeft op de Mercs. Albon had daar nog in de buurt gestaan, ware het niet dat zijn tijd is afgepakt vanwege track limits.

En dan resteert dus nog poging twee. Waarschijnlijk kan het nog wel een stukje sneller. Hamilton zet een snellere eerste sector neer. Bottas gaat echter nog harder. In sector twee zit Hamilton nog steeds onder zijn eigen tijd maar het is geen paarse sector. Bottas gaat echter naar een gele sector. Einde verhaal? Neen, Hamilton verbetert zijn tijd, maar Bottas is op de meet 97 duizendsten van een seconde sneller. Tot zover het duel tussen de twee Mercs.

Verstappen gaat achter het dynamische duo toch weer ‘gewoon’ naar P3. Gasly pakt een knappe vierde plek op een goede dag voor Alpha Tauri. Teammaat Kvyat is een dikke tiende langzamer, maar staat daarmee achtste omdat Ricciardo, Albon en Leclerc zich nog tussen de Alpha Tauri’s weten te wurmen. De McLarens staan negende en tiende, waarbij Norris blij mag zijn dan hij na een mooie seizoensstart eindelijk weer eens Sainz de loef afsteekt.

F1 kwalificatie Emilia Romagna 2020: De volledige uitslag