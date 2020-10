Eerste en laatste vrije training Imola: tweede tijd Verstappen - Autoblog.nl

In een iets anders dan gebruikelijke vrije training voor de GP van Imola wist Verstappen prima tijden te rijden.

Terwijl jij aan je eerste kopje koffie zat vanmorgen, waren de F1-coureurs al druk bezig met rondjes rijden op het circuit van Imola. Voor het eerst dit weekend de baan op, dat is nieuw. Ze zijn bezig met een pilot om het weekend in te korten. Concreet: vandaag van 10:00 tot 11:30 was de enige vrije training, waarna om 14:00 de kwalificatie al plaatsvindt. Data en tijden heeft @willeme traditiegetrouw met je doorgenomen gisteren.

Verstappen tweede

Gooi hem er maar in, de tijden van de enige vrije training van de GP van Imola zijn niet representatief en hebben weinig te maken met de uiteindelijke uitslag. Maar goed, tijden zijn tijden. Dat de snelste tijden bestaan uit de Mercedessen klinkt logisch, maar de topplekken van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas werden onderbroken door Max Verstappen op plek twee. De snelste tijd van de Nederlander was een 1:15.023. Bottas volgde er dicht achter met 1:15.218. Max zijn teamgenoot Albon zat wat verder naar onder. We noemen het even vanwege de naderende donderslag die wellicht op Albon gaat neerkomen. En voor Ferrari liep het allemaal niet zo lekker, Leclerc wist nog in de top 5 te komen, maar de naam van Vettel staat wat verder naar onder. Beide klaagden over de auto.

Over het algemeen verliep de training verder lekker voor Renault, met beide rijders net buiten de top 5. Binnen de top 5 kwam nog Pierre Gasly, die het verrassend goed lijkt te doen in het zusterteam van Red Bull. Voor de rest van de coureurs verliep het allemaal op een ‘het gaat zijn gangetje’-manier.

Race day

Na de kwalificatie vanmiddag (14:00) weten we waar iedereen definitief terecht komt, morgen om 13:10 wordt het startsein gegeven voor de GP van Emilia-Romagna, of GP van Imola. Dat is maar hoe je het bekijkt.