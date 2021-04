Uitslag Formule 1: Grand Prix van Emilia Romagna 2021 - Autoblog.nl

Wie pikt de overwinning, in een vochtig Emilia Romagna?

Na drie weken pauze is het tijd voor Grand Prix nummer twee. Het is lang geleden dat we zo enorm uitkeken naar een race in een seizoen dat reeds begonnen is. De eerste race van een seizoen is altijd spannend, omdat we dan pas echt ondervinden wat de nieuwe krachtsverhoudingen een beetje gaan worden. De afgelopen jaren waren de eerste races echter ook meteen de bevestiging dat Hamilton weer kampioen was. Dan is race nummer twee natuurlijk meteen een stuk minder leuk.

Op Sakhir echter leken de Mercedes en de Red Bull zo aan elkaar gewaagd, dat we wel eens een heel spannend seizoen tegemoet kunnen gaan. De laatste keer dat er überhaupt echt om de titel gevochten werd was in 2016. De laatste keer dat meerdere teams om een titel mee konden doen was, als we 2018 even niet meetellen, 2012. Destijds kwam Alonso in de Ferrari uiteindelijk een paar puntjes tekort op Vettel in de Red Bull. Oranje brillen hopen natuurlijk dat Hamilton aan het eind van dit jaar ook een paar puntjes tekort komt op Verstappen in de Red Bull. Vandaag krijgen we na een ontzettend spannende kwalificatie de volgende temperatuurscheck, op een vochtig -jawel!- Imola.

Start

Vochtig inderdaad, want we hebben een gevalletje niet meer verwacht, toch gekomen bij de kladden. We kennen het stramien inmiddels dat er regen wordt aangekondigd voor een race en die uiteindelijk vrijwel nooit uit de lucht komt vallen. Dit keer leek dit scenario zich weer af te spelen. Maar zowaar begint het voor de start van de race een beetje te sputteren. De fans wrijven zich vast in de handen. Vettel doet dat iets minder, want hij moet vanwege een probleem starten vanuit de pitlane.

Even wordt er gespeculeerd over een start achter de safetycar, maar die gruwel blijft ons bespaard. Leclerc doet in de opwarmronde een Verstappen Hongarije 2020 door te spinnen. Hij houdt de Fezza echter uit de muur, komt vrij rap weg van zijn plek en kan dus nog zijn vierde plek op de grid innemen. Dan volgt de echte start van de race. Lewis komt niet goed weg, maar de Red Bull van Perez staat ook te malen. Verstappen profiteert maximaal.

De Nederlander kiest het uiterste randje van de baan aan de binnenkant richting de eerste knik. HAM trotseert de bocht aan de buitenkant van Max, maar rookt daarbij een zware pijp. MV33 geeft namelijk geen krimp en ook geen ruimte, dus de twee kemphanen raken elkaar. Daarbij lijkt HAM de meeste pijn te hebben. Hij verliest een stukje van zijn voorvleugel.

In de eerste ronde gaat het vervolgens al mis. Latifi, nog goed bezig eerder dit weekend, spint de baan af. Bij het weer terugkomen op de baan ziet de Canadees Nikita Mazepin over het hoofd. De Rus doet een onbedoelde PIT Maneuvre bij LAT en ziet hem daarna de muur in verdwijnen. De wedstrijdleiding besluit hierna een safetycar de baan in te sturen. Ocon maakt daarvan gebruik om meteen de pits op te zoeken voor nieuwe inters.

Opvallend is dat een aantal coureurs van de baan glibberen achter de safetycar. Ook Perez doet dat, waarmee hij een aantal plaatsen verliest. De Mexicaan pakt die plekken echter meteen weer terug. Mag dat wel? Neen! Even later krijgt Checo er een kostbare stop-and-go penalty voor van tien seconden. De wedstrijdleiding is sowieso druk bezig met de Red Bull coureurs, want ook Max wordt onderzocht voor het incident met Lewis in de eerste bocht. Mick Schumacher, die er tot nu toe goed uitzag door de fratsen van Mazepin, laat ondertussen zien dat hij ook een rookie is die fouten maakt. Op start-finish gaat hij knullig de muur in bij het opwarmen van zijn banden.

Als de safetycar naar binnen gaat, kiest Max wederom voor zijn Bahrein-strategie. De Nederlander gaat zo laat mogelijk op het gas. Daardoor krijgt Hamilton op het lange rechte stuk nét niet voldoende snelheid om MV33 te verschalken in de eerste bocht. Hamilton moet even in zijn spiegels kijken, want Leclerc ruikt zijn kans om de Brit aan te vallen. Dat is het voordeel voor Max, die in dit eerste rondje na de SC meteen drie seconden kan pakken op Lewis.

Die laatste herpakt zich daarna echter wel en blijft op zo’n vijf seconden achterstand rijden van de wedstrijdleider. Leclerc kan met de Ferrari niet mee. Hij geeft al snel een bak tijd toe op HAM en heeft Perez in zijn nek hijgen. De Mexicaan rijdt echter een beetje een rommelige race in de beginfase. Op een gegeven moment rijdt hij wel de snelste ronde, maar uiteindelijk verliest hij door foutjes veel tijd. SP11 klaagt er op de radio over dat zijn stuurwiel uit zichzelf beweegt.

Achter Checo rijden de McLarens, waarbij Norris duidelijk sneller is dan Ricciardo. De Ozzie had echter de betere start, terwijl Lando juist klem zat achter de terugvallende Gasly die zijn keuze voor full wets ernstig zal betreuren. Als LN4 aansluit achter DR3 vertelt hij zijn team dat hij echt heel veel snelheid heeft. De boodschap is duidelijk, de honingdas moet maar aan de kant geschoven worden. Pijnlijk genoeg voor Daniel is dat dan ook wat er gebeurt.

Sainz rijdt op de zevende stek en doet min of meer hetzelfde als Perez. De Spanjaard is snel onderweg, maar schiet ook twee keer de baan af. Desondanks rijdt hij nog voor Stroll en de andermaal enorm tegenvallende Bottas. Het is vervelend om te zeggen, maar wat zakt die man toch elke keer weer door het ijs als er even ‘echt’ geracet moet worden.

Mid Race

Vettel krijgt een stop-and-go omdat zijn banden niet op tijd onder de auto zaten. Het is wederom geen lekker weekend tot op heden voor de Germaan. Maar het is wachten op de eerste snelle man die de switch naar slicks aandurft. Je zou zeggen dat dit een kolfje naar de hand van een man als Ricciardo zou zijn, die iets kan proberen vanaf P6. Maar uiteindelijk is het Max Verstappen himself die vanaf de leiding in de race ‘het risico neemt’.

VER valt daarmee kortstondig terug naar P3. Hamilton en Leclerc volgen het voorbeeld van MV33 echter een ronde later, waarmee Max teruggaat naar de leiding. Het verschil met Lewis is nu echter nog maar 2,5 seconden, ondanks dat Lewis een wat trage stop had.

Binnen no-time is de achterstand van Hamilton echter ontzettend groot. Hamilton stuitert namelijk heel lullig de baan af zoals hij ooit al deed in de pitstraat bij de Grand Prix van China in 2007. Of eigenlijk lijkt het meer op een Vettel Hockenheim 2018. Lewis staat in ieder geval onhandig voor de boarding en moet een paar keer steken voordat hij weer wegkomt. De Brit verliest hiermee natuurlijk heel veel tijd. Tsja, veel mensen zijn het vergeten, maar zet deze man onder druk en ook hij maakt fouten.

Wat een potentieel heftig moment dit ook is voor het kampioenschap: een paar tellen later zijn onze ogen gericht op de andere Mercedes. De traag naar huis hobbelende Bottas wordt namelijk onder druk gezet door Russell. De beoogd opvolger van de Fin van Mercedes ziet het natuurlijk wel zitten om VB77 in te halen in een veel slechtere auto.

Bottas verdedigt echter een klein beetje, waarbij Russell net iets van het zwarte lint afwijkt. George verliest de staart van zijn Williams en torpedeert de Mercedes van BOT mokerhard in de flank. Ook weer geen punten voor Williams dus vandaag. De twee Mercedes-protegé’s wisselen beleefdheden uit en de wedstrijdleiding besluit tot een rode vlag. Ironisch genoeg is dat het voordeel voor Bottas’ teammaat Hamilton. Die wint hiermee natuurlijk veel tijd terug, omdat zijn ronde achterstand op Max nu vervalt.

Herstart

Met nog iets minder dan de helft van de race te gaan krijgen we zo de tweede start van de race. Ditmaal mag Max vanaf ‘pole’ vertrekken, met naast ‘m Leclerc en achter hem Norris. Helaas boort de wedstrijdleiding ons een flitsende start door de drie jonge honden door de neus. De lafaards opteren nu namelijk wel voor een rolling start. Boeeeeeeeeh!

Raikkonen laat wel zien dat het behoorlijk glad is op de baan en spint achter de safetycar. Hij geeft daarmee meteen al een plekje aan Hamilton terug. Dan staat ons hart eventjes stil. Ook Verstappen spint van de baan. Of niet? Jawel. Nee? Jawel. Nee toch niet. Max weet zijn heftig kwispelende RB16B nog nét in het juiste spoor te houden. Man man man…

Charles Leclerc zal even gedacht hebben dat hij naar de leiding ging, maar wordt na de rollende start verslagen door Norris. Tsunoda toont andermaal aan dat hij nog veel te leren heeft en gaat in de rondte. Hij is echter in goed gezelschap. Perez heeft zich teruggevochten naar P4 en lijkt dus op podiumkoers. Maar helaas gaat ook de Mexicaan weer de fout in. Hij spint de baan af en ziet het hele veld aan zich voorbij rijden.

Dat is balen voor Red Bull, want niet alleen verliest Perez hiermee punten, het betekent ook dat Hamilton natuurlijk weer een plekje opschuift. De Brit is Stroll, die problemen heeft met zijn versnellingsbak, inmiddels ook voorbij en rijdt alweer rond op P6. Even later steekt hij ook de ietwat fletse Ricciardo voorbij voor plek 5 en kan hij op jacht naar de Ferrari’s en misschien zelfs nog wel gewoon de tweede plaats. LH44 zet maar eens even de snelste raceronde op de klokken.

Norris kon vlak na de herstart nog redelijk in het spoor blijven van Verstappen, maar zijn softs gaan er nu toch aan. Leclerc komt zienderogen dichterbij. Dit gaat Lando zo niet volhouden tot aan de meet. Ook Sainz en Hamilton sluiten aan in het rijtje achter LN4, terwijl Verstappen nu in de verte ontsnapt.

Finish

Als Leclerc net even buiten DRS-range van Norris valt, ziet Hamilton zijn kans schoon om op te klimmen naar P3. Lewis heeft nog zes rondjes om P2 te pakken en de schade van zijn fout daarmee vrijwel volledig te beperken. Mercedes zal echter balen dat ze McLaren hun motoren vanaf dit jaar laten gebruiken. LH44 bijt zich namelijk enkele rondjes stuk op LN4. Maar bij het ingaan van de zestigste ronde gebeurt dan toch het onvermijdelijke.

Het is nu de vraag of Verstappen dan wel Hamilton de snelste raceronde rijdt. Omdat Bottas de snelste ronde reed in Bahrein, bepaalt dat namelijk wie van de twee er hier als leider in het kampioenschap vertrekt. Verstappen rijdt een 1:17.6. Maar Hamilton rijdt een 1:16.7. Dat is dus een duidelijk verhaal helaas. Aan het eind van de rit bespaart Aston Martin de troosteloze Vettel de schande om als veertiende te finishen door de kampioen zijn auto te laten parkeren in de garage. Mazepin eindigt het weekend in stijl en gaat nog even voor een extra spinnetje om het af te leren.

Verstappen zal dat alles een zorg zijn. De Nederlander doet wat hij volgens Vettel al in Bahrein had moeten doen en wint de race. Hamilton wordt tweede en pakt de snelste raceronde, op een dag die voor hem veel slechter had af kunnen lopen. Daarmee behoudt hij de leiding in het WK met exact één punt.

Norris gaat met P3 voor een knap podium, met de Ferrari’s op P4 en P5. Ricciardo heeft een zware dobber aan Norris, maar sprokkelt weer puntjes voor McLaren op P6. Stroll is veruit de beste Aston Martin man op P7 en Gasly pakt zijn eerste puntjes van het jaar met P8. Raikkonen sleept een paar belangrijke puntjes binnen voor Alfa Romeo en Ocon verslaat teammaat Alonso voor het laatste beschikbare puntje.

UPDATE: Mercedes is niet echt blij met Bottas en Russell na de klapper van vanmiddag.

Volledige uitslag Formule 1 Emilia Romagna 2021

VERSTAPPEN – Red Bull Hamilton – Mercedes Norris – McLaren Leclerc – Ferrari Sainz – Ferrari Ricciardo – McLaren Stroll – Aston Martin Gasly – Alpha Tauri Raikkonen – Alfa Romeo Ocon – Alpine Alonso – Alpine Perez – Red Bull Tsunoda – Alpha Tauri Giovinazzi – Alfa Romeo Schumacher – Haas F1 Mazepin – Haas F1

DNF

Vettel – Aston Martin

Bottas – Mercedes

Russell – Williams

Latifi – Williams