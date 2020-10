Autoblog advies: comfortabele cabrio voor 20.000 euro - Autoblog.nl

We gaan op zoek naar een niet al te grote, doch comfortabele cabrio voor 20 mille.

Voor het advies van vandaag gaan we op zoek voor een auto voor Rogier. Mocht je Rogier nog niet kennen, hij liet ons een tijdje geleden de foto’s zien van zijn huidige auto zien, een BMW Z4 3.0i uit 2004 met zeer fraaie BBS CH-R velgen. Nu is ondergetekende bevooroordeeld als het gaat om BBS-wielen op BMW-auto’s, maar het is vaak een uitstekende combinatie.

Helaas is het ook die auto die eruit gaat. Rogier heeft zelf een Jaguar I-Pace besteld als leaseauto. De BMW Z4 is leuk om aan zijn vrouw te geven, maar zij heeft daar niet zo’n behoefte aan. De Z4 is verlaagd, (zoals gezegd) voorzien van grote wielen en niet bijster praktisch.

De opvolger van de Z4 moet een combinatie worden van praktisch, comfortabel en sportief. De auto moet voldoende praktisch zijn voor elke dag. Het liefst met automaat, leer en stoelverwarming. Stuurverwarming is een pre. Qua formaat hoeft het niet veel groter te zijn dan een Z4. Het moet vooral een comfortabele cabrio zijn. Oh, en het moet wel een beetje leuk zijn. Geen VW Eos of Golf Cabrio. Een beetje sjeu mag weg. Zijn er meer eisen? Natuurlijk: niet ouder dan 12 jaar en als het kan een zescilinder, alhoewel dat zeker geen must is.

De wensen en eisen van Rogier (zijn vrouw) in een tabel:

Huidige/vorige auto’s: BMW Z4 3.0, Lexus RX450h, Nissan Murano, Golf I GTI cabrio, Dodge Dart, Mini Koop/lease: Koop Budget: € 15.000 tot €20.000 Jaarkilometrage: Maximaal 10.000 Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: Verkoop Z4, nieuwe lease gezinsauto Gezinssamenstelling Twee volwassenen en een puber Voorkeursmerken/modellen: Cabrio, liefs 6 cilinder No-Go merken/modellen: Alles wat saai is, niet al te groot Wanneer is de aanschaf: Binnenkort

Doe het niet: Mazda MX-5

Miata Is Always The Answer. Maar nu even niet, Rogier. Het is heel simpel: de eigenschappen van de BMW Z4 zijn nog aanweziger in de Mazda MX-5. In vergelijking met de Z4 is de MX-5 spartaanser, sportiever en leuker. Er komen gewoonweg meer sensaties door. Qua motor heb je geen zescilinder, maar de opgepepte viercilinder is best een aangename motor. De MX-5 heeft als voordeel dat de kosten om het rijdend te houden erg laag zijn (op de motorkap na, althans).

De afschrijving valt mee en de betrouwbaarheid staat op een hoog peil. De MX-5 is echter minder luxe, minder comfortabel, minder verfijnd en gewoonweg minder praktisch. Als een E85 al afvalt, valt een MX-5 ook af. Zonde, want in het budget kun je kiezen uit een hele late NC3’s met alles of juist een lekker basic 1.5 van het laatste type.

Aangezien je BMW rijdt en je wederom BMW op je verlanglijstje hebt staan, zullen we bij wijze van een bonus advies eerst even alle BMW’s doornemen. Vervolgens komen de andere merken aan bod.

BMW Z4 sDrive sDrive23i (E89)

€ 18.200

2009

80.000 km

De meeste mensen zullen beamen dat de tweede generatie BMW Z4 iets aan de softe kant was. Sterker nog, op het moment dat de sedanversie (E90) leuker is om te sturen, gaat er iets mis. Maar het was niet per ongeluk dat BMW te soft werd, het was bewust gedaan. Niet iedereen wil per se een harde afgeveerd auto met nul comfort. De Z4 kun je eigenlijk het beste zien als een soort mini-Mercedes SL. Relaxed, comfortabel en stijlvol. Precies wat je zoekt als je een comfortabele cabrio zoekt. Qua looks is het een enorme vooruitgang: de E89 ziet er nog altijd fris uit. Nu is het design smaak, maar het interieur is veel hoogwaardiger en moderner. Qua motoren kunnen we kort zijn, de meeste zijn ‘sDrive23i’-modellen met een 204 pk zescilinder. Lekker comfortabel, alhoewel de latere 28i zuiniger en sneller is.

BMW 135i Cabrio (E88)

€ 17.950

2008

90.000 km

De BMW 135i is zo’n auto die op papier waanzinnig goed scoort. Een vierzits cabrio met een 300 pk sterke zescilinder. Leuk is de auto absoluut, perfect zeker niet. De achterbank is heel erg krap, zelfs voor kleine kinderen. Als de voorstoel helemaal naar voren gaat, kun je iets van ruimte creëren, maar een vierzitter is het niet helemaal. Het bankje is vooral handig als aflegruimte.

De motor is een heerlijkheid: veel vermogen en veel koppel. De rijeigenschappen zijn op zich goed, maar investeren in goede schroefset zorgt voor veel meer scherpte én comfort. De originele Sachs-dempers zijn niet al te best. Ook is de auto vrij zwaar voor zijn afmetingen. Desalniettemin een leuke auto. Een 125i is ook de moeite waard, overigens.

BMW 325iA High Executive Cabrio (E93)

€ 19.500

2010

65.000 km

Aangezien je een BMW hebt en weer kijkt naar een BMW, gaan we even met je mee naar twee andere opties. De BMW 325i is een prima optie. De E93 is aanzienlijk ruimer dan de 1 Serie, alhoewel je echt geen wonderen hoeft te verwachten van de ruimte. De 325i Cabrio is voorzien van een hardtop, wat op zich erg praktisch is als cabrio voor vier seizoenen.

Zo’n stalen dak isoleert beter, is stiller en je zou denken dat het onderhoudsvrijer is. Dat is niet helemaal waar, want de complexe dakconstructie kent zijn nukken. De 325i en 330i hebben beiden een atmosferische zes-in-lijn die vooral bijdraagt aan het luxe gevoel. Echt snel zijn ze niet. De 325i is heel erg goed te vinden, een 330i is wat zeldzamer.

BMW 630i Cabrio (E64)

€ 19.950

2009

110.000 km

Als je dan toch voor comfort gaat, waarom dan niet een BMW 630i Cabriolet? Het is een enorm gave auto die enorm slecht oud wordt. Hopelijk komt er weer een punt dat we ons realiseren wat voor een pareltjes Bangle & Van Hooydonk maakten. De 630i is een soort speedboat met 19 inch wielen.

Om te cruisen is het een geweldig apparaat, de grotere spoorbreedte en wielbasis ten opzichte van de 1 en 3 maken het een zeer prettige auto voor de lange afstanden. De motor is gewoon prima. Qua gewicht en afmetingen schelen de 3 en 6 Serie niet zo veel als je zou denken. Het enige nadeel is: 20 mille is te veel voor een E64. Voor 10-15 haal je een perfect exemplaar uit Duitsland, of je spaart iets door voor de F12-generatie. Verder is het een uitstekende comfortabele cabrio.

Lexus IS250C (XE20)

€ 18.900

2010

105.000 km

Als je zo min mogelijk gebreken wil ondervinden aan je auto, check dan deze even. De Lexus IS250C niet heel erg lang geleverd: van 2010 tot 2015. Erg veel werd de open IS ook niet verkocht, dus je zult echt goed moeten zoeken tweedehands. De prijzen zijn vaak niet mals.

Qua uitrusting is er nooit een echt kale IS250C afgeleverd, alhoewel hetzelfde geldt voor zijn concurrentie. Het grootste nadeel is de aandrijflijn. De motor levert 204 pk en heeft amper trekkracht, terwijl de automaat niet al te best bij de les is. Dus als je gematigd door rijdt, zul je al flink moeten trappen. Dat doet afbreuk aan het relaxte karakter van deze comfortabele cabrio. Qua interieur is het net-niet premium.

Audi S5 Cabriolet (B8)

€19.950

2009

130.000 km

Sommige auto’s hebben perfect hun segment gedefinieerd. De Audi S5 Cabriolet is zo’n auto. Het is een bijna perfecte auto. Althans, perfect in de zin dat de S5 uitstekend uitvoert waarvoor ‘ie is ontworpen. De motor is goed voor 333 pk en 430 Nm (alhoewel die waarden conservatief zijn). Dankzij de automaat en vierwielaandrijving kom je altijd met gemak van je plaats af. Sterker nog, het is gewoon een snelle auto. In principe zou een 2.0 TFSI een beter alternatief zijn in dit lijstje, maar het geld dat je bespaard op brandstof, kun je steken in onderhoud voor de zeldzaam slechte 2.0 TFSI automatische transmissie. Die zijn bij de S5 niet helemaal vrij van storingen, maar absoluut iets beter uitgevoerd. Oh ja, het is de mooiste auto in het lijstje (alhoewel dat wederom persoonlijk is).

Infiniti G37 (CV36)

€ 19.999

2010

150.000 km

Als de Lexus IS250 te kort schiet en je per se Japans wil rijden, dan is deze Infiniti een goede optie in de zoektocht naar een comfortabele cabrio. In principe is het een Skyline Cabriolet, want de Infiniti G37 wordt in Japan als Nissan Skyline verkocht. Het is een beetje een aparte auto. De motor is krachtig en karaktervol.

Qua prestaties kun je bijna de Audi bijhouden. Wel heeft de G37 een hardtop, die minder gekunsteld overkomt dan bij de BMW en Lexus. Het interieur is lekkere Japanse kitsch, maar het zit goed in elkaar zonder dat het heel erg verouderd overkomt. Nadelen? Er zijn niet veel dealers voor onderhoud, de V6 lust een slok en als je ‘m wil verkopen wil niemand ‘m hebben.

Mercedes-Benz SLK250 AMG-Line (R172)

€ 19.950

2012

110.000 km

Als je de BMW Z4 van de E89-generatie overweegt, dan is de laatste generatie SLK (R172) ook het overwegen waard. In principe is de SLK R172 een zwaar gefacelifte R171. Het interieur van de latere SLK ziet er veel fraaier uit. Ondanks dat het materiaalgebruik nog niet top is, is het ontegenzeggelijk beter veel elkaar dan in zijn voorganger. Het enige nadeel: in Nederland konden we niet zo snel een V6 vinden die aan de eisen voldeed. De 250 benzine is trouwens een fijne motor, het is een 1.8 met turbo die zeker onderin lekker potig is. Heel erg inspirerend klinkt het niet, maar het is zeker een vlotte comfortabele cabrio. Qua dagelijks gebruik is de SLK aanzienlijk fijner dan de eerste generatie Z4

Alfa Romeo Spider 1750 Turbo (939E)

€ 19.900

2010

105.000 km

Stiekem past deze auto helemaal bij de aanvraag. De 1750 Turbo is verreweg de fijnste motor voor de Spider (en de 159 en Brera). Net als de Mercedes SLK is de Alfa Spider niet enorm sportief, alhoewel het zeker een fijne auto is om mee onderweg te zijn. Relatief gezien is de Spider erg breed. Dit zorgt voor een lekker ruim interieur, maar ook een uitstekende wegligging. Financieel lijkt het geen verstandige keuze te zijn, zeker de laatste Spiders zijn erg prijzig. Nadeel: een automaat was niet leverbaar bij deze motor. Een andere optie is de V6, die heb je ook nog eens met vierwielaandrijving als dat je ding is. Misschien wel de ultieme comfortabele cabrio.

Volvo C70 T5 Summum

€ 18.500

2012

110.000 km

We kunnen het niet maken om met nog meer Duitse auto’s aan te komen. Maar wat is er nog meer mogelijk naast Japans en een verdwaalde Italiaan? Inderdaad, een Zweed! In principe was deze aanvraag vroeger ‘Saab Cabrio’-territorium. Echter, die 9-3’s beginnen zeldzaam te worden, zeker als je er eentje wil zonder 3 ton op de klok. De C70 is wat krapper dan de Saab, maar heeft wel een fijnere motor. De transmissie is een beetje ongelukkig, maar net als bij de BMW E93 kun je het wel uit je hoofd zetten dat het een rijdersauto is. Ook dit is een cruiser pur sang.

YOLO: Ford Thunderbird

19.950

2002

65.000 km

Het opzoeken van een Yolo is natuurlijk het leukste onderdeel. Gezien de eisen is het simpel wat de Yolo is: een Mercedes SL R230. Maar ja, nóg een keer Duits. Een Jaguar XKR is ook leuk, maar is inmiddels het youngtimer stadium voorbij. Maar deze Ford heeft ook Jaguar-genen! Het is namelijk een Ford Thunderbird en die staat op het platform van een Jaguar S-Type. Ook de 3.9 motor is een Jaguar ontwerp. De Thunderbird viel destijds nogal tegen, omdat iedereen ‘m te soft vond. Maar de auto was bedoeld als comfortabele cabrio om pensionado’s gerieflijk naar de Bingo te brengen. De prijzen liggen nogal uiteen. Daarom is het devies om niet te veel te betalen, zeker omdat niemand zo’n slagschip zoekt in de zomer. Je moet er spontaan verliefd op worden.

